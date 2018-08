Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be.","shortLead":"Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be.","id":"20180827_Ujabb_allami_milliardokat_kap_a_kisvardai_baromfifeldolgozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f866736-4797-4cbe-b272-14c19e7e883b","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_Ujabb_allami_milliardokat_kap_a_kisvardai_baromfifeldolgozo","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:20","title":"Újabb állami milliárdokat kap a kisvárdai baromfifeldolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07bbdab7-466c-44f1-8a1b-3645e89af60c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Vidi FC egygólos hátránnyal várja az AEK Athén elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójának keddi, idegenbeli visszavágóját.","shortLead":"A Vidi FC egygólos hátránnyal várja az AEK Athén elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójának keddi...","id":"20180827_mol_vidi_fc_aek_athen_bajnokok_ligaja_visszavago","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07bbdab7-466c-44f1-8a1b-3645e89af60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd4fa16-de5f-4e2b-9aa3-3232707cfac1","keywords":null,"link":"/sport/20180827_mol_vidi_fc_aek_athen_bajnokok_ligaja_visszavago","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:59","title":"Soha nem látott bravúr kellene a Viditől a továbbjutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1b2fb7-6cc9-4416-85d7-19d28fb4ca6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelte a pandák vonzerejét a bécsi állatkert.","shortLead":"Új szintre emelte a pandák vonzerejét a bécsi állatkert.","id":"20180827_Mennyit_fizetne_egy_kepert_amelyet_egy_panda_festett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad1b2fb7-6cc9-4416-85d7-19d28fb4ca6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2adafc2-1166-405b-a376-4755b0d15285","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Mennyit_fizetne_egy_kepert_amelyet_egy_panda_festett","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:38","title":"Mennyit fizetne egy képért, amelyet egy panda festett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9677400-6941-403b-93ac-4539fe91f26b","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"A szarmatákról, a finnugrisztikáról és az obligát zsidózásról.","shortLead":"A szarmatákról, a finnugrisztikáról és az obligát zsidózásról.","id":"20180827_hont_ismeretterjesztes_vadiuj_osmagyaroknak_szarmata_lengyel_zsido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9677400-6941-403b-93ac-4539fe91f26b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3d408f-5d8c-48d7-8694-b76497d2960f","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_hont_ismeretterjesztes_vadiuj_osmagyaroknak_szarmata_lengyel_zsido","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:20","title":"Hont: Némi ismeretterjesztés vadiúj ősmagyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f154a3e8-13d5-42eb-8b46-86b76107aecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész egy törött lábbal kezdődött Ecseden. 