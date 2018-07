Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aac1da11-e8a9-4cf5-b157-87ae9205dd09","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Háfra Noémiék a fináléban 28-22-re győztek Norvégia csapata ellen debreceni Főnix Csarnokban.\r

","shortLead":"Háfra Noémiék a fináléban 28-22-re győztek Norvégia csapata ellen debreceni Főnix Csarnokban.\r

","id":"20180714_megnyerte_a_vilagbajnoksagot_a_junior_kezilabda_valogatott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aac1da11-e8a9-4cf5-b157-87ae9205dd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ddd5143-ebcb-4396-966c-2e7bbc95d2d2","keywords":null,"link":"/sport/20180714_megnyerte_a_vilagbajnoksagot_a_junior_kezilabda_valogatott","timestamp":"2018. július. 14. 21:35","title":"Megnyerte a világbajnokságot a junior kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kisorsolták az e heti nyerőszámokat szombat este. Az öt számot senki sem találta el. ","shortLead":"Kisorsolták az e heti nyerőszámokat szombat este. Az öt számot senki sem találta el. ","id":"20180714_nem_volt_telitalalatos_szelveny_az_otos_lotton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448f1289-41b0-4bfc-93fe-57e65338b04e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180714_nem_volt_telitalalatos_szelveny_az_otos_lotton","timestamp":"2018. július. 14. 19:53","title":"Nem volt telitalálatos szelvény az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az aranyérem mellé 38 millió dollárt (10,6 milliárd forint) kap az oroszországi labdarúgó-világbajnokság győztese.","shortLead":"Az aranyérem mellé 38 millió dollárt (10,6 milliárd forint) kap az oroszországi labdarúgó-világbajnokság győztese.","id":"20180715_Ennyi_jar_a_vebegyozelemert_es_a_reszvetelert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6feae9-8750-4612-b3eb-dabc1694a69d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180715_Ennyi_jar_a_vebegyozelemert_es_a_reszvetelert","timestamp":"2018. július. 15. 13:11","title":"Ennyi jár a vébé-győzelemért és a részvételért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit komikus és író, a Monty Python tagja és egyebek mellett a Waczak szálló sztárja elegánsan felvilágosította azokat, akik esetleg azt gondolták eddig, hogy a britek kedvelik Donald Trumpot. Akár maga az amerikai elnök is nyugodtan érezheti úgy, hogy Cleese Facebook-posztja neki is szól. Sőt.","shortLead":"A brit komikus és író, a Monty Python tagja és egyebek mellett a Waczak szálló sztárja elegánsan felvilágosította...","id":"20180714_john_cleese_helyre_tette_a_sajat_magatol_elszallt_trumpot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4743e4fe-0931-42e3-92bd-d597c54808d2","keywords":null,"link":"/elet/20180714_john_cleese_helyre_tette_a_sajat_magatol_elszallt_trumpot","timestamp":"2018. július. 14. 18:10","title":"John Cleese helyre tette a saját magától elszállt Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c063ff11-b4e1-4373-ae29-4e98f44cb296","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kubában hivatalosan is el fogják ismerni a magántulajdont – ez lesz az egyik eleme a néhány napon belül a parlament elé kerülő alkotmányreformnak. ","shortLead":"Kubában hivatalosan is el fogják ismerni a magántulajdont – ez lesz az egyik eleme a néhány napon belül a parlament elé...","id":"20180715_Kuba_is_elesik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c063ff11-b4e1-4373-ae29-4e98f44cb296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720ced14-2ad0-465b-814b-e86cd8743d74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180715_Kuba_is_elesik","timestamp":"2018. július. 15. 07:07","title":"Kuba is elesik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez több volt, mint rosszul sikerült vicc. Horst Seehofer születésnapja alkalmából kitoloncolt embereken élcelődött, és miután egyikük öngyilkos lett, most a CSU elnöke küzdhet a politikai túlélésért.","shortLead":"Ez több volt, mint rosszul sikerült vicc. Horst Seehofer születésnapja alkalmából kitoloncolt embereken élcelődött, és...","id":"20180714_Seehofer_elveszett_tisztessege_partja_is_lazad_a_CSU_onfeju_elnoke_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c535c6-7e35-40cc-8e32-78721edc0b6f","keywords":null,"link":"/vilag/20180714_Seehofer_elveszett_tisztessege_partja_is_lazad_a_CSU_onfeju_elnoke_ellen","timestamp":"2018. július. 14. 09:34","title":"Seehofer elveszett tisztessége: pártja is lázad a CSU önfejű elnöke ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee52b0c2-dcc4-47c8-ae7e-f2b3eb03e487","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az argentin szövetség honlapjának szűkszavú közleménye szerint közös megegyezéssel bontották fel az edző szerződését, ami 2022-ig szólt.","shortLead":"Az argentin szövetség honlapjának szűkszavú közleménye szerint közös megegyezéssel bontották fel az edző szerződését...","id":"20180716_sampaolit_elobb_marasztaltak_aztan_menesztettek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee52b0c2-dcc4-47c8-ae7e-f2b3eb03e487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894dee4f-dbbd-4e1a-82a2-1b2cb2ccebfd","keywords":null,"link":"/sport/20180716_sampaolit_elobb_marasztaltak_aztan_menesztettek","timestamp":"2018. július. 16. 07:58","title":"Sampaolit előbb marasztalták, aztán menesztették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8848f717-6f2a-4a2a-ba9d-4d8effdda404","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESO VLT távcsőegyüttesével végzett új megfigyelések teljes pompájában mutatják az RCW 38 katalógusjelű csillaghalmazt. \"Egy igazi égi műalkotás.\"","shortLead":"Az ESO VLT távcsőegyüttesével végzett új megfigyelések teljes pompájában mutatják az RCW 38 katalógusjelű...","id":"20180715_eso_vlt_rcw_38_csillaghalmaz_foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8848f717-6f2a-4a2a-ba9d-4d8effdda404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9efa21-3d0d-4571-86c0-d9c0e19a7c87","keywords":null,"link":"/tudomany/20180715_eso_vlt_rcw_38_csillaghalmaz_foto","timestamp":"2018. július. 15. 09:03","title":"Lenyűgöző képet készített az egyik teleszkóp, a tudósok szerint \"egy igazi égi műalkotás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]