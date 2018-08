Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava szerint ez az első jele annak, hogy fokozatosan átállítják az Echo Tv-t.","shortLead":"A Népszava szerint ez az első jele annak, hogy fokozatosan átállítják az Echo Tv-t.","id":"20180830_telekom_veszprem_meszaros_lorinc_simicska_lajos_kezilabda_kozvetites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21403203-0e18-49af-8b5c-681cc9d5598c","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_telekom_veszprem_meszaros_lorinc_simicska_lajos_kezilabda_kozvetites","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:40","title":"Mészáros tévéjében közvetítik Simicska kedvenc csapatának meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alkotmányellenes a vízgazdálkodási törvény júliusban megszavazott módosítása – mondta ki Áder János köztársasági elnök indítványa nyomán az Alkotmánybíróság szerdán közzétett határozatában.","shortLead":"Alkotmányellenes a vízgazdálkodási törvény júliusban megszavazott módosítása – mondta ki Áder János köztársasági elnök...","id":"20180829_Alkotmanyellenes_a_kutfurasrol_szolo_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53cca9f3-d066-4b98-890f-187414553f32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Alkotmanyellenes_a_kutfurasrol_szolo_torveny","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:02","title":"Alkotmányellenes a kútfúrásról szóló törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f24aa6b-d942-49e1-8d42-df144a07bed1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább 200 ember jutott ideiglenes fekhelyhez a bútoráruház jóvoltából.","shortLead":"Legalább 200 ember jutott ideiglenes fekhelyhez a bútoráruház jóvoltából.","id":"20180830_Egy_brit_Ikea_megengedte_hogy_az_aruhazban_aludjanak_a_dugo_miatt_haza_nem_juto_autosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f24aa6b-d942-49e1-8d42-df144a07bed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c0ff05-7709-436c-929f-4e05097d0469","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Egy_brit_Ikea_megengedte_hogy_az_aruhazban_aludjanak_a_dugo_miatt_haza_nem_juto_autosok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:46","title":"Egy brit IKEA megengedte, hogy ott aludjanak a dugó miatt haza nem jutó autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem játszik a portugál labdarúgó-válogatott soron következő két mérkőzésén.","shortLead":"Nem játszik a portugál labdarúgó-válogatott soron következő két mérkőzésén.","id":"20180829_ronaldo_a_valogatott_helyett_a_juventust_valasztja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf9f9ba-9e84-4f4b-b130-fe4b861a61e6","keywords":null,"link":"/sport/20180829_ronaldo_a_valogatott_helyett_a_juventust_valasztja","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:22","title":"Ronaldo a válogatott helyett a Juventust választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatal elbontatta az építményt, de nem ússzák meg ennyivel.","shortLead":"A kormányhivatal elbontatta az építményt, de nem ússzák meg ennyivel.","id":"20180829_Beideztek_a_rendorsegre_a_felcsuti_buszmegallot_epito_kutyapartosokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3d4616-abd7-40df-804c-5a2a439745d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Beideztek_a_rendorsegre_a_felcsuti_buszmegallot_epito_kutyapartosokat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:54","title":"Beidézték a rendőrségre a felcsúti buszmegállót építő kutyapártosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A párosban világelső magyar teniszezővel hirdeti magát az egyik sportruházati márka.","shortLead":"A párosban világelső magyar teniszezővel hirdeti magát az egyik sportruházati márka.","id":"20180830_babos_timea_times_square_new_york_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3ec764-78aa-400f-9718-7e900330281f","keywords":null,"link":"/elet/20180830_babos_timea_times_square_new_york_reklam","timestamp":"2018. augusztus. 30. 14:16","title":"Babos Tímea a Times Square fényújságjáról tekint le a New York-iakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30aab9b-efea-4920-8504-9ae9894a1602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bezzeg az SUV-k, azok most használtan is jól tartják az árukat. ","shortLead":"Bezzeg az SUV-k, azok most használtan is jól tartják az árukat. ","id":"20180830_ertekvesztes_hasznalt_auto_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b30aab9b-efea-4920-8504-9ae9894a1602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f37e15b-77e7-451f-82af-a107f858addb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_ertekvesztes_hasznalt_auto_statisztika","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:24","title":"Újkori árának alig harmadát éri átlagosan egy prémium autó hétévesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cceb45ed-fcd5-45a2-8ee7-3452edcc5d3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lassan már csak machetével lehet közlekedni ebben a társadalmi dzsungelben – jut végletes következtetésre a kultúrharcon elszörnyedő, regényeiben Erdély múltját megíró Tompa Andrea.","shortLead":"Lassan már csak machetével lehet közlekedni ebben a társadalmi dzsungelben – jut végletes következtetésre...","id":"20180830_Kovetkezetesen_Romaniarol_fog_beszelni_ha_Erdely_kerul_szoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cceb45ed-fcd5-45a2-8ee7-3452edcc5d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b00b4d6-0e3c-4718-a610-934acaf41366","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Kovetkezetesen_Romaniarol_fog_beszelni_ha_Erdely_kerul_szoba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:25","title":"Következetesen Romániáról fog beszélni, ha Erdély kerül szóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]