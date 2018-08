Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter ellenében fogalmazza meg magát. Hasonló szemlélet korábban jutott már sikerre – igaz, csak szűk körben.","shortLead":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter...","id":"201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d9f83c-97a2-44a2-b64a-74a9b64b8e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","timestamp":"2018. augusztus. 25. 20:00","title":"Még a Facebookot is lesöpörné az új közösségi háló, a kitalálója már 1,5 milliót keres havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ac9e2d-17bf-43b6-a9df-3908d42ab47d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"82 éves korában meghalt John McCain republikánus szenátor, akiről tisztelői úgy tartották, ő volt a szenátus lelkiismerete. A katonacsaládba született, elnökjelöltségig jutott politikus a trumpi és a vele rokon orbáni hatalomgyakorlás ellenfele volt. A több mint öt évet hadifogságban töltött politikusnál tavaly állapítottak meg gyógyíthatatlan agydaganatot. Néhány napja ő kérte, hogy ne kezeljék tovább, akkor már sejteni lehetett, hogy nagyon kevés ideje maradt hátra.","shortLead":"82 éves korában meghalt John McCain republikánus szenátor, akiről tisztelői úgy tartották, ő volt a szenátus...","id":"20180826_Meghalt_John_McCain_elment_a_szenatus_lelkiismerete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54ac9e2d-17bf-43b6-a9df-3908d42ab47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb87b75-4bd6-4a82-9a18-28ba8246c068","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Meghalt_John_McCain_elment_a_szenatus_lelkiismerete","timestamp":"2018. augusztus. 26. 02:43","title":"Meghalt John McCain, elment a szenátus lelkiismerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy csapat kisgyereknek sikerült, ami neki nem. Kéket használt ott, ahol nem kellett volna.","shortLead":"Egy csapat kisgyereknek sikerült, ami neki nem. Kéket használt ott, ahol nem kellett volna.","id":"20180827_donald_trump_elnok_amerikai_zaszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ad6ddc-9245-48a3-9d33-025952b7f7ca","keywords":null,"link":"/elet/20180827_donald_trump_elnok_amerikai_zaszlo","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:05","title":"Trump felsült, nem tudta jól kiszínezni az amerikai zászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1f0696-7d53-49a4-8311-99e2f6158220","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka az ember négylábú barátját is magas szinten igyekszik kiszolgálni.","shortLead":"A brit márka az ember négylábú barátját is magas szinten igyekszik kiszolgálni.","id":"20180827_land_rover_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df1f0696-7d53-49a4-8311-99e2f6158220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9176505b-76af-46aa-a736-962b5247e010","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_land_rover_kutya","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:25","title":"Kutyatálat és kutyazuhanyt is lehet már venni egy Land Roverhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8505b5-f981-47c7-86c9-0d34ec48e768","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átalakítja a Mészáros család az MKB Bank feletti ellenőrzést.","shortLead":"Átalakítja a Mészáros család az MKB Bank feletti ellenőrzést.","id":"20180827_Meszaros_Lorinc_es_felesege_a_nevukre_veszik_az_MKBt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed8505b5-f981-47c7-86c9-0d34ec48e768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2716623-4d13-4ac3-a00d-73c2714aa482","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Meszaros_Lorinc_es_felesege_a_nevukre_veszik_az_MKBt","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:32","title":"Mészáros Lőrinc és felesége a nevükre veszik az MKB-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187f3a5a-a33f-4f49-93a2-b7222e78e360","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi évekhez hasonlóan idén is egy héttel előbb – még augusztusban - kifizeti az államkincstár a szeptemberi családtámogatási ellátásokat, hogy az előbb érkező pénzt a családok felhasználhassák a tanévkezdéshez.","shortLead":"A korábbi évekhez hasonlóan idén is egy héttel előbb – még augusztusban - kifizeti az államkincstár a szeptemberi...","id":"20180826_csaladtamagatasok_elorehozott_szeptemberi_utalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=187f3a5a-a33f-4f49-93a2-b7222e78e360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3e18cb-35fe-4f44-aaa9-877c3697f97d","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_csaladtamagatasok_elorehozott_szeptemberi_utalas","timestamp":"2018. augusztus. 26. 14:39","title":"Több mint egymillió ember jut hétfőn előbb a pénzéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8db06d3-9615-4fc9-8678-edea15d2deae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részvétel nem kötelező. ","shortLead":"A részvétel nem kötelező. ","id":"20180827_Orszagos_felmeres_indul_megnezik_mennyire_elnek_egeszsegesen_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8db06d3-9615-4fc9-8678-edea15d2deae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fed9b5-afd4-4278-acd8-f15f6be71b43","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Orszagos_felmeres_indul_megnezik_mennyire_elnek_egeszsegesen_a_magyarok","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:08","title":"Országos felmérés indul, megnézik, mennyire élnek egészségesen a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8727b621-ee9c-4005-a16e-144ca444cc2e","c_author":"Tálas Andrea","category":"vilag","description":"Sokszoros bocsánatkérésre kényszerült Jeremy Corbyn munkáspárti vezér, akinek az antiszemitizmus vádjával kell szembenéznie. És akkor ott van még a megjósolhatatlan kimenetelű Brexit, amellyel kapcsolatban hatalmas ellentétek feszítik a pártot.\r

","shortLead":"Sokszoros bocsánatkérésre kényszerült Jeremy Corbyn munkáspárti vezér, akinek az antiszemitizmus vádjával kell...","id":"201834__brit_munkaspart__jeremy_corbyn__antiszemita_vadak__tisztasagi_festes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8727b621-ee9c-4005-a16e-144ca444cc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2730e19a-138e-4627-9037-88ed33d02387","keywords":null,"link":"/vilag/201834__brit_munkaspart__jeremy_corbyn__antiszemita_vadak__tisztasagi_festes","timestamp":"2018. augusztus. 26. 15:00","title":"Az antiszemitizmus bélyegét lemosni képtelen Munkáspártot szétszakíthatja a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]