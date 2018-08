Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07bbdab7-466c-44f1-8a1b-3645e89af60c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Vidi FC egygólos hátránnyal várja az AEK Athén elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójának keddi, idegenbeli visszavágóját.","shortLead":"A Vidi FC egygólos hátránnyal várja az AEK Athén elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójának keddi...","id":"20180827_mol_vidi_fc_aek_athen_bajnokok_ligaja_visszavago","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07bbdab7-466c-44f1-8a1b-3645e89af60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd4fa16-de5f-4e2b-9aa3-3232707cfac1","keywords":null,"link":"/sport/20180827_mol_vidi_fc_aek_athen_bajnokok_ligaja_visszavago","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:59","title":"Soha nem látott bravúr kellene a Viditől a továbbjutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8db06d3-9615-4fc9-8678-edea15d2deae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részvétel nem kötelező. ","shortLead":"A részvétel nem kötelező. ","id":"20180827_Orszagos_felmeres_indul_megnezik_mennyire_elnek_egeszsegesen_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8db06d3-9615-4fc9-8678-edea15d2deae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fed9b5-afd4-4278-acd8-f15f6be71b43","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Orszagos_felmeres_indul_megnezik_mennyire_elnek_egeszsegesen_a_magyarok","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:08","title":"Országos felmérés indul, megnézik, mennyire élnek egészségesen a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kordonokkal vették körbe a volt Kertem területét.","shortLead":"Kordonokkal vették körbe a volt Kertem területét.","id":"20180827_A_biztonsagiak_vittek_ki_a_tiltakozo_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b789f003-4433-44c3-8f55-35f9c95389bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_biztonsagiak_vittek_ki_a_tiltakozo_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:53","title":"A biztonságiak vitték ki a tiltakozó Ligetvédőket a Magyar Zene Háza építési területéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus most tényleg azt mondta, hogy a közös indulást támogatja. ","shortLead":"A politikus most tényleg azt mondta, hogy a közös indulást támogatja. ","id":"20180828_Karacsony_az_MSZPvel_kozosen_futna_neki_az_EPvalasztasoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916b75b4-dcc7-45d6-b924-a71a9e6f1192","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Karacsony_az_MSZPvel_kozosen_futna_neki_az_EPvalasztasoknak","timestamp":"2018. augusztus. 28. 07:49","title":"Karácsony az MSZP-vel közösen futna neki az EP-választásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira lassú már az ország északkeleti csücskében a vonat, hogy a telekocsiüzlet virágzik.","shortLead":"Annyira lassú már az ország északkeleti csücskében a vonat, hogy a telekocsiüzlet virágzik.","id":"20180828_110_milliot_bukik_a_MAV_evente_a_csigalassu_mateszalkai_vonat_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3e069d-4c9b-4321-b309-3c1dce7993a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_110_milliot_bukik_a_MAV_evente_a_csigalassu_mateszalkai_vonat_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:41","title":"110 milliót bukik a MÁV évente a csigalassú mátészalkai vonat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"Augusztus 27-én lépett életbe az őszi, illetve utóidényi menetrend, a Balatonra jóval kevesebb vonat közlekedik, illetve a hajók is ritkábban járnak.","shortLead":"Augusztus 27-én lépett életbe az őszi, illetve utóidényi menetrend, a Balatonra jóval kevesebb vonat közlekedik...","id":"20180827_A_menetrendben_vege_a_nyarnak_tobb_jarat_kozlekedese_megvaltozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405f72a6-0adf-498e-b1b6-54f5cc4d36ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_menetrendben_vege_a_nyarnak_tobb_jarat_kozlekedese_megvaltozott","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:27","title":"A menetrendben vége a nyárnak, több járat közlekedése megváltozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4bdd9f-694d-4628-9679-2d57a39b70b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az államalapítás ünnepén a budapesti központi ünnepségek része volt egy légi- és vízi parádé is, amelyen a Magyar Légierő JAS-39 Gripen köteléke is részt vett. ","shortLead":"Az államalapítás ünnepén a budapesti központi ünnepségek része volt egy légi- és vízi parádé is, amelyen a Magyar...","id":"20180827_budapest_gripen_augusztus_20","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4bdd9f-694d-4628-9679-2d57a39b70b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56409a08-5221-47d2-bb60-0551e7200734","keywords":null,"link":"/elet/20180827_budapest_gripen_augusztus_20","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:53","title":"Nézze meg Budapestet egy Gripenből! – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93eb3f45-3448-459f-ace7-537d2778b6e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először fotózta le úti célját, a Bennu aszteroidát az OSIRIS-REx, az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) űrszondája – számoltak be róla a missziót irányító kutatók.","shortLead":"Először fotózta le úti célját, a Bennu aszteroidát az OSIRIS-REx, az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) űrszondája –...","id":"20180827_nasa_osiris_rex_urszonda_bennu_aszteroida_elso_fenykep_foto_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93eb3f45-3448-459f-ace7-537d2778b6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d267e5a6-4234-4977-9a66-6dd29b2cc113","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_nasa_osiris_rex_urszonda_bennu_aszteroida_elso_fenykep_foto_video","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:03","title":"Megjött a felvétel: végre látótávolságba ért a NASA űrszondája az aszteroidával, amelyre le fog szállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]