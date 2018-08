Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mégis van pedagógushiány?","shortLead":"Mégis van pedagógushiány?","id":"20180824_Klik_A_termeszettudomanyos_targyak_oktatasahoz_tobb_tanar_kellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f859312-5fde-492e-955c-ce1628d3f50c","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Klik_A_termeszettudomanyos_targyak_oktatasahoz_tobb_tanar_kellene","timestamp":"2018. augusztus. 24. 09:13","title":"Klik: A természettudományos tárgyak oktatásához több tanár kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az SVJ-ből kevesebb mint ezer példány fog készülni, amit várhatóan pillanatok alatt elkapkodnak majd az olasz márka tehetős rajongói.","shortLead":"Az SVJ-ből kevesebb mint ezer példány fog készülni, amit várhatóan pillanatok alatt elkapkodnak majd az olasz márka...","id":"20180824_ime_a_turbo_es_hibrid_hajtas_nelkul_uvolto_legujabb_v12es_lamborghini_aventador_svj_porsche_911_gt2_rs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11112cf-ffb4-4cd2-b0d9-489e5b5d9888","keywords":null,"link":"/cegauto/20180824_ime_a_turbo_es_hibrid_hajtas_nelkul_uvolto_legujabb_v12es_lamborghini_aventador_svj_porsche_911_gt2_rs","timestamp":"2018. augusztus. 24. 13:21","title":"Íme a turbó és hibrid hajtás nélküli legújabb V12-es Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd0f682-9a27-4c8d-9a35-caac2d70c1d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárca az adótitok védelméről szóló törvényre hivatkozik.","shortLead":"A tárca az adótitok védelméről szóló törvényre hivatkozik.","id":"20180824_Nem_adja_ki_a_Penzugyminiszterium_a_politikai_partok_koztartozasarol_szolo_adatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efd0f682-9a27-4c8d-9a35-caac2d70c1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea1f52d-c798-4874-8f5f-ca138edd2c0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180824_Nem_adja_ki_a_Penzugyminiszterium_a_politikai_partok_koztartozasarol_szolo_adatokat","timestamp":"2018. augusztus. 24. 14:41","title":"Nem adja ki a Pénzügyminisztérium a politikai pártok köztartozásáról szóló adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gergely Nyíregyházán él, a közelmúltban a Bükki Nemzeti Parkban túrázott, szerinte ennek köze lehet ahhoz, hogy megfertőződött. A 444 olvasóját ma hívták fel a járványügyi központtól, hogy pozitív lett a vérmintája, elkapta a nyugat-nílusi lázat.","shortLead":"Gergely Nyíregyházán él, a közelmúltban a Bükki Nemzeti Parkban túrázott, szerinte ennek köze lehet ahhoz...","id":"20180823_nyugat_nilusi_laz_agyhartyagyulladas_agyvelogyulladas_kullancs_szunyogcsipes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483afd50-f0ce-447e-9159-a43fb5184e90","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_nyugat_nilusi_laz_agyhartyagyulladas_agyvelogyulladas_kullancs_szunyogcsipes","timestamp":"2018. augusztus. 23. 17:29","title":"Ma eggyel tovább nőtt a nyugat-nílusi lázban szenvedők száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9402ce7-c252-4239-b7b6-634bd7b85ea6","c_author":"Benda László","category":"gazdasag","description":"A két Korea legfőbb vezetői hamarosan ismét találkoznak – ezúttal Phenjanban. A szankciók szorongatta Észak-Korea körül nagy a diplomáciai nyüzsgés. ","shortLead":"A két Korea legfőbb vezetői hamarosan ismét találkoznak – ezúttal Phenjanban. A szankciók szorongatta Észak-Korea körül...","id":"20180823_Koreai_felsziget_nemi_olvadas_osszeolvadasrol__majd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9402ce7-c252-4239-b7b6-634bd7b85ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15f8ea6-c964-4f18-ad04-f63fbe42ec79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180823_Koreai_felsziget_nemi_olvadas_osszeolvadasrol__majd","timestamp":"2018. augusztus. 23. 14:35","title":"Hány csúcstalálkozó kell a 65 éves hadiállapot lezárásához? A két Korea harmadszor is nekifut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7afe277-83bc-4cca-8530-a0fa286e18d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó, amelyet még Enzo Ferrari is a világ legszebbjének nevezett, pedig nem ő gyártotta. ","shortLead":"Az autó, amelyet még Enzo Ferrari is a világ legszebbjének nevezett, pedig nem ő gyártotta. ","id":"20180824_jaguar_e_type_elektromos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7afe277-83bc-4cca-8530-a0fa286e18d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719ff144-e0d5-417f-8d8f-d52d61bf2972","keywords":null,"link":"/cegauto/20180824_jaguar_e_type_elektromos","timestamp":"2018. augusztus. 24. 09:46","title":"Villanyautóként tér vissza világ egyik legszebb autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0e6591-28a7-47c9-a01d-ea41df71d54d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Washington Dulles nemzetközi repülőtéren elsők között vezették be a biometrikus azonosításra alkalmas arcfelismerő technológiát. És milyen jól tették: három nappal azután, hogy üzembe helyezték, el is csípték az első szélhámost. ","shortLead":"A Washington Dulles nemzetközi repülőtéren elsők között vezették be a biometrikus azonosításra alkalmas arcfelismerő...","id":"20180824_washington_dulles_nemzetkozi_repuloter_arcfelismero_szoftver_technologia_hamis_utlevel_hatarorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef0e6591-28a7-47c9-a01d-ea41df71d54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c055de0e-c492-4a33-906e-808f063c9fd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180824_washington_dulles_nemzetkozi_repuloter_arcfelismero_szoftver_technologia_hamis_utlevel_hatarorseg","timestamp":"2018. augusztus. 24. 13:30","title":"Pillanatok alatt kiszúrta a hamis útlevéllel érkező utast a reptéri arcfelismerő Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ada6b2-16b4-48ae-9c55-eef78a06f4a1","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Miközben a világ vezető közgazdászai a jövedelmi és vagyoni olló zárását sürgetik, mondván, a szociális különbségek előbb-utóbb robbanáshoz vezetnek, a magyar kormány az ellenkezőjét csinálja, az esetleges elégedetlenkedést pedig képzelt ellenségek rémképével csírájában akadályozza meg. Farkas Zoltán írásának 2. része.","shortLead":"Miközben a világ vezető közgazdászai a jövedelmi és vagyoni olló zárását sürgetik, mondván, a szociális különbségek...","id":"20180825_Ordog_vigye_II","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4ada6b2-16b4-48ae-9c55-eef78a06f4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8f2161-a81f-43c3-8eca-bf974c961a0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180825_Ordog_vigye_II","timestamp":"2018. augusztus. 25. 08:30","title":"Szembemegy a politikai álmoskönyvek jóslataival is, amit az Orbán-kormány csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]