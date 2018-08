Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f65a7b68-f01d-4bc8-b629-1955d780a219","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Kisebbfajta csodavárás előzi meg az új Nemzeti alaptanterv megjelenését, már elkészült annak a vitaanyaga, de még csak nagyon szűk kör ismeri. Annyit tudunk, hogy hazafias lesz, erkölcsileg is nevel, és persze a kornak megfelelő műveltséget írja le. Na, és? Minden tanterv ilyen.","shortLead":"Kisebbfajta csodavárás előzi meg az új Nemzeti alaptanterv megjelenését, már elkészült annak a vitaanyaga, de még csak...","id":"20180829_Hazafias_korszeru_muveltseget_ad_munkara_nevel__ilyen_altalaban_az_alaptanterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f65a7b68-f01d-4bc8-b629-1955d780a219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd4425b-bb31-4a2b-b432-c3941b676b5b","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Hazafias_korszeru_muveltseget_ad_munkara_nevel__ilyen_altalaban_az_alaptanterv","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:20","title":"A rendszerek és az erkölcsök változnak, az alaptanterv ugyanaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor első útja nyaralásából visszatérve Milánóba vezetett, ahol kedd délután Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel van munkamegbeszélése. Demonstrálók fogadták. ","shortLead":"Orbán Viktor első útja nyaralásából visszatérve Milánóba vezetett, ahol kedd délután Matteo Salvini olasz...","id":"20180828_tuntetes_orban_viktor_matteo_salvini_milano_bevandorlas_migransok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c1fb65-3f95-46e9-9d88-23146dfe860f","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_tuntetes_orban_viktor_matteo_salvini_milano_bevandorlas_migransok","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:48","title":"Egy-két ezren tüntetnek az Orbánok és Salvinik ellen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot gyengült ma a forint.","shortLead":"Nagyot gyengült ma a forint.","id":"20180829_Ujra_325_forint_egy_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0255ee-c612-47a0-acca-b188bbd4b5ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Ujra_325_forint_egy_euro","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:46","title":"Újra 325 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da34bafb-bd1c-4408-a206-c890b71b6540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem úgy tűnik, mintha sikerült volna feltölteni az akkumulátorokat. ","shortLead":"Nem úgy tűnik, mintha sikerült volna feltölteni az akkumulátorokat. ","id":"20180828_orban_viktor_rogan_antal_csiszar_jeno_milano_talalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da34bafb-bd1c-4408-a206-c890b71b6540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb6e0c4-d03d-4716-a2a7-53091a060ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_orban_viktor_rogan_antal_csiszar_jeno_milano_talalkozo","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:15","title":"Orbán fáradtabban tért vissza, mint ahogy nyaralni ment – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd65242-321f-426d-a1c0-193b360f3ed0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik mosdóban hetente tör fel a fekália, a tisztasági festésre az ott dolgozók dobnak össze. ","shortLead":"Az egyik mosdóban hetente tör fel a fekália, a tisztasági festésre az ott dolgozók dobnak össze. ","id":"20180828_dobbenetes_allapotban_van_az_egyik_legforgalmasabb_mentoallomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfd65242-321f-426d-a1c0-193b360f3ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87823dbc-98eb-4089-9c4c-0c8f730a4bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_dobbenetes_allapotban_van_az_egyik_legforgalmasabb_mentoallomas","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:38","title":"Döbbenetes állapotban van az egyik legforgalmasabb mentőállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6d0c06-1ee8-4d9b-b4fc-903c23a2f32a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Horthy Miklós Emlékére Alapítvány és Kenderes Önkormányzata ökumenikus istentisztelettel, koszorúzással, fotókiállítással és tudományos konferenciával emlékezik meg a kormányzóról.","shortLead":"A Horthy Miklós Emlékére Alapítvány és Kenderes Önkormányzata ökumenikus istentisztelettel, koszorúzással...","id":"20180828_Kormanyparti_felszolalokkal_rendezik_a_Horthyemleknapot_Kenderesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc6d0c06-1ee8-4d9b-b4fc-903c23a2f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5978946-802a-4927-b11e-7b01520d5459","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Kormanyparti_felszolalokkal_rendezik_a_Horthyemleknapot_Kenderesen","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:04","title":"Kormánypárti felszólalókkal rendezik a Horthy-emléknapot Kenderesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Este több mint ötezren gyűltek össze a belvárosban, szélsőjobboldaliak és ellentüntetők is, de többnyire szabályosan demonstráltak.","shortLead":"Este több mint ötezren gyűltek össze a belvárosban, szélsőjobboldaliak és ellentüntetők is, de többnyire szabályosan...","id":"20180828_Tobb_tuntetes_is_volt_hetfon_Chemnitzben__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73c5739-41de-49cd-ac12-33699eec8ff2","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_Tobb_tuntetes_is_volt_hetfon_Chemnitzben__fotok","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:07","title":"Több tüntetés is volt hétfőn Chemnitzben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582ab88a-10f6-4408-815b-aec36613ef36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sokkoló adatok arra világítanak rá, hogy a létminimum szempontjából ez a társadalmi réteg a legkiszolgáltatottabb. A legfrissebb becslés szerint 750 ezer gyerek érintett.","shortLead":"A sokkoló adatok arra világítanak rá, hogy a létminimum szempontjából ez a társadalmi réteg a legkiszolgáltatottabb...","id":"20180829_Csaknem_minden_masodik_gyermeket_nevelo_csalad_a_letminimum_alatt_tengodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=582ab88a-10f6-4408-815b-aec36613ef36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9817478-53cf-45e1-b41b-de7333c6899c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Csaknem_minden_masodik_gyermeket_nevelo_csalad_a_letminimum_alatt_tengodik","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:54","title":"Csaknem minden második, gyermeket nevelő család a létminimum alatt tengődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]