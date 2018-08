Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9a93ffb-2d89-401e-ad5d-8b57e8cbb624","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz elnök nem elégedett meg egyetlen fényképpel, mint Orbán Viktor.","shortLead":"Az orosz elnök nem elégedett meg egyetlen fényképpel, mint Orbán Viktor.","id":"20180828_Igy_nyaral_az_iden_Vlagyimir_Putyin__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9a93ffb-2d89-401e-ad5d-8b57e8cbb624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1840c57-2f66-41a1-9412-cfcbec918a62","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Igy_nyaral_az_iden_Vlagyimir_Putyin__video","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:33","title":"Farkasszemet néz egy őzzel – így nyaral az idén Vlagyimir Putyin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nőre a gyermekvédelmi hatóság bízta a 8 és 14 éves gyerekeket. ","shortLead":"A nőre a gyermekvédelmi hatóság bízta a 8 és 14 éves gyerekeket. ","id":"20180829_Unokaoccseit_kinozta_es_pornograf_felveteleket_keszitett_roluk_egy_erdelyi_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d01034c-709a-4c05-b17e-3d05367e649d","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Unokaoccseit_kinozta_es_pornograf_felveteleket_keszitett_roluk_egy_erdelyi_no","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:57","title":"Unokaöccseit kínozta, és pornográf felvételeket készített róluk egy erdélyi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50684215-168a-4dc8-a068-82dd8fa435df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ért be a csepeli polgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésére, egy út felújításának elhalasztását már az autójából facebookozva bejelentette.","shortLead":"Nem ért be a csepeli polgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésére, egy út felújításának elhalasztását már az autójából...","id":"20180829_Elhalasztanak_egy_csepeli_utfelujitast_miutan_a_polgarmester_is_beragadt_a_dugoba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50684215-168a-4dc8-a068-82dd8fa435df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1441511c-3f36-44cf-bc79-b06d577baded","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Elhalasztanak_egy_csepeli_utfelujitast_miutan_a_polgarmester_is_beragadt_a_dugoba","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:17","title":"Elhalasztanak egy csepeli útfelújítást, miután a polgármester is beragadt a dugóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c454bf-f81a-41ec-b8e6-c03f7790ddbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem engedik el nyugdíjba 55 évesen a nőket, és 5 évet emelnek a férfiaknál is. Putyin a tízezreket megmozgató tüntetések hatására csak a nők tervezett korhatáremelését volt hajlandó mérsékelni.","shortLead":"Nem engedik el nyugdíjba 55 évesen a nőket, és 5 évet emelnek a férfiaknál is. Putyin a tízezreket megmozgató...","id":"20180829_Oriasit_esett_Putyin_nepszerusege_mert_megpiszkalta_a_nyugdijkorhatart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16c454bf-f81a-41ec-b8e6-c03f7790ddbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa737809-1c51-4e6a-9a6d-4392e337848c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Oriasit_esett_Putyin_nepszerusege_mert_megpiszkalta_a_nyugdijkorhatart","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:18","title":"Óriásit esett Putyin népszerűsége, mert megpiszkálta a nyugdíjkorhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd83104-170d-4b2d-be75-ebc7fea3cf8e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Meg kellett műteni Eusebio Di Francesco kezét, mert csapata hétfő esti meccsén a kispad ütlegelésével vezette le a feszültséget.","shortLead":"Meg kellett műteni Eusebio Di Francesco kezét, mert csapata hétfő esti meccsén a kispad ütlegelésével vezette le...","id":"20180828_eltorte_az_ujjat_eusebio_roma_atalanta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bd83104-170d-4b2d-be75-ebc7fea3cf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e991a9-e726-4ded-a5dc-f2ce03be58d9","keywords":null,"link":"/sport/20180828_eltorte_az_ujjat_eusebio_roma_atalanta","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:47","title":"Úgy ütötte a kispadot, hogy eltörte az ujját a Roma edzője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c2eecc-9aec-40cd-b02b-4a7e4fd4003c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez pontosan 18 millió darabnak felel meg. ","shortLead":"Ez pontosan 18 millió darabnak felel meg. ","id":"20180829_Nyolcmilliard_forintnyi_fagyasztott_pizzat_habzsoltak_be_a_magyarok_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71c2eecc-9aec-40cd-b02b-4a7e4fd4003c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02ab0e0-e6a6-46bc-9cde-1039f475f4e2","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Nyolcmilliard_forintnyi_fagyasztott_pizzat_habzsoltak_be_a_magyarok_tavaly","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:38","title":"Nyolcmilliárd forintnyi fagyasztott pizzát habzsoltak be a magyarok egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapesten kívül előre kell jegyet váltani, kivéve, ha valaki olyan megállóban száll fel, ahol nincs pénztár. ","shortLead":"Budapesten kívül előre kell jegyet váltani, kivéve, ha valaki olyan megállóban száll fel, ahol nincs pénztár. ","id":"20180829_Valtozik_a_jegyvasarlas_a_HEVen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1328714-0b63-49a3-8b54-3d552db44091","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_Valtozik_a_jegyvasarlas_a_HEVen","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:53","title":"Változik a jegyvásárlás a HÉV-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81955aec-45f4-479d-9f03-402829e6d09f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az életveszélyes fenyegetés alapjaiban forgatta fel a mindennapjait.","shortLead":"Az életveszélyes fenyegetés alapjaiban forgatta fel a mindennapjait.","id":"20180829_Pasztor_Anna_meg_a_vecere_is_testorrel_megy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81955aec-45f4-479d-9f03-402829e6d09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea813801-11e3-40c9-a344-3973c882ae82","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Pasztor_Anna_meg_a_vecere_is_testorrel_megy","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:05","title":"Pásztor Anna még a vécére is testőrrel megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]