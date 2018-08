Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap szerint a hiány egyes vállaltoknál a termelést is korlátozhatja, és már most „dühödt marakodást” eredményez a régió országai között","shortLead":"A lap szerint a hiány egyes vállaltoknál a termelést is korlátozhatja, és már most „dühödt marakodást” eredményez...","id":"20180827_Financial_Times_Egyre_nagyobb_gondot_okoz_a_munkaerohiany_KozepEuropaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664f243f-5174-4d16-9ff3-42489dbc1e71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Financial_Times_Egyre_nagyobb_gondot_okoz_a_munkaerohiany_KozepEuropaban","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:57","title":"Financial Times: Egyre nagyobb gondot okoz a munkaerőhiány Közép-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7e8018-c01d-4fd2-977a-880f56bdad58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új olasz kormány egyértelműen kiáll a kvóták mellett.","shortLead":"Az új olasz kormány egyértelműen kiáll a kvóták mellett.","id":"20180828_OrbanSalvini_talalkozo_Elkepzelhetetlen_az_egyuttmukodes_az_olasz_kormany_es_Orban_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc7e8018-c01d-4fd2-977a-880f56bdad58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cab1dd4-26e4-4898-a12c-9ae14c24af21","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_OrbanSalvini_talalkozo_Elkepzelhetetlen_az_egyuttmukodes_az_olasz_kormany_es_Orban_kozott","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:27","title":"Orbán–Salvini-találkozó: „Elképzelhetetlen az együttműködés az olasz kormány és Orbán között\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd EP-képviselője szerint a dokumentum \"megtévesztő, buherált\", amit nem lehet érvényesnek tekinteni. ","shortLead":"A Párbeszéd EP-képviselője szerint a dokumentum \"megtévesztő, buherált\", amit nem lehet érvényesnek tekinteni. ","id":"20180827_Javor_Benedek_Vissza_kell_vonni_Paks_II_kornyezeti_engedelyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f6fd47-c85a-46b9-9701-8b97216a3b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Javor_Benedek_Vissza_kell_vonni_Paks_II_kornyezeti_engedelyet","timestamp":"2018. augusztus. 27. 18:43","title":"Jávor Benedek: Vissza kell vonni Paks II. környezeti engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1f0696-7d53-49a4-8311-99e2f6158220","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka az ember négylábú barátját is magas szinten igyekszik kiszolgálni.","shortLead":"A brit márka az ember négylábú barátját is magas szinten igyekszik kiszolgálni.","id":"20180827_land_rover_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df1f0696-7d53-49a4-8311-99e2f6158220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9176505b-76af-46aa-a736-962b5247e010","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_land_rover_kutya","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:25","title":"Kutyatálat és kutyazuhanyt is lehet már venni egy Land Roverhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc7aba7-7c0e-44e7-9436-cd1b81aabfbe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Instagram-oldalára tett ki egy videót a 71 éves sztár, amiben egy hatalmas súlyt gurít a terem egyik végéből a másikba.","shortLead":"Instagram-oldalára tett ki egy videót a 71 éves sztár, amiben egy hatalmas súlyt gurít a terem egyik végéből a másikba.","id":"20180827_Video_Stallone_mar_elkezdett_gyurni_a_Rambo_5re__de_ugy_hogy_attol_leesik_az_alla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dc7aba7-7c0e-44e7-9436-cd1b81aabfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b92be47-a7de-4173-afe7-1586b3774ccd","keywords":null,"link":"/kultura/20180827_Video_Stallone_mar_elkezdett_gyurni_a_Rambo_5re__de_ugy_hogy_attol_leesik_az_alla","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:10","title":"Videó: Stallone már elkezdett gyúrni a Rambo 5-re – de úgy, hogy attól leesik az álla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5463b6bd-b8b6-4441-9540-d3ed0a198496","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fekete polgárjogi harcos 1963. augusztus 28-án a Lincoln-szobor előtt történelmet írt.","shortLead":"A fekete polgárjogi harcos 1963. augusztus 28-án a Lincoln-szobor előtt történelmet írt.","id":"20180828_Van_egy_almom__55_eve_mondta_el_hires_beszedet_Martin_Luther_King","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5463b6bd-b8b6-4441-9540-d3ed0a198496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c811c3da-be1a-401f-96e9-f3ae3a6d9d27","keywords":null,"link":"/kultura/20180828_Van_egy_almom__55_eve_mondta_el_hires_beszedet_Martin_Luther_King","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:25","title":"„Van egy álmom” – 55 éve mondta el híres beszédét Martin Luther King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem csak kínai nyelven, hanem a kantoni tájnyelven is üdvözlik a repülőtérről autóbusszal érkező turistákat Párizs kellős közepén a Shopping and Welcome Centerben.","shortLead":"Nem csak kínai nyelven, hanem a kantoni tájnyelven is üdvözlik a repülőtérről autóbusszal érkező turistákat Párizs...","id":"20180827_Parizs_kinaiul_beszel_es_szamol_ha_ez_az_ara_a_vilagelsosegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458da9cb-0101-49c7-b7f0-a0982dfda504","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Parizs_kinaiul_beszel_es_szamol_ha_ez_az_ara_a_vilagelsosegnek","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:33","title":"Párizs kínaiul beszél és számol, ha ez az ára a világelsőségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431d4b03-ca99-4ddc-bec3-c5d6519239af","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180827_A_Magyar_Idok_rendesen_belerugott_a_halott_McCainbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=431d4b03-ca99-4ddc-bec3-c5d6519239af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75346a51-7bba-4725-8903-74902c0a86bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_Magyar_Idok_rendesen_belerugott_a_halott_McCainbe","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:08","title":"A Magyar Idők rendesen belerúgott a halott McCain-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]