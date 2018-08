Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elszabadult kerék egy fiatal nőt talált el. A sérült a helyszínen meghalt. ","shortLead":"Az elszabadult kerék egy fiatal nőt talált el. A sérült a helyszínen meghalt. ","id":"20180827_baleset_m1_potkerek_csapodott_egy_teherauto_szelvedojebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28b9a4e-4bdf-4a5d-95e7-d73c88afbfb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_baleset_m1_potkerek_csapodott_egy_teherauto_szelvedojebe","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:52","title":"Tragikus baleset az M1-esen: pótkerék csapódott egy teherautó szélvédőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintegy öt kilométeres a sor Ausztria felé. ","shortLead":"Mintegy öt kilométeres a sor Ausztria felé. ","id":"20180825_hegyeshalom_hataratlepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aa9728-1a90-46c0-8d86-9cfdeac99e8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_hegyeshalom_hataratlepes","timestamp":"2018. augusztus. 25. 13:28","title":"Egy órát kell várni Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578e8c6b-ff51-4799-bb90-f2a73fa9e151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd korábbi miniszterelnök-jelöltje vállalná egy baloldali pártszövetség európai parlamenti listájának vezetését is. ","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd korábbi miniszterelnök-jelöltje vállalná egy baloldali pártszövetség európai parlamenti listájának...","id":"20180826_Karacsony_Gergely_bejelentkezett_a_baloldal_EPlistavezetojenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=578e8c6b-ff51-4799-bb90-f2a73fa9e151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145d07df-07ff-4f72-b0af-446b5fbfa460","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Karacsony_Gergely_bejelentkezett_a_baloldal_EPlistavezetojenek","timestamp":"2018. augusztus. 26. 20:30","title":"Karácsony Gergely bejelentkezett a baloldal EP-listavezetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e631285e-ef3a-4fa5-8ace-be9dcad87fc9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az épület este tíz körül kapott lángra. Több mint száz tűzoltó küzdött, de a püspökség jóformán teljesen kiégett. Halálos áldozatról nincsenek hírek.","shortLead":"Az épület este tíz körül kapott lángra. Több mint száz tűzoltó küzdött, de a püspökség jóformán teljesen kiégett...","id":"20180826_Brutalis_tuz_volt_Nagyvarad_belvarosaban_kiegett_egy_puspoki_palota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e631285e-ef3a-4fa5-8ace-be9dcad87fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c69fef-8c6c-4052-bacb-eafe76dad064","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Brutalis_tuz_volt_Nagyvarad_belvarosaban_kiegett_egy_puspoki_palota","timestamp":"2018. augusztus. 26. 03:01","title":"Brutális tűz volt Nagyvárad belvárosában, kiégett a görögkatolikus püspöki palota - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem csak kínai nyelven, hanem a kantoni tájnyelven is üdvözlik a repülőtérről autóbusszal érkező turistákat Párizs kellős közepén a Shopping and Welcome Centerben.","shortLead":"Nem csak kínai nyelven, hanem a kantoni tájnyelven is üdvözlik a repülőtérről autóbusszal érkező turistákat Párizs...","id":"20180827_Parizs_kinaiul_beszel_es_szamol_ha_ez_az_ara_a_vilagelsosegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458da9cb-0101-49c7-b7f0-a0982dfda504","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Parizs_kinaiul_beszel_es_szamol_ha_ez_az_ara_a_vilagelsosegnek","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:33","title":"Párizs kínaiul beszél és számol, ha ez az ára a világelsőségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efa1c02-9ae7-4c05-9c93-b90a2708fe63","c_author":"Murányi Gábor","category":"itthon","description":"Reményeket és illúziókat rombolt szét az 1956 utáni újabb trauma, Csehszlovákia 1968-as megszállása, amely ellen Magyarországon alig néhányan tiltakoztak nyilvánosan. ","shortLead":"Reményeket és illúziókat rombolt szét az 1956 utáni újabb trauma, Csehszlovákia 1968-as megszállása, amely ellen...","id":"201834__az1968as_intervencio__cseh_pelda__protestalok_kis_csapata__tevutelagazasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3efa1c02-9ae7-4c05-9c93-b90a2708fe63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff89c84-0bc1-48f9-aa5a-96987826fa25","keywords":null,"link":"/itthon/201834__az1968as_intervencio__cseh_pelda__protestalok_kis_csapata__tevutelagazasok","timestamp":"2018. augusztus. 26. 20:00","title":"\"Megvert ország, megvert nép vagyunk\" - 1968-ban kevesen mertek szembeszállni Kádárral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megjelent a sertéspestis a romániai sertéstelepen, ahol közel 140 ezer állatot nevelnek. ","shortLead":"Megjelent a sertéspestis a romániai sertéstelepen, ahol közel 140 ezer állatot nevelnek. ","id":"20180825_sertespestis_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030752f9-1bb2-440c-aa1f-1fd76a81b413","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180825_sertespestis_romania","timestamp":"2018. augusztus. 25. 14:55","title":"Le kell ölni az állatokat Európa második legnagyobb sertéstelepén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d677110-d5c2-4c7f-99fe-0c5eae812371","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel három héttel azután, hogy a Tesla elnök-vezérigazgatója cégének tőzsdei kivezetéséről beszéltt, Elon Musk a hétvégén bejelentette, hogy eláll ettől a szándékától.","shortLead":"Közel három héttel azután, hogy a Tesla elnök-vezérigazgatója cégének tőzsdei kivezetéséről beszéltt, Elon Musk...","id":"20180826_Marad_a_tozsden_a_Tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d677110-d5c2-4c7f-99fe-0c5eae812371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334637ce-5639-40d5-add5-fb59024632c3","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Marad_a_tozsden_a_Tesla","timestamp":"2018. augusztus. 26. 11:43","title":"Marad a tőzsdén a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]