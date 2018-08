Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a831b1c-b552-4d32-a51b-eda0352ed6f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már első kiállításain is túl van a világ egyetlen festő malaca, amelynek szívmelengető történetére a 24.hu figyelt fel.\r

\r

","shortLead":"Már első kiállításain is túl van a világ egyetlen festő malaca, amelynek szívmelengető történetére a 24.hu figyelt...","id":"20180826_Pigcasso_a_festo_malac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a831b1c-b552-4d32-a51b-eda0352ed6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8da6854-9c1b-4757-96a8-b91fe77d21b2","keywords":null,"link":"/elet/20180826_Pigcasso_a_festo_malac","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:51","title":"Akar egy eredeti Pigcassót? Most lecsaphat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd4af2c-18c7-4c8d-bf34-771570909879","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Zempléni Fesztiválon idén is jól megfért a bor, a jazz, Csajkovszkij, Bartók és Kálmán Imre.","shortLead":"A Zempléni Fesztiválon idén is jól megfért a bor, a jazz, Csajkovszkij, Bartók és Kálmán Imre.","id":"20180826_Egy_lassu_fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dd4af2c-18c7-4c8d-bf34-771570909879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51799415-9752-4b8b-a41a-678810403ebc","keywords":null,"link":"/elet/20180826_Egy_lassu_fesztival","timestamp":"2018. augusztus. 26. 08:43","title":"Egy lassú fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187f3a5a-a33f-4f49-93a2-b7222e78e360","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi évekhez hasonlóan idén is egy héttel előbb – még augusztusban - kifizeti az államkincstár a szeptemberi családtámogatási ellátásokat, hogy az előbb érkező pénzt a családok felhasználhassák a tanévkezdéshez.","shortLead":"A korábbi évekhez hasonlóan idén is egy héttel előbb – még augusztusban - kifizeti az államkincstár a szeptemberi...","id":"20180826_csaladtamagatasok_elorehozott_szeptemberi_utalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=187f3a5a-a33f-4f49-93a2-b7222e78e360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3e18cb-35fe-4f44-aaa9-877c3697f97d","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_csaladtamagatasok_elorehozott_szeptemberi_utalas","timestamp":"2018. augusztus. 26. 14:39","title":"Több mint egymillió ember jut hétfőn előbb a pénzéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f203d7ec-a50a-4cad-a6b1-b9316dff0618","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A maja uralkodó, Pakal portréjára bukkanhattak rá Palenque romvárosban mexikói régészek – tette közzé a Mexikói Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézet (INAH).","shortLead":"A maja uralkodó, Pakal portréjára bukkanhattak rá Palenque romvárosban mexikói régészek – tette közzé a Mexikói Nemzeti...","id":"20180827_legendas_kiraly_szobrat_talalhattak_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f203d7ec-a50a-4cad-a6b1-b9316dff0618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61244c9c-ffae-48f2-b1f2-1bc5d09e497a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_legendas_kiraly_szobrat_talalhattak_meg","timestamp":"2018. augusztus. 27. 08:41","title":"Legendás király szobrát találhatták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76145093-f274-4a01-aa2f-8ed2cffb0748","c_author":"Nagy Gábor","category":"kkv","description":"Oldalajtón tér vissza a tőzsdei részvénytársaságok közé az amerikai Dell, amelyet alapító-névadója öt év alatt gyökeresen átformált, és közben maga is alaposan megnövelte a vagyonát.","shortLead":"Oldalajtón tér vissza a tőzsdei részvénytársaságok közé az amerikai Dell, amelyet alapító-névadója öt év alatt...","id":"201828__dell__visszateres_atozsdere__metamorfozis__edzotabor_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76145093-f274-4a01-aa2f-8ed2cffb0748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fb1771-d21b-4c9f-b1f9-0887ead5d86f","keywords":null,"link":"/kkv/201828__dell__visszateres_atozsdere__metamorfozis__edzotabor_utan","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:00","title":"Pénzügyi zsonglőrmutatvány, amit most csinál a világ egyik legismertebb számítógépgyártója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db4aee-a256-4d6c-ba3b-0303a2c17129","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Felszakadozik a felhőzet és lassan visszatér a meleg idő, hétfőn 22-25 fokos maximum hőmérséklet várható, a hét további részében nappal újra 27-29 fokig melegszik a levegő, de éjszakánként már 13-16 fokra lehűl az idő.","shortLead":"Felszakadozik a felhőzet és lassan visszatér a meleg idő, hétfőn 22-25 fokos maximum hőmérséklet várható, a hét további...","id":"20180827_Bar_meg_nem_latszik_visszajon_a_nyar_hetfon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0db4aee-a256-4d6c-ba3b-0303a2c17129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86994bca-682b-4605-bd9b-53cea860f0c5","keywords":null,"link":"/idojaras/20180827_Bar_meg_nem_latszik_visszajon_a_nyar_hetfon","timestamp":"2018. augusztus. 27. 05:15","title":"Bár még nem látszik, lassan visszatér a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e644562-af3f-4455-8849-fffab9568f78","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A második helyről Vettel, a harmadikról Ocon indulhat majd, Räikkönennek csak a hatodik poszt jutott.","shortLead":"A második helyről Vettel, a harmadikról Ocon indulhat majd, Räikkönennek csak a hatodik poszt jutott.","id":"20180825_Hamiltonnak_kedvezett_az_eso_a_Belga_Nagydij_idomerojen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e644562-af3f-4455-8849-fffab9568f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6216a503-b8f3-491a-8350-3ad912445646","keywords":null,"link":"/sport/20180825_Hamiltonnak_kedvezett_az_eso_a_Belga_Nagydij_idomerojen","timestamp":"2018. augusztus. 25. 22:02","title":"Hamiltonnak kedvezett az eső a Belga Nagydíj időmérőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter ellenében fogalmazza meg magát. Hasonló szemlélet korábban jutott már sikerre – igaz, csak szűk körben.","shortLead":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter...","id":"201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d9f83c-97a2-44a2-b64a-74a9b64b8e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","timestamp":"2018. augusztus. 25. 20:00","title":"Még a Facebookot is lesöpörné az új közösségi háló, a kitalálója már 1,5 milliót keres havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]