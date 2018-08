Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f8ef976-8732-401b-9736-861531881f62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen holdingba épülnek be a kormányközeli médiumok, amelyeket Liszkay Gábor, a Mediaworks elnök-vezérigazgatója felügyel majd – írja a 444.hu. ","shortLead":"Egyetlen holdingba épülnek be a kormányközeli médiumok, amelyeket Liszkay Gábor, a Mediaworks elnök-vezérigazgatója...","id":"20180827_kozpontositas_kormanykozeli_mediumok_kormanymedia_holding_liszkay_gabor_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f8ef976-8732-401b-9736-861531881f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fb60e2-672d-42ba-a119-80694714adf7","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_kozpontositas_kormanykozeli_mediumok_kormanymedia_holding_liszkay_gabor_orban_viktor","timestamp":"2018. augusztus. 27. 08:29","title":"444: Totális központosítás jön a kormányközeli médiumoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5566ae2-d9bc-48e2-863b-52357f124098","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szakértők szerint Oroszország megpróbálja visszaszerezni irányítását az egyre függetlenedő ukrán ortodox egyház felett.","shortLead":"Szakértők szerint Oroszország megpróbálja visszaszerezni irányítását az egyre függetlenedő ukrán ortodox egyház felett.","id":"20180828_Kibertamadas_erte_tobb_orosz_ortodox_vallasi_vezeto_email_fiokjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5566ae2-d9bc-48e2-863b-52357f124098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8e5618-a1b1-4b4b-99f3-d6f266fd87f4","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_Kibertamadas_erte_tobb_orosz_ortodox_vallasi_vezeto_email_fiokjat","timestamp":"2018. augusztus. 28. 08:37","title":"Kibertámadás érte több orosz ortodox vallási vezető e-mail-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden korábbinál közelebb kerültek az amerikai és a mexikói tárgyalófelek az új szabadkereskedelmi egyezséghez, de szorít a határidő.","shortLead":"Minden korábbinál közelebb kerültek az amerikai és a mexikói tárgyalófelek az új szabadkereskedelmi egyezséghez, de...","id":"20180827_Trump_emberei_megallapodtak_Mexikoval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf07a3f8-7036-423c-aa15-e690df2f4279","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Trump_emberei_megallapodtak_Mexikoval","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:59","title":"Trump emberei megállapodtak Mexikóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap szerint a hiány egyes vállaltoknál a termelést is korlátozhatja, és már most „dühödt marakodást” eredményez a régió országai között","shortLead":"A lap szerint a hiány egyes vállaltoknál a termelést is korlátozhatja, és már most „dühödt marakodást” eredményez...","id":"20180827_Financial_Times_Egyre_nagyobb_gondot_okoz_a_munkaerohiany_KozepEuropaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664f243f-5174-4d16-9ff3-42489dbc1e71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Financial_Times_Egyre_nagyobb_gondot_okoz_a_munkaerohiany_KozepEuropaban","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:57","title":"Financial Times: Egyre nagyobb gondot okoz a munkaerőhiány Közép-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Folytatódik Nic Pizzolatto sorozata, a True Detective (magyarul A törvény nevében). Egy gyenge második évad után talán ismét magára talál a déli mocsárvidék kultikussá lett szériája. ","shortLead":"Folytatódik Nic Pizzolatto sorozata, a True Detective (magyarul A törvény nevében). Egy gyenge második évad után talán...","id":"20180827_Mahershala_Alival_csak_jo_lehet_a_True_Detective_3_evada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76b1a2a-12ba-4035-8bda-6d8cf64b2232","keywords":null,"link":"/kultura/20180827_Mahershala_Alival_csak_jo_lehet_a_True_Detective_3_evada","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:22","title":"Mahershala Alival csak jó lehet a True Detective 3. évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezúttal sem találta el senki az összes számot a hatos lottón. A következő héten viszont 227 millió forintra lehet pályázni. ","shortLead":"Ezúttal sem találta el senki az összes számot a hatos lottón. A következő héten viszont 227 millió forintra lehet...","id":"20180826_Hatos_lotto_nyeremenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087a9dae-42a7-4026-b7d0-6157c0ad01c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Hatos_lotto_nyeremenyek","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:15","title":"Ha páratlan számokkal játszott a hatos lottón, ne kattintson!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6906c5e8-013b-4dd3-a968-495700a000cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötvenhat százalékkal több gyorshajtási bírságot kaptak kézhez autósok az első fél évben, mint egy évvel korábban. Sajnos a baleseti statisztikákon ez a legkevésbé látszik meg.","shortLead":"Ötvenhat százalékkal több gyorshajtási bírságot kaptak kézhez autósok az első fél évben, mint egy évvel korábban...","id":"20180827_gyorshajtas_baleseti_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6906c5e8-013b-4dd3-a968-495700a000cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e2b5ca-eaf1-4aa1-b5c6-d6116e59c3fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_gyorshajtas_baleseti_statisztika","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:13","title":"Csúcson a gyorshajtási bírságok száma, de a baleseteké is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután az Átlátszó a múlt héten egy szál hőmérővel felszerelkezve mérte meg a víz hőmérsékletét, az addig hallgatásba burkolózó MVM most hirtelen megküldte a hivatalos adatokat.","shortLead":"Miután az Átlátszó a múlt héten egy szál hőmérővel felszerelkezve mérte meg a víz hőmérsékletét, az addig hallgatásba...","id":"20180828_Nincs_itt_semmi_baj_az_MVM_szerint_nem_30_csak_2988_fokos_volt_a_Duna_a_paksi_atomeromunel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d82239a-eab2-4045-9f5a-513677bb03dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Nincs_itt_semmi_baj_az_MVM_szerint_nem_30_csak_2988_fokos_volt_a_Duna_a_paksi_atomeromunel","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:55","title":"Nincs itt semmi baj: az MVM szerint nem 30, csak 29,88 fokos volt a Duna a paksi atomerőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]