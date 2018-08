Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3c07176-e003-44f8-866d-641f096b9a10","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha az életben meghozott döntési dilemmáinkat fontosság szempontjából kellene rangsorolni, a csúcson természetesen ott áll az „elköteleződjek-e valaki mellett?”. Igen válasz esetén jön a „jó, de ki legyen az?” problematikája, ami után már tényleg csak a „mikor” kérdése marad hátra. Csak?!","shortLead":"Ha az életben meghozott döntési dilemmáinkat fontosság szempontjából kellene rangsorolni, a csúcson természetesen ott...","id":"20180828_Az_igazira_varva_a_parvalasztas_dilemmai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3c07176-e003-44f8-866d-641f096b9a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bb72d4-f193-49f8-a5f7-d28509cbf934","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180828_Az_igazira_varva_a_parvalasztas_dilemmai","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:15","title":"Az igazira várva: ezek ma a párválasztás dilemmái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkakörülmények javításáról nincs hír.","shortLead":"A munkakörülmények javításáról nincs hír.","id":"20180828_A_kollektiv_szerzodesre_mar_rabolintottak_a_Ryanair_olasz_pilotai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c5d2bc-8965-44dd-96cd-09a3e43ec4c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_A_kollektiv_szerzodesre_mar_rabolintottak_a_Ryanair_olasz_pilotai","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:53","title":"A kollektív szerződésre már rábólintottak a Ryanair olasz pilótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189e15bd-9f29-490d-ba5f-0dec64581ed3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Kirgizisztánban zajló sportesemény megnyitójára Orbán Viktor is elmegy.","shortLead":"A Kirgizisztánban zajló sportesemény megnyitójára Orbán Viktor is elmegy.","id":"20180829_magyarok_is_lesznek_a_nomad_vilagjatekokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=189e15bd-9f29-490d-ba5f-0dec64581ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4d57f4-1d2b-49ce-9042-b5bc8ca43066","keywords":null,"link":"/sport/20180829_magyarok_is_lesznek_a_nomad_vilagjatekokon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:10","title":"Bothúzás, szkander, sambo: magyarok is lesznek a Nomád Világjátékokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a93ffb-2d89-401e-ad5d-8b57e8cbb624","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz elnök nem elégedett meg egyetlen fényképpel, mint Orbán Viktor.","shortLead":"Az orosz elnök nem elégedett meg egyetlen fényképpel, mint Orbán Viktor.","id":"20180828_Igy_nyaral_az_iden_Vlagyimir_Putyin__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9a93ffb-2d89-401e-ad5d-8b57e8cbb624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1840c57-2f66-41a1-9412-cfcbec918a62","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Igy_nyaral_az_iden_Vlagyimir_Putyin__video","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:33","title":"Farkasszemet néz egy őzzel – így nyaral az idén Vlagyimir Putyin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikapta a kezéből a pénzt, és elfutott.","shortLead":"Kikapta a kezéből a pénzt, és elfutott.","id":"20180828_Mozgaskeptelen_idos_notol_lopott_egy_ferfi_Hajduboszormenyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38706752-d117-4b62-8b6d-8965152cd587","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Mozgaskeptelen_idos_notol_lopott_egy_ferfi_Hajduboszormenyben","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:05","title":"Mozgásképtelen idős nőtől lopott egy férfi Hajdúböszörményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha később mérnek, vissza kellett volna fogni a termelést, vagy leállítani a létesítményt.","shortLead":"Ha később mérnek, vissza kellett volna fogni a termelést, vagy leállítani a létesítményt.","id":"20180829_paks_duna_homerseklet_30_celsius_fok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8c9d52-f0a5-4044-9b9b-7edd4f3b8f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_paks_duna_homerseklet_30_celsius_fok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 21:55","title":"Úgy mérték a Duna hőmérsékletét, hogy ne legyen 30 fokos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509d9852-45c8-44ed-82b4-2197777f7af3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiindulási pont az, hogy az emberek a közlekedésben is keresik a szemkontaktust.","shortLead":"A kiindulási pont az, hogy az emberek a közlekedésben is keresik a szemkontaktust.","id":"20180828_land_rover_onvzeto_szemek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=509d9852-45c8-44ed-82b4-2197777f7af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47439e87-a9a6-4cba-9648-ccabd9f8abac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_land_rover_onvzeto_szemek","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:17","title":"Hatalmas szemeivel kommunikál a gyalogosokkal ez az önvezető jármű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább terjed a nyugat-nílusi láz a Balkánon. Szerbiában 21-re, Görögországban 16-ra emelkedett a fertőzés halálos áldozatainak száma – közölte a helyi sajtó.\r

","shortLead":"Tovább terjed a nyugat-nílusi láz a Balkánon. Szerbiában 21-re, Görögországban 16-ra emelkedett a fertőzés halálos...","id":"20180829_tovabb_terjed_a_nyugat_nilusi_laz_a_balkanon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f1428c-4251-400f-a342-3589100f578a","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_tovabb_terjed_a_nyugat_nilusi_laz_a_balkanon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:38","title":"Tovább terjed a nyugat-nílusi láz a Balkánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]