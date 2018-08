Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4801745b-9c02-4d9c-95c9-9eeb389c946a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítása szerint ötször is segítséget kért, de elégtelen volt az ellátás, amelyet 19 hónapos lánya kapott. A kislány hat nappal a kiengedésük után meghalt.","shortLead":"Állítása szerint ötször is segítséget kért, de elégtelen volt az ellátás, amelyet 19 hónapos lánya kapott. A kislány...","id":"20180829_Az_anyuka_szerint_az_elegtelen_ellatas_miatt_halt_meg_kislanya_a_texasi_menekulttaborban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4801745b-9c02-4d9c-95c9-9eeb389c946a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e776ff2e-b41a-4abe-97e2-de413edb22c2","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Az_anyuka_szerint_az_elegtelen_ellatas_miatt_halt_meg_kislanya_a_texasi_menekulttaborban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:18","title":"Anyukája szerint az elégtelen ellátás miatt halt meg egy kislány a texasi menekülttáborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87de6738-a2df-4a9c-afcf-9a9320d8e914","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szajolnál letört az áramszedője egy gyorsvonatnak, emiatt a felsővezeték megrongálódott. A Budapest–Cegléd–Debrecen–Záhony-vonalon, illetve a Békéscsaba felé utazóknak minimum 20, de akár 80 perces késésre kell számítaniuk.\r

","shortLead":"Szajolnál letört az áramszedője egy gyorsvonatnak, emiatt a felsővezeték megrongálódott...","id":"20180829_Megrongalodott_a_felsovezetek_Szolnok_mellett_jelentos_kesesek_varhatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87de6738-a2df-4a9c-afcf-9a9320d8e914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ec5c00-e80e-443a-b24e-2a200f26a66f","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Megrongalodott_a_felsovezetek_Szolnok_mellett_jelentos_kesesek_varhatok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:17","title":"Megrongálódott a felsővezeték Szolnok mellett, jelentős késések várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c75c5a-36bc-4f87-8409-8b6156cb8a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hetvenhét éve történt a kamenyec-podolszkiji mészárlás. Kenderesen pedig a hétvégén Horthy-emléknapot tartanak, fideszes felszólalókkal.","shortLead":"Hetvenhét éve történt a kamenyec-podolszkiji mészárlás. Kenderesen pedig a hétvégén Horthy-emléknapot tartanak...","id":"20180828_Azon_a_hetvegen_rendezik_a_Horthyemleknapot_amikor_meggyilkoltak_tobb_tizezer_zsidot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40c75c5a-36bc-4f87-8409-8b6156cb8a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585e4338-b109-4bbf-ba67-fbbce0f05bbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Azon_a_hetvegen_rendezik_a_Horthyemleknapot_amikor_meggyilkoltak_tobb_tizezer_zsidot","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:34","title":"Azon a héten emlékeznek Horthyra, amikor több tízezer zsidó meggyilkolásának évfordulója van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d702f6e5-a5f9-46df-aaef-9c284aae9c05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közterület Felügyelet mondta ezt az RTL Híradó kérdésére.","shortLead":"A Fővárosi Közterület Felügyelet mondta ezt az RTL Híradó kérdésére.","id":"20180827_Beismertek_hamarabb_tuntetik_el_a_politikai_tartalmu_graffitiket_Budapest_utcairol_mint_a_tobbit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d702f6e5-a5f9-46df-aaef-9c284aae9c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2316d6d-fff4-4d65-b9e9-9dbb7a1e2ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Beismertek_hamarabb_tuntetik_el_a_politikai_tartalmu_graffitiket_Budapest_utcairol_mint_a_tobbit","timestamp":"2018. augusztus. 27. 20:15","title":"Beismerték: hamarabb tüntetik el a politikai tartalmú graffitiket Budapest utcáiról, mint a többit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50a2c83-986d-4f01-9cbe-2f9135a5b2de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Októbertől lépnek életbe a lakáshitelezésre vonatkozó szigorúbb, egyben a kockázatok mérséklését célzó szabályok. A 10 évnél hosszabb időre vagy a teljes futamidőre fix törlesztőrészletű lakáshiteleknél a havi törlesztés a nettó jövedelem 50 vagy 60 százalékát érheti el, a többi lakáshitelnél 25-40 százalék lesz a korlát.","shortLead":"Októbertől lépnek életbe a lakáshitelezésre vonatkozó szigorúbb, egyben a kockázatok mérséklését célzó szabályok. A 10...","id":"20180828_Durvan_szigorodnak_a_lakashitelezesi_szabalyok__sajat_magunktol_vedenek_meg_bennunket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d50a2c83-986d-4f01-9cbe-2f9135a5b2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba00e8f-fd07-4d5d-b243-ff40b0857ccf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180828_Durvan_szigorodnak_a_lakashitelezesi_szabalyok__sajat_magunktol_vedenek_meg_bennunket","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:06","title":"Durván szigorodnak a lakáshitelezési szabályok – saját magunktól védenek meg bennünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Októbertől az MNB szigorítja a lakáshitelek felvételét. A változások célja, hogy a lakosság a biztonságosabb hiteleket válassza. Ezek azonban drágábbak, így az átlagos hitelfelvevő alacsonyabb hitelösszeget érhet el októbertől. Mi és hogyan változik? Gyakorlati tudnivalók 9+1 pontban a Bankmonitor szakértőitől.","shortLead":"Októbertől az MNB szigorítja a lakáshitelek felvételét. A változások célja, hogy a lakosság a biztonságosabb hiteleket...","id":"20180829_91_pontban_minden_amit_a_lakashitelek_szigoritasarol_tudni_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb730e0-420c-492c-986d-fabc45584b82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_91_pontban_minden_amit_a_lakashitelek_szigoritasarol_tudni_kell","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:21","title":"9+1 pontban minden, amit a lakáshitelek szigorításáról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884cc02c-9408-41db-bc0e-b40d569d9279","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Van mitől félni a részben éghajlati okokból Magyarországon megjelenő új állatfajok miatt, de a kormány épp most rekvirálja el a pénzt az alapkutatásoktól.\r

","shortLead":"Van mitől félni a részben éghajlati okokból Magyarországon megjelenő új állatfajok miatt, de a kormány épp most...","id":"20180829_Jol_taplalt_migransok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=884cc02c-9408-41db-bc0e-b40d569d9279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622c4675-7f6d-4278-94c0-177e40364689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Jol_taplalt_migransok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:21","title":"Jól táplált migránsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f592e10-2434-40f5-906a-c0651b755916","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo publikált egy rövidke videót, egy új koncepcióautóról, amiről pontosan nem derült ki, minek is a prototípusa, de vélhetően egy elektromos, önvezető modellé lehet.","shortLead":"A Volvo publikált egy rövidke videót, egy új koncepcióautóról, amiről pontosan nem derült ki, minek is a prototípusa...","id":"20180828_volvo_360_c","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f592e10-2434-40f5-906a-c0651b755916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b201a1-3ac7-457e-abea-903f77dfbaf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_volvo_360_c","timestamp":"2018. augusztus. 28. 18:48","title":"Mi lehet ez a Volvo 360, amit a svédek megvillantottak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]