[{"available":true,"c_guid":"9213cac8-0214-4cf4-8ef5-4774a72c2693","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök Twitter-bejegyzésben jelentette be, hogy lemondta Mike Pompeo külügyminiszter jövő hétre Észak-Koreába tervezett látogatását. ","shortLead":"Az amerikai elnök Twitter-bejegyzésben jelentette be, hogy lemondta Mike Pompeo külügyminiszter jövő hétre...","id":"20180824_donald_trump_mike_pompeo_kulugyminiszter_eszak_korea_leszereles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9213cac8-0214-4cf4-8ef5-4774a72c2693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f26a4f4-a243-46a9-b7df-6df151f73890","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_donald_trump_mike_pompeo_kulugyminiszter_eszak_korea_leszereles","timestamp":"2018. augusztus. 24. 20:55","title":"Berágott Trump, nem küldi el külügyminiszterét Észak-Koreába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b26e80-43a4-4e27-8b50-98f27eea2caf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnok kapus egy közúti rutinellenőrzésen bukott meg.","shortLead":"A világbajnok kapus egy közúti rutinellenőrzésen bukott meg.","id":"20180824_Ittas_vezetesen_kaptak_Hugo_Llorist","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b26e80-43a4-4e27-8b50-98f27eea2caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcaec4a-1eb8-4637-93e2-0972b0b7d10a","keywords":null,"link":"/sport/20180824_Ittas_vezetesen_kaptak_Hugo_Llorist","timestamp":"2018. augusztus. 24. 16:02","title":"Ittas vezetésen kapták Hugo Llorist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mentességet kapott a jogi felelősségre vonás alól Allen Weisselberg, a Trump Organization pénzügyi igazgatója. Őt is Donald Trump egykori személyes ügyvédjének perében akarnák meghallgatni a hatóságok. ","shortLead":"Mentességet kapott a jogi felelősségre vonás alól Allen Weisselberg, a Trump Organization pénzügyi igazgatója. Őt is...","id":"20180824_Ujabb_Trumpkozeli_uzletember_kapott_mentesseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85093c1-f667-41f0-a829-e03287a59bf5","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_Ujabb_Trumpkozeli_uzletember_kapott_mentesseget","timestamp":"2018. augusztus. 24. 17:54","title":"Újabb Trump-közeli üzletember kapott mentességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d540b8-66b3-4ff6-8e6d-1594a43dafab","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ezen a hétvégén beindul a Forma-1-es szezon második felvonása, és Lewis Hamilton biztos lehet benne, hogy – mint eddig – a hátralévő futamokon is számíthat Isten teljes körű támogatására. A Mercedes világbajnoka egyre többet beszél vallásosságáról, és bár néha zavarba ejtő a kitárulkozása, a főnöke örül, hogy van miből erőt merítenie. Végül is a világbajnoki címért indul harcba, és épp szárnyal – istennek hála persze.","shortLead":"Ezen a hétvégén beindul a Forma-1-es szezon második felvonása, és Lewis Hamilton biztos lehet benne, hogy – mint eddig...","id":"20180825_Furcsa_dopping_a_vallas_de_mukodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29d540b8-66b3-4ff6-8e6d-1594a43dafab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606cbd97-180d-40c1-ab4f-e5755a6a7026","keywords":null,"link":"/elet/20180825_Furcsa_dopping_a_vallas_de_mukodik","timestamp":"2018. augusztus. 25. 12:30","title":"Furcsa dopping a vallás, de működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jelenlegi kezelési módoknál hatásosabban képes csökkenteni a tumorsejtek méretét létező gyógyszerek kombinációja – derül ki a Chem tudományos lapban megjelent tanulmányból.","shortLead":"A jelenlegi kezelési módoknál hatásosabban képes csökkenteni a tumorsejtek méretét létező gyógyszerek kombinációja –...","id":"20180824_talaltak_egy_gyogyszermixet_amely_hatasosan_zsugoritja_a_tumorsejteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea927d3b-2ede-4882-8027-92819f96d628","keywords":null,"link":"/tudomany/20180824_talaltak_egy_gyogyszermixet_amely_hatasosan_zsugoritja_a_tumorsejteket","timestamp":"2018. augusztus. 24. 15:48","title":"Találtak egy gyógyszermixet, amely hatásosan zsugorítja a tumorsejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02b483a-5592-4f0b-8ffa-c6e911435531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bódvarákó egykori polgármesterét fél év felfüggesztett börtönre ítélték falopás miatt. Ezután ha nem is azonnal, de kirúgták és új választást írtak ki. Ezen a kirúgott polgármester is újraindul.","shortLead":"Bódvarákó egykori polgármesterét fél év felfüggesztett börtönre ítélték falopás miatt. Ezután ha nem is azonnal, de...","id":"20180825_Megis_indul_az_idokozin_a_falopo_expolgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d02b483a-5592-4f0b-8ffa-c6e911435531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c25ec0-0d05-4192-97ef-514976044563","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Megis_indul_az_idokozin_a_falopo_expolgarmester","timestamp":"2018. augusztus. 25. 20:01","title":"Újraindul a választáson a falopás miatt eltávolított polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végre mindenki láthatja: a poppiacot is a balliberálisok uralják. Hiszen megírta a Magyar Idők.\r

\r

","shortLead":"Végre mindenki láthatja: a poppiacot is a balliberálisok uralják. Hiszen megírta a Magyar Idők.\r

\r

","id":"20180825_Fluor_Tomit_is_elerte_a_kulturharc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f6566b-ac48-4371-a314-f72581c91c8f","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Fluor_Tomit_is_elerte_a_kulturharc","timestamp":"2018. augusztus. 25. 09:52","title":"Fluor Tomit is elérte a kultúrharc - beindult a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df32e3c9-7a89-4c07-8485-86ab57c403b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az FKF is elismeri a késlekedést, azt mondja, munkaerőhiány miatt.","shortLead":"Az FKF is elismeri a késlekedést, azt mondja, munkaerőhiány miatt.","id":"20180824_Hetekig_honapokig_nem_viszik_el_a_szelektiv_hulladekot_tobb_fovaros_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df32e3c9-7a89-4c07-8485-86ab57c403b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae3d5c3-8a0d-4da1-97ad-0754c54850b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Hetekig_honapokig_nem_viszik_el_a_szelektiv_hulladekot_tobb_fovaros_keruletben","timestamp":"2018. augusztus. 24. 20:04","title":"Hetekig, hónapokig nem viszik el a szelektív hulladékot több főváros kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]