Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d41723ce-b741-4292-a2ab-cde358574e63","c_author":"Illényi Balázs","category":"itthon","description":"Eredendően a világmegváltó forradalomról szólt a trockizmus, de miután névadóját Sztálin elüldözte, majd megölette, a fogalom a Szovjetunióban és szatellitállamaiban is a „frakciózó” és „elhajló” elvtársak megbélyegzésére szolgáló váddá silányult. És most, évtizedekkel a rendszerváltás után ismét ilyen értelemben használták Magyarországon.","shortLead":"Eredendően a világmegváltó forradalomról szólt a trockizmus, de miután névadóját Sztálin elüldözte, majd megölette...","id":"201830__a_trockizmus_kisertete__entrizmus__hanyadik_internacionale__permanens_mumus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d41723ce-b741-4292-a2ab-cde358574e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff08291-98d5-459e-97cf-b0d7c14c0fe0","keywords":null,"link":"/itthon/201830__a_trockizmus_kisertete__entrizmus__hanyadik_internacionale__permanens_mumus","timestamp":"2018. augusztus. 25. 16:00","title":"Újra előkerült idehaza a sztálinizmus ideológiai bunkósbotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Bajban lesznek, ha nem tudnak alkalmazkodni az elöregedő társadalom igényeihez.","shortLead":"Bajban lesznek, ha nem tudnak alkalmazkodni az elöregedő társadalom igényeihez.","id":"20180827_plaza_bevasarlokozpont_idosebbek_idosmarketing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e7cbe4-28b6-472c-82cd-4a6b4a40b267","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_plaza_bevasarlokozpont_idosebbek_idosmarketing","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:40","title":"Az ezüstgeneráción múlik a plázák sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d8a5a8-828f-4e6a-8bf6-276aee18ebf5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai óriás a miniállamban létesítette első külföldi katonai bázisát és Afrika legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét is itt építi ki.","shortLead":"Az ázsiai óriás a miniállamban létesítette első külföldi katonai bázisát és Afrika legnagyobb szabadkereskedelmi...","id":"201834__dzsibuti__kinai_hidfoallas__katonai_tamaszpontok__dzsabba_palotaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0d8a5a8-828f-4e6a-8bf6-276aee18ebf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067d35d4-da45-41d0-b958-59c808885381","keywords":null,"link":"/gazdasag/201834__dzsibuti__kinai_hidfoallas__katonai_tamaszpontok__dzsabba_palotaja","timestamp":"2018. augusztus. 26. 18:00","title":"Kelet-Afrika Szingapúrja akar lenni Dzsibuti, amelyet Kína megvesz kilóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter ellenében fogalmazza meg magát. Hasonló szemlélet korábban jutott már sikerre – igaz, csak szűk körben.","shortLead":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter...","id":"201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d9f83c-97a2-44a2-b64a-74a9b64b8e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","timestamp":"2018. augusztus. 25. 20:00","title":"Még a Facebookot is lesöpörné az új közösségi háló, a kitalálója már 1,5 milliót keres havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait. 28 volt a legkisebb, 86 a legnagyobb.","shortLead":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait. 28 volt a legkisebb, 86 a legnagyobb.","id":"20180825_Ha_sok_28nal_kisebb_szamot_ikszelt_be_akkor_On_most_nem_nyert_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e19c39-cb02-4d55-8472-4992a44cfcc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Ha_sok_28nal_kisebb_szamot_ikszelt_be_akkor_On_most_nem_nyert_a_lotton","timestamp":"2018. augusztus. 25. 19:46","title":"Ha sok 28-nál kisebb számot ikszelt be, akkor Ön most nem nyert a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megjelent a sertéspestis a romániai sertéstelepen, ahol közel 140 ezer állatot nevelnek. ","shortLead":"Megjelent a sertéspestis a romániai sertéstelepen, ahol közel 140 ezer állatot nevelnek. ","id":"20180825_sertespestis_romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030752f9-1bb2-440c-aa1f-1fd76a81b413","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180825_sertespestis_romania","timestamp":"2018. augusztus. 25. 14:55","title":"Le kell ölni az állatokat Európa második legnagyobb sertéstelepén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ad89d-f5c3-4c89-88f4-40894cf4a1db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművésztől a Kozma utcai Izraelita temetőben vettek végső búcsút.","shortLead":"A színművésztől a Kozma utcai Izraelita temetőben vettek végső búcsút.","id":"20180826_Eltemettek_Szekhelyi_Jozsefet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a69ad89d-f5c3-4c89-88f4-40894cf4a1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657b80e4-f481-40aa-8f2e-9ca623a924d0","keywords":null,"link":"/kultura/20180826_Eltemettek_Szekhelyi_Jozsefet","timestamp":"2018. augusztus. 26. 19:32","title":"Eltemették Székhelyi Józsefet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6548e4c0-49b5-4a63-aecc-da769c787630","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyermek érdekében a szülőknek nem kell mindenképpen együtt maradni, de mindenképpen együtt kell működniük. Ekként összegezhető a HVG EXTRA Pszichológia Szalon legutóbbi estjének fő tanulsága. A kiadó egyik új kötete kapcsán szervezett beszélgetésen szóba került az is, miként jelentse be a szülő a válást gyermekének, illetve, hogy érdemes-e „megvásárolni” a kamasz szeretetét.



","shortLead":"A gyermek érdekében a szülőknek nem kell mindenképpen együtt maradni, de mindenképpen együtt kell működniük. Ekként...","id":"20180826_A_kieso_idot_sosem_lehet_potolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6548e4c0-49b5-4a63-aecc-da769c787630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b952585-c537-4d9d-b059-22e7dcd9a21e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180826_A_kieso_idot_sosem_lehet_potolni","timestamp":"2018. augusztus. 26. 07:59","title":"„A kieső időt sosem lehet pótolni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]