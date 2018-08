Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"509d9852-45c8-44ed-82b4-2197777f7af3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiindulási pont az, hogy az emberek a közlekedésben is keresik a szemkontaktust.","shortLead":"A kiindulási pont az, hogy az emberek a közlekedésben is keresik a szemkontaktust.","id":"20180828_land_rover_onvzeto_szemek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=509d9852-45c8-44ed-82b4-2197777f7af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47439e87-a9a6-4cba-9648-ccabd9f8abac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_land_rover_onvzeto_szemek","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:17","title":"Hatalmas szemeivel kommunikál a gyalogosokkal ez az önvezető jármű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c2eecc-9aec-40cd-b02b-4a7e4fd4003c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez pontosan 18 millió darabnak felel meg. ","shortLead":"Ez pontosan 18 millió darabnak felel meg. ","id":"20180829_Nyolcmilliard_forintnyi_fagyasztott_pizzat_habzsoltak_be_a_magyarok_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71c2eecc-9aec-40cd-b02b-4a7e4fd4003c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02ab0e0-e6a6-46bc-9cde-1039f475f4e2","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Nyolcmilliard_forintnyi_fagyasztott_pizzat_habzsoltak_be_a_magyarok_tavaly","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:38","title":"Nyolcmilliárd forintnyi fagyasztott pizzát habzsoltak be a magyarok egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem játszik a portugál labdarúgó-válogatott soron következő két mérkőzésén.","shortLead":"Nem játszik a portugál labdarúgó-válogatott soron következő két mérkőzésén.","id":"20180829_ronaldo_a_valogatott_helyett_a_juventust_valasztja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf9f9ba-9e84-4f4b-b130-fe4b861a61e6","keywords":null,"link":"/sport/20180829_ronaldo_a_valogatott_helyett_a_juventust_valasztja","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:22","title":"Ronaldo a válogatott helyett a Juventust választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igaz, az első esetben az eladó férfi határozott fellépésének köszönhetően ez meghiúsult. A rabló azonban újra próbálkozott.","shortLead":"Igaz, az első esetben az eladó férfi határozott fellépésének köszönhetően ez meghiúsult. A rabló azonban újra...","id":"20180829_Tobb_ekszerboltot_is_kirabolt_akar_20_evet_is_kaphat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dac2d45-1913-44d0-8708-7f94e6ae2a90","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Tobb_ekszerboltot_is_kirabolt_akar_20_evet_is_kaphat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:04","title":"Több ékszerboltot is késsel rabolt ki, akár 20 évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapesten kívül előre kell jegyet váltani, kivéve, ha valaki olyan megállóban száll fel, ahol nincs pénztár. ","shortLead":"Budapesten kívül előre kell jegyet váltani, kivéve, ha valaki olyan megállóban száll fel, ahol nincs pénztár. ","id":"20180829_Valtozik_a_jegyvasarlas_a_HEVen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1328714-0b63-49a3-8b54-3d552db44091","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_Valtozik_a_jegyvasarlas_a_HEVen","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:53","title":"Változik a jegyvásárlás a HÉV-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c67363-5328-420e-bcff-53250f0f6d9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolidaritás és a befogadás értékeire akarják emlékeztetni Orbánt és Salvinit. ","shortLead":"A szolidaritás és a befogadás értékeire akarják emlékeztetni Orbánt és Salvinit. ","id":"20180828_Tobb_mint_negyezren_jeleztek_hogy_tuntetnek_Orban_ellen_Milanoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59c67363-5328-420e-bcff-53250f0f6d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddae25a4-6d41-4482-8457-7e12960d7883","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Tobb_mint_negyezren_jeleztek_hogy_tuntetnek_Orban_ellen_Milanoban","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:09","title":"Több mint négyezren jelezték, hogy tüntetnek Orbán ellen Milánóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel fekszik a két ország határához az a romániai sertésfarm, ahol 140 ezer állatot kellett leölni a sertéspestis miatt.","shortLead":"Közel fekszik a két ország határához az a romániai sertésfarm, ahol 140 ezer állatot kellett leölni a sertéspestis...","id":"20180829_Bulgaria_a_sertespestis_miatt_epitett_keritest_a_roman_hatarra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38501b03-e852-4192-af82-a22241aeabf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Bulgaria_a_sertespestis_miatt_epitett_keritest_a_roman_hatarra","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:31","title":"Bulgária a sertéspestis miatt épített kerítést a román határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ennyire örökélet-autót leváltani elég komoly vállalkozás.","shortLead":"Egy ennyire örökélet-autót leváltani elég komoly vállalkozás.","id":"20180829_lada_niva_4x4_vision_concept","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3aeaf7-2fa3-4d85-a805-b1edf1d5bee3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_lada_niva_4x4_vision_concept","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:41","title":"41 év után ilyen lesz az új Lada Niva?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]