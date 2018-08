Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc8d69f5-4fd3-4a6d-917d-9511ae61e902","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Tíz hete maradt Orbán Viktornak, hogy eldöntse, milyen pártokkal együtt indul neki a Fidesz az EP-választásoknak. Az Európai Néppárt ugyanis november 8-án kiválasztja listavezetőjét, és annak személye meg fogja mutatni, az EPP hogyan áll Orbánhoz a következő öt évben. Sajtóhírek szerint Angela Merkel már kijátszotta a kártyáját: Manfred Webernél aligha kívánhat jobb szövetségest a magyar kormányfő. Kivéve ha átszerződik a feltörekvő populista mozgalmakhoz. Az árnyoldala annak is megvan.","shortLead":"Tíz hete maradt Orbán Viktornak, hogy eldöntse, milyen pártokkal együtt indul neki a Fidesz az EP-választásoknak...","id":"20180825_Merkelnek_van_egy_nehezen_visszautasithato_ajanlata_Orban_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc8d69f5-4fd3-4a6d-917d-9511ae61e902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bca8560-89cc-4cf7-9395-dfba944ccdf4","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Merkelnek_van_egy_nehezen_visszautasithato_ajanlata_Orban_szamara","timestamp":"2018. augusztus. 25. 07:00","title":"Merkelnek van egy nehezen visszautasítható ajánlata Orbán számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee9df69-c52a-4536-bcb8-6652565c90f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két halálos áldozat a támadó anyja és lánytestvére, a hatóságok azt gyanítják, családi konfliktus van a háttérben. ","shortLead":"A két halálos áldozat a támadó anyja és lánytestvére, a hatóságok azt gyanítják, családi konfliktus van a háttérben. ","id":"20180823_Parizs_melletti_keseles_csaladi_konfliktusrol_lehet_szo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ee9df69-c52a-4536-bcb8-6652565c90f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae33a1c-45e0-4686-a058-f71f75a620ee","keywords":null,"link":"/vilag/20180823_Parizs_melletti_keseles_csaladi_konfliktusrol_lehet_szo","timestamp":"2018. augusztus. 23. 14:29","title":"Párizs melletti késelés: családi konfliktusról lehet szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A miniszterelnök lánya elkövetett egy újabb apró szabálytalanságot, a sajtó ismét lesifotós fölvételeit közli, visszataszító élcelődésekkel kísérve.","shortLead":"A miniszterelnök lánya elkövetett egy újabb apró szabálytalanságot, a sajtó ismét lesifotós fölvételeit közli...","id":"20180823_TGM_Orban_Rahel_maganugyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22945e63-eea9-4d80-9c19-3dbfe72ea000","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_TGM_Orban_Rahel_maganugyei","timestamp":"2018. augusztus. 23. 13:04","title":"TGM: Orbán Ráhel magánügyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90579773-4823-47e4-970e-0548471d69a8","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A televíziós megmondóasszonysággal akkor hagyott fel, amikor úgy látta, már nincs demokrácia. Közéleti megnyilvánulást még az idei választás után is láthattunk tőle, de úgy érzi, ezt a forradalmat már nem neki kell megvívnia, csak a szívét tudja odarakni. Vallja, hogy a szórakoztató színháznak is van értelme, de nem árt, ha az emberek egy-egy gondolattal mennek haza. HVG-portré.","shortLead":"A televíziós megmondóasszonysággal akkor hagyott fel, amikor úgy látta, már nincs demokrácia. Közéleti megnyilvánulást...","id":"201830_hernadi_judit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90579773-4823-47e4-970e-0548471d69a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd19ab5-b0ea-44eb-807f-96742aadbb4e","keywords":null,"link":"/kultura/201830_hernadi_judit","timestamp":"2018. augusztus. 25. 09:00","title":"Hernádi Judit: \"Úgy látszik, az ország kompatibilis Orbán Viktorral\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98abe44-d907-4cbc-8d12-e6111c6d5d93","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kezdődhet a kereskedelmi üzem.","shortLead":"Kezdődhet a kereskedelmi üzem.","id":"20180824_Megfelelt_a_teszten_Paks_2_mintaeromuve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f98abe44-d907-4cbc-8d12-e6111c6d5d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf586c6-9782-4ac2-b098-089e1d9ec932","keywords":null,"link":"/kkv/20180824_Megfelelt_a_teszten_Paks_2_mintaeromuve","timestamp":"2018. augusztus. 24. 14:05","title":"Megfelelt a teszten Paks II. mintaerőműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jelenlegi kezelési módoknál hatásosabban képes csökkenteni a tumorsejtek méretét létező gyógyszerek kombinációja – derül ki a Chem tudományos lapban megjelent tanulmányból.","shortLead":"A jelenlegi kezelési módoknál hatásosabban képes csökkenteni a tumorsejtek méretét létező gyógyszerek kombinációja –...","id":"20180824_talaltak_egy_gyogyszermixet_amely_hatasosan_zsugoritja_a_tumorsejteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea927d3b-2ede-4882-8027-92819f96d628","keywords":null,"link":"/tudomany/20180824_talaltak_egy_gyogyszermixet_amely_hatasosan_zsugoritja_a_tumorsejteket","timestamp":"2018. augusztus. 24. 15:48","title":"Találtak egy gyógyszermixet, amely hatásosan zsugorítja a tumorsejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a52626-7d14-425d-9762-fc23762e1a3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a kattintásra vadásznak.","shortLead":"Csak a kattintásra vadásznak.","id":"20180824_Ne_doljon_be_csalok_igernek_nyeremenyt_a_Magyar_Posta_neveben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8a52626-7d14-425d-9762-fc23762e1a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7012c2cb-2955-458f-98ef-8b1c9b4aa9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Ne_doljon_be_csalok_igernek_nyeremenyt_a_Magyar_Posta_neveben","timestamp":"2018. augusztus. 24. 10:28","title":"Ne dőljön be: csalók ígérnek nyereményt a Magyar Posta nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d80c51-efb8-4356-a8b5-b53a7aa6ebfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180824_Deutsch_Tamas_majka_curtis_kokain_drog_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d80c51-efb8-4356-a8b5-b53a7aa6ebfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d0f229-40f7-453d-8300-0b040f2e2f22","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Deutsch_Tamas_majka_curtis_kokain_drog_facebook","timestamp":"2018. augusztus. 24. 10:18","title":"Deutsch Tamás: Respect, Majka!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]