[{"available":true,"c_guid":"5d5d2a6c-82d8-4b9b-a78b-ab11ff9c0f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeomlott a Wizz Air informatikai rendszere.","shortLead":"Összeomlott a Wizz Air informatikai rendszere.","id":"20180623_Fennakadas_Ferihegyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d5d2a6c-82d8-4b9b-a78b-ab11ff9c0f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dfa83c-9535-4b66-9f85-c79179afbb5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Fennakadas_Ferihegyen","timestamp":"2018. június. 23. 15:04","title":"Fennakadás Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 100% Scooter - 25 Years Wild & Wicked turnéjuk július 20-án hazánkat is eléri.","shortLead":"A 100% Scooter - 25 Years Wild & Wicked turnéjuk július 20-án hazánkat is eléri.","id":"20180623_A_Scooter_is_jon_a_debreceni_Campus_Fesztivalra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2943a4-eed9-4f2f-a67b-3b4ccb217190","keywords":null,"link":"/kultura/20180623_A_Scooter_is_jon_a_debreceni_Campus_Fesztivalra","timestamp":"2018. június. 23. 17:30","title":"A Scooter is jön a debreceni Campus Fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4f87a1-4cc1-45ad-9248-73db83e5c46b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan alakulnak majd a dolgok, ha a technológia továbbra is ebben az ütemben fejlődik, és még több ember munkáját automatizálják? 