[{"available":true,"c_guid":"6b8217cb-9c34-4497-9fe5-33360d692681","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszigeten, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","shortLead":"A Népszigeten, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","id":"20180825_Kigyulladt_egy_auto_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b8217cb-9c34-4497-9fe5-33360d692681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd091f44-e1d6-4a44-a92b-9b6ac662ec59","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Kigyulladt_egy_auto_Budapesten","timestamp":"2018. augusztus. 25. 18:22","title":"Kigyulladt egy autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187f3a5a-a33f-4f49-93a2-b7222e78e360","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi évekhez hasonlóan idén is egy héttel előbb – még augusztusban - kifizeti az államkincstár a szeptemberi családtámogatási ellátásokat, hogy az előbb érkező pénzt a családok felhasználhassák a tanévkezdéshez.","shortLead":"A korábbi évekhez hasonlóan idén is egy héttel előbb – még augusztusban - kifizeti az államkincstár a szeptemberi...","id":"20180826_csaladtamagatasok_elorehozott_szeptemberi_utalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=187f3a5a-a33f-4f49-93a2-b7222e78e360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3e18cb-35fe-4f44-aaa9-877c3697f97d","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_csaladtamagatasok_elorehozott_szeptemberi_utalas","timestamp":"2018. augusztus. 26. 14:39","title":"Több mint egymillió ember jut hétfőn előbb a pénzéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heves zivatarok és felhőszakadás miatt is riasztás van érvényben a nyugati országrészben. ","shortLead":"Heves zivatarok és felhőszakadás miatt is riasztás van érvényben a nyugati országrészben. ","id":"20180824_erkeznek_a_viharok_riasztast_is_kiadtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1a7952-d264-43ee-b4eb-d2800bd651e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_erkeznek_a_viharok_riasztast_is_kiadtak","timestamp":"2018. augusztus. 24. 17:40","title":"Érkeznek a viharok, riasztást is kiadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nemrég még közel ötszáz embernek járt napi háromszori élelem a tranzitzónákban, télen fűthető konténerekben laktak a menekülők. Aztán megváltoztak a menekültügyi szabályok és kvázi kegy lett az, hogy ki kap enni. Iványi Gábornak pedig csak második nekifutásra sikerült eljuttatni az ételadományokat a rászorulóknak.","shortLead":"Nemrég még közel ötszáz embernek járt napi háromszori élelem a tranzitzónákban, télen fűthető konténerekben laktak...","id":"20180824_Ivanyi_Gabor_menekultek_tranzitzona_eheztetes_hatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d8daf9-fb2b-4e5e-8baa-94a432672f2b","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Ivanyi_Gabor_menekultek_tranzitzona_eheztetes_hatar","timestamp":"2018. augusztus. 24. 17:05","title":"A kormány sunnyog, így hiába szüntették be az éhezést, a jogvédők nem nyugodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset miatt a frakció rendkívüli ülését is összehívták, Alvincz József végül távozott a posztról.","shortLead":"Az eset miatt a frakció rendkívüli ülését is összehívták, Alvincz József végül távozott a posztról.","id":"20180824_Fideszes_kepviselokent_egy_gyermekrajzpalyazaton_tragarkodott_korabban_az_egyetemi_tanar_aki_tobbszor_is_megvedte_az_Orbankormanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebac19db-06ef-4151-b803-33048c051f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Fideszes_kepviselokent_egy_gyermekrajzpalyazaton_tragarkodott_korabban_az_egyetemi_tanar_aki_tobbszor_is_megvedte_az_Orbankormanyt","timestamp":"2018. augusztus. 24. 15:09","title":"Fideszes képviselőként egy gyermekrajz-pályázaton trágárkodott korábban az egyetemi tanár, aki többször is megvédte az Orbán-kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ebb39b-3659-494b-9c2c-c4ce77787507","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Bodonyi Dóra, majd Csipes Tamara és Medveczky Erika párosa után a Balaska Márk-Birkás Balázs-kettes, Kozák Danuta egyéniben, illetve a Kárász Anna-Kozák Danuta páros is aranyat szerzett a portugáliai kajak-kenu világbajnokságon.","shortLead":"Bodonyi Dóra, majd Csipes Tamara és Medveczky Erika párosa után a Balaska Márk-Birkás Balázs-kettes, Kozák Danuta...","id":"20180825_A_KaraszKozak_kettos_is_aranyermet_szerzett_a_kajakkenu_veben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9ebb39b-3659-494b-9c2c-c4ce77787507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fa07c6-fc22-48ca-8656-30fe97e667c1","keywords":null,"link":"/sport/20180825_A_KaraszKozak_kettos_is_aranyermet_szerzett_a_kajakkenu_veben","timestamp":"2018. augusztus. 25. 14:24","title":"Újabb magyar aranyérmek a kajak-kenu vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6156f60-a9c5-496b-b6b3-3a3668708034","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több magyarországi tehenészetben dolgoznak indiaiak, mert olyan nagy a munkaerőhiány. Fábiánsebestyénben is jól jönne a segítség, mert egy önkormányzati képviselőnek kellett helyrepofoznia és lefestenie a játszótér játékait. A helyieket megosztja az ügy. Nem csitul a szabolcsi almatermesztők haragja sem, amiért megalázóan alacsony árat kínálnak a gyümölcseikért. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Egyre több magyarországi tehenészetben dolgoznak indiaiak, mert olyan nagy a munkaerőhiány. Fábiánsebestyénben is jól...","id":"20180826_es_akkor_tehen_valsag_vendegmunkas_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6156f60-a9c5-496b-b6b3-3a3668708034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1711cf3c-97ed-4dd7-a9c2-5e39471a9a06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180826_es_akkor_tehen_valsag_vendegmunkas_botrany","timestamp":"2018. augusztus. 26. 07:00","title":"És akkor Riska békésen tűrte, hogy az indiai munkások megfejjék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7021c526-46d4-4292-9c18-8c156d2893e0","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"60 éves lett kedvenc gótikus mesemondónk, aki rémálomszerű világával immár évtizedek óta elvarázsol minket. Hogy stílszerűek legyünk, a nagy alkalomból számba vettük Burton egészestés filmjeinek legelborultabb karaktereit. Szavazzon: melyikük a legőrültebb?\r

","shortLead":"60 éves lett kedvenc gótikus mesemondónk, aki rémálomszerű világával immár évtizedek óta elvarázsol minket...","id":"20180825_Tim_Burton_legelborultabb_karakterei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7021c526-46d4-4292-9c18-8c156d2893e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cce44bf-4915-41db-9252-1c44c04a2809","keywords":null,"link":"/kultura/20180825_Tim_Burton_legelborultabb_karakterei","timestamp":"2018. augusztus. 25. 15:00","title":"Ennyi elborult karakter is csak Tim Burton fejéből pattanhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]