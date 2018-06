Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki jól van. ","shortLead":"Mindenki jól van. ","id":"20180625_Nem_vart_a_baba_a_korhazig_a_mentosok_segitettek_vilagra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9f9062-8c4c-4b6b-a0b0-7827abd38074","keywords":null,"link":"/elet/20180625_Nem_vart_a_baba_a_korhazig_a_mentosok_segitettek_vilagra","timestamp":"2018. június. 25. 14:48","title":"Nem várt a baba a kórházig, a mentősök segítették világra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7305d3d8-70a2-463d-90af-a291d6f99bba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-alelnök szerint az európai demokráciáknak megfelelően zajlott minden a törökországi választások alatt.","shortLead":"A Fidesz-alelnök szerint az európai demokráciáknak megfelelően zajlott minden a törökországi választások alatt.","id":"20180625_Nemeth_Szilard_megszakertette_a_torok_valasztasokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7305d3d8-70a2-463d-90af-a291d6f99bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17829ddc-b0ad-4de2-b549-987c655d43c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_Nemeth_Szilard_megszakertette_a_torok_valasztasokat","timestamp":"2018. június. 25. 17:00","title":"Németh Szilárd megszakértette a török választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f07718e-0183-4802-ab3b-a9ac6d0397b7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy kamion átszakította a szalagkorlátot és keresztbe állt az úton, ezért teljes útzár van érvényben Győr felé.","shortLead":"Egy kamion átszakította a szalagkorlátot és keresztbe állt az úton, ezért teljes útzár van érvényben Győr felé.","id":"20180625_Ha_teheti_kerulje_ma_el_az_M1est_Bicskenel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f07718e-0183-4802-ab3b-a9ac6d0397b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f386fa4a-74be-47c5-be23-c9faf830d642","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180625_Ha_teheti_kerulje_ma_el_az_M1est_Bicskenel","timestamp":"2018. június. 25. 12:23","title":"Ha teheti, kerülje el az M1-est Bicskénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előtte ugyanis nem szűrték a vérkészítményeket Hepatitis C-re.","shortLead":"Előtte ugyanis nem szűrték a vérkészítményeket Hepatitis C-re.","id":"20180623_Kapott_veratomlesztest_1992_elott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e911a3e-7903-4a84-8896-8d9f0cc5f402","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Kapott_veratomlesztest_1992_elott","timestamp":"2018. június. 23. 20:28","title":"Kapott vérátömlesztést 1992 előtt? Akkor menjen el szűrésre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39cec30-be42-4ef9-8fc1-f1af05a71a87","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Ugrálóvár, Romantikus Erőszak, sörsátor Ásotthalmon. Augusztus 20-án párttá alakul a szombaton elindult Mi hazánk mozgalom. Toroczkai László lesz a pártelnök, szerinte a Fidesz lényegében a kerítéssel nyert választást, ami eredetileg az ő ötlete volt.","shortLead":"Ugrálóvár, Romantikus Erőszak, sörsátor Ásotthalmon. Augusztus 20-án párttá alakul a szombaton elindult Mi hazánk...","id":"20180624_Kemenyen_visszanyultak_a_gyokerekhez_Asotthalmon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39cec30-be42-4ef9-8fc1-f1af05a71a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e76df7-cef2-4e7a-8d3c-ea454451b0d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Kemenyen_visszanyultak_a_gyokerekhez_Asotthalmon","timestamp":"2018. június. 24. 08:26","title":"Gárdisták, fehér sziget: keményen visszanyúltak a jobbikos gyökerekhez Ásotthalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190495cc-2aa4-44db-9a1c-add4b2ef5e63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vádemelést javasol a rendőrség a bonyhádi fiatal ellen.","shortLead":"Vádemelést javasol a rendőrség a bonyhádi fiatal ellen.","id":"20180625_parkolas_bonyhad_feljelentes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=190495cc-2aa4-44db-9a1c-add4b2ef5e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b54b71a-8363-4bc9-823e-9d13601955fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180625_parkolas_bonyhad_feljelentes","timestamp":"2018. június. 25. 06:41","title":"Parkolás miatt veszett össze két férfi Bonyhádon, feljelentés lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157ef456-a1aa-41c6-ba5a-2cfef350fc00","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Az emberek 70%-a szorong, ha nyilvánosság előtt kell beszélnie. Te is közéjük tartozol? Ha igen, akkor olvass tovább!","shortLead":"Az emberek 70%-a szorong, ha nyilvánosság előtt kell beszélnie. Te is közéjük tartozol? Ha igen, akkor olvass tovább!","id":"20180626_Teged_is_feszelyez_a_nyilvanos_beszed","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=157ef456-a1aa-41c6-ba5a-2cfef350fc00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99dd9c1c-8e4d-4af4-aa4e-9811933ea769","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180626_Teged_is_feszelyez_a_nyilvanos_beszed","timestamp":"2018. június. 25. 16:30","title":"Téged is feszélyez a nyilvános beszéd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"e7486e03-d043-47c7-a443-05f3e8cb555a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kisebb-nagyobb villanymotorokkal felvértezve, megerősödve és új technikával támad a csillagos márka legkelendőbb modellje, melyről kívülről alig látszik, hogy a lemezek alatt milyen sokat változott.","shortLead":"Kisebb-nagyobb villanymotorokkal felvértezve, megerősödve és új technikával támad a csillagos márka legkelendőbb...","id":"20180624_osztalyharc_mercedes_cosztaly_facelift_hibrid_szedan_kombi_kupe_kabrio_bmw_3_audi_a4","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7486e03-d043-47c7-a443-05f3e8cb555a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36c0b56-2491-49f4-9007-ea1ab315990e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_osztalyharc_mercedes_cosztaly_facelift_hibrid_szedan_kombi_kupe_kabrio_bmw_3_audi_a4","timestamp":"2018. június. 24. 12:30","title":"Osztályharc: kipróbáltuk az új Mercedes C-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]