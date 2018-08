Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71e7fb18-4a02-42a4-8615-65328ab98363","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti néhány sejtelmes fotó és egy megmutatott motorhang után végre lerántotta a leplet a legújabb szuperautóról, a Chiron Divóról.","shortLead":"A Bugatti néhány sejtelmes fotó és egy megmutatott motorhang után végre lerántotta a leplet a legújabb szuperautóról...","id":"20180825_bugatti_divo_szuperauto_ritka_bugatti_teljesitmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71e7fb18-4a02-42a4-8615-65328ab98363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e61082-dbf3-460b-a9b4-e944d2eb541a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180825_bugatti_divo_szuperauto_ritka_bugatti_teljesitmeny","timestamp":"2018. augusztus. 25. 13:36","title":"1500 lóerő, 380 km/h-s csúcsebesség: itt a Bugatti új szörnyetege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd4af2c-18c7-4c8d-bf34-771570909879","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Zempléni Fesztiválon idén is jól megfért a bor, a jazz, Csajkovszkij, Bartók és Kálmán Imre.","shortLead":"A Zempléni Fesztiválon idén is jól megfért a bor, a jazz, Csajkovszkij, Bartók és Kálmán Imre.","id":"20180826_Egy_lassu_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dd4af2c-18c7-4c8d-bf34-771570909879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51799415-9752-4b8b-a41a-678810403ebc","keywords":null,"link":"/elet/20180826_Egy_lassu_fesztival","timestamp":"2018. augusztus. 26. 08:43","title":"Egy lassú fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7021c526-46d4-4292-9c18-8c156d2893e0","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"60 éves lett kedvenc gótikus mesemondónk, aki rémálomszerű világával immár évtizedek óta elvarázsol minket. Hogy stílszerűek legyünk, a nagy alkalomból számba vettük Burton egészestés filmjeinek legelborultabb karaktereit. Szavazzon: melyikük a legőrültebb?\r

","shortLead":"60 éves lett kedvenc gótikus mesemondónk, aki rémálomszerű világával immár évtizedek óta elvarázsol minket...","id":"20180825_Tim_Burton_legelborultabb_karakterei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7021c526-46d4-4292-9c18-8c156d2893e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cce44bf-4915-41db-9252-1c44c04a2809","keywords":null,"link":"/kultura/20180825_Tim_Burton_legelborultabb_karakterei","timestamp":"2018. augusztus. 25. 15:00","title":"Ennyi elborult karakter is csak Tim Burton fejéből pattanhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf988ead-1327-4a13-aa50-3826cb2009e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most nem arra gondolunk, hogy vannak autók, amelyek elve ócskavasak, hanem, hogy tényleg hulladék anyagból épül a jármű.","shortLead":"Most nem arra gondolunk, hogy vannak autók, amelyek elve ócskavasak, hanem, hogy tényleg hulladék anyagból épül a jármű.","id":"20180826_auto_ocskavas_argentina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf988ead-1327-4a13-aa50-3826cb2009e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722ae88f-14eb-4965-9d71-3164a4ee94f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180826_auto_ocskavas_argentina","timestamp":"2018. augusztus. 26. 11:13","title":"Ki mondta, hogy ócskavasból nem lehet autót építeni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6906c5e8-013b-4dd3-a968-495700a000cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötvenhat százalékkal több gyorshajtási bírságot kaptak kézhez autósok az első fél évben, mint egy évvel korábban. Sajnos a baleseti statisztikákon ez a legkevésbé látszik meg.","shortLead":"Ötvenhat százalékkal több gyorshajtási bírságot kaptak kézhez autósok az első fél évben, mint egy évvel korábban...","id":"20180827_gyorshajtas_baleseti_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6906c5e8-013b-4dd3-a968-495700a000cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e2b5ca-eaf1-4aa1-b5c6-d6116e59c3fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_gyorshajtas_baleseti_statisztika","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:13","title":"Csúcson a gyorshajtási bírságok száma, de a baleseteké is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1424d02-4fa5-4e17-8a12-945a95cccc68","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Elvont fogalomnak tűnik a minőségirányítás, pedig nem az: a kifejezés olyan vállalatirányítási rendszert takar, amely a minőséget helyezi a középpontba, hogy a lehető legmagasabb szinten elégítse ki a termékek-szolgáltatások vásárlóit.","shortLead":"Elvont fogalomnak tűnik a minőségirányítás, pedig nem az: a kifejezés olyan vállalatirányítási rendszert takar, amely...","id":"201834__minosegtortenelem__levagott_kez__uttoro_britek__mindennapi_elegedettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1424d02-4fa5-4e17-8a12-945a95cccc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09ccd42-d942-4aab-85eb-a9b69cd66484","keywords":null,"link":"/kkv/201834__minosegtortenelem__levagott_kez__uttoro_britek__mindennapi_elegedettseg","timestamp":"2018. augusztus. 26. 12:30","title":"\"A főellenőrt addig üssék, amíg eszméletét nem veszíti\", avagy miért fontos a minőségbiztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81745033-5aeb-479a-8d5d-65e74de43bb2","c_author":"","category":"itthon","description":"Három megyére - Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar - már másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap reggel a várható felhőszakadás miatt, emellett a legtöbb megyében a sok eső, illetve a viharos szél miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.","shortLead":"Három megyére - Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar - már másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai...","id":"20180826_Felhoszakadasok_varhatok__maodfoku_figyelmeztetest_is_kiadtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81745033-5aeb-479a-8d5d-65e74de43bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811a1c69-ee11-44dc-a35c-5f96e0446e97","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Felhoszakadasok_varhatok__maodfoku_figyelmeztetest_is_kiadtak","timestamp":"2018. augusztus. 26. 08:32","title":"Felhőszakadások várhatók - másodfokú figyelmeztetést is kiadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41723ce-b741-4292-a2ab-cde358574e63","c_author":"Illényi Balázs","category":"itthon","description":"Eredendően a világmegváltó forradalomról szólt a trockizmus, de miután névadóját Sztálin elüldözte, majd megölette, a fogalom a Szovjetunióban és szatellitállamaiban is a „frakciózó” és „elhajló” elvtársak megbélyegzésére szolgáló váddá silányult. És most, évtizedekkel a rendszerváltás után ismét ilyen értelemben használták Magyarországon.","shortLead":"Eredendően a világmegváltó forradalomról szólt a trockizmus, de miután névadóját Sztálin elüldözte, majd megölette...","id":"201830__a_trockizmus_kisertete__entrizmus__hanyadik_internacionale__permanens_mumus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d41723ce-b741-4292-a2ab-cde358574e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff08291-98d5-459e-97cf-b0d7c14c0fe0","keywords":null,"link":"/itthon/201830__a_trockizmus_kisertete__entrizmus__hanyadik_internacionale__permanens_mumus","timestamp":"2018. augusztus. 25. 16:00","title":"Újra előkerült idehaza a sztálinizmus ideológiai bunkósbotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]