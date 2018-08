Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fc6b198-c5fd-4c03-b58a-f8650ce9bd3d","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A csillebérci üdülőtelepen a zsidótörvények értelmében csak osztatlan közös tulajdont lehetett nyilvántartásba venni, máig ez a status quo. Az eredeti tulajdonosok többsége vagy odaveszett a háború alatt, vagy alijázott, de nem csak ez az oka annak, hogy az elbájoló hangulat és a megfizethető ingatlanárak ellenére foghíjas a telep. Újabban vállalkozó kedvű kisgyerekes családok és művészek fedezték fel maguknak a telepet, a közműproblémákra és a rendezetlen tulajdoni viszonyokra viszont nehezen születik, vagy egyáltalán nincs is megoldás.","shortLead":"A csillebérci üdülőtelepen a zsidótörvények értelmében csak osztatlan közös tulajdont lehetett nyilvántartásba venni...","id":"20180828_csilleberc_ingatlan_jog_udulotelep_osztatlan_kozos_tulajdon_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fc6b198-c5fd-4c03-b58a-f8650ce9bd3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc99c8f-1d96-4298-bc38-fb8d9ed56d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_csilleberc_ingatlan_jog_udulotelep_osztatlan_kozos_tulajdon_","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:00","title":"Varázslatos hely, de ingatlanjogi nonszensz az egykori zsidó üdülőtelep Csillebércen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f592e10-2434-40f5-906a-c0651b755916","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo publikált egy rövidke videót, egy új koncepcióautóról, amiről pontosan nem derült ki, minek is a prototípusa, de vélhetően egy elektromos, önvezető modellé lehet.","shortLead":"A Volvo publikált egy rövidke videót, egy új koncepcióautóról, amiről pontosan nem derült ki, minek is a prototípusa...","id":"20180828_volvo_360_c","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f592e10-2434-40f5-906a-c0651b755916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b201a1-3ac7-457e-abea-903f77dfbaf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_volvo_360_c","timestamp":"2018. augusztus. 28. 18:48","title":"Mi lehet ez a Volvo 360, amit a svédek megvillantottak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bfdfb7-fb10-41ea-ad7d-655421a7addc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár élesen elítélte a demonstráción történt erőszakos cselekményeket, Horst Seehofer belügyminiszter pedig felajánlotta a szövetségi hatóságok segítségét a szászországi rendőrségnek.","shortLead":"A német kancellár élesen elítélte a demonstráción történt erőszakos cselekményeket, Horst Seehofer belügyminiszter...","id":"20180828_megszolalt_merkel_a_chemnitzi_tuntetesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39bfdfb7-fb10-41ea-ad7d-655421a7addc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dce3df-d445-4ce2-bc8b-62e963a078d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_megszolalt_merkel_a_chemnitzi_tuntetesrol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:59","title":"Megszólalt Merkel a chemnitzi tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elvileg idénre tervezték, ám már tavaly sikerült elérni, hogy a Facebook energiafelhasználásának nagyobb része megújuló energiából származzon. Most sokkal nagyobb célt tűztek ki maguk elé Zuckerbergék: teljesen átállítják a közösségi oldal működtetését.","shortLead":"Elvileg idénre tervezték, ám már tavaly sikerült elérni, hogy a Facebook energiafelhasználásának nagyobb része megújuló...","id":"20180829_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_globalis_felmelegedes_klimavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f23173a-3472-4c5c-b574-1d617c6c410e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_globalis_felmelegedes_klimavedelem","timestamp":"2018. augusztus. 29. 07:02","title":"Letette a nagyesküt a Facebook: 2020-ra már teljesen ingyenes áramról működik majd a közösségi oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a1ac7d-9fe8-4f6e-bdf8-b9bfb06545d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint szálról szálra vágják le a pókhálót, amelyet az oroszok évszázadokon át a szabadságszerető ukrán lélek köré szőttek.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint szálról szálra vágják le a pókhálót, amelyet az oroszok évszázadokon át a szabadságszerető ukrán...","id":"20180828_hivatalosan_is_vege_lesz_az_oroszukran_baratsagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58a1ac7d-9fe8-4f6e-bdf8-b9bfb06545d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc84060f-cbf7-4ee3-97b5-26d86f132ea7","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_hivatalosan_is_vege_lesz_az_oroszukran_baratsagnak","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:14","title":"Hivatalosan is vége lesz az orosz-ukrán barátságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön szavaz a város közgyűlése, hogy az önkormányzat vehet-e 300 hektár csereföldet. Ezzel kárpótolná azokat a gazdákat, akiknek földjét érinti a gyárépítés.","shortLead":"Csütörtökön szavaz a város közgyűlése, hogy az önkormányzat vehet-e 300 hektár csereföldet. Ezzel kárpótolná azokat...","id":"20180828_A_nagy_titkolozas_utan_raleptek_a_gazra_hogy_a_BMWnek_gyara_lehessen_Debrecenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3496d868-ef81-4ce0-8789-1443fa54a9e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_A_nagy_titkolozas_utan_raleptek_a_gazra_hogy_a_BMWnek_gyara_lehessen_Debrecenben","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:16","title":"A nagy titkolózás után ráléptek a gázra, hogy a BMW-nek gyára lehessen Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd65242-321f-426d-a1c0-193b360f3ed0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik mosdóban hetente tör fel a fekália, a tisztasági festésre az ott dolgozók dobnak össze. ","shortLead":"Az egyik mosdóban hetente tör fel a fekália, a tisztasági festésre az ott dolgozók dobnak össze. ","id":"20180828_dobbenetes_allapotban_van_az_egyik_legforgalmasabb_mentoallomas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfd65242-321f-426d-a1c0-193b360f3ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87823dbc-98eb-4089-9c4c-0c8f730a4bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_dobbenetes_allapotban_van_az_egyik_legforgalmasabb_mentoallomas","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:38","title":"Döbbenetes állapotban van az egyik legforgalmasabb mentőállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ecd747-2763-4206-9238-650294ee44cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajtóinformációk sarkallták a Jobbikból kilépett politikust arra, hogy újra benyújtsa javaslatát, amelyet 2016-ban már egyszer beterjesztett.","shortLead":"Sajtóinformációk sarkallták a Jobbikból kilépett politikust arra, hogy újra benyújtsa javaslatát, amelyet 2016-ban már...","id":"20180829_duro_dora_magzag_szivhang_abortusz_terhessegmegszakitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47ecd747-2763-4206-9238-650294ee44cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90901aaf-aef2-433d-81a9-dc553f28f491","keywords":null,"link":"/elet/20180829_duro_dora_magzag_szivhang_abortusz_terhessegmegszakitas","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:57","title":"Dúró kötelezővé tenné a magzat szívhangjának meghallgatását abortusz előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]