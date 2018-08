Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bb89ee8-33ca-4812-bbce-c29920b87156","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A katolikus pap és vlogger azt mondja, kötelessége arról beszélni, ami a híveket, az embereket foglalkoztatja, legyen az szex, közélet vagy a menekültkérdés. Portré Hodász Andrásról a csütörtökön megjelent HVG hetilapban.","shortLead":"A katolikus pap és vlogger azt mondja, kötelessége arról beszélni, ami a híveket, az embereket foglalkoztatja, legyen...","id":"20180830_Hodasz_Andras_A_predikaciokat_olyan_kozvetlenul_mondom_mintha_egy_sor_folott_ulnenk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bb89ee8-33ca-4812-bbce-c29920b87156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11b6161-578f-4a69-8508-680ec1443937","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Hodasz_Andras_A_predikaciokat_olyan_kozvetlenul_mondom_mintha_egy_sor_folott_ulnenk","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:29","title":"Hodász András: A prédikációkat olyan közvetlenül mondom, mintha egy sör fölött ülnénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb névvel bővült a Joaquin Phoenix főszereplésével készülő Joker-film szereplőgárdája. Thomas Wayne-t, Bruce Wayne (azaz Batman) apját Alec Baldwin fogja játszani. ","shortLead":"Újabb névvel bővült a Joaquin Phoenix főszereplésével készülő Joker-film szereplőgárdája. Thomas Wayne-t, Bruce Wayne...","id":"20180828_Batman_apjat_fogja_alakitani_Alec_Baldwin_a_Jokerfilmben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8da664-c8a7-4ff9-8ffd-2cf37b6f15b8","keywords":null,"link":"/kultura/20180828_Batman_apjat_fogja_alakitani_Alec_Baldwin_a_Jokerfilmben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:15","title":"Batman apját fogja alakítani Alec Baldwin a Joker-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszék arra jutott, hogy az Országos Roma Önkormányzat semmit nem csinált meg abból, amit javasoltak neki. ","shortLead":"Az Állami Számvevőszék arra jutott, hogy az Országos Roma Önkormányzat semmit nem csinált meg abból, amit javasoltak...","id":"20180829_ASZ_Meg_mindig_nem_szabalyszeru_es_atlathato_az_ORO_gazdalkodasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b79eb8-c68e-40db-b2fc-ed6f4030cef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_ASZ_Meg_mindig_nem_szabalyszeru_es_atlathato_az_ORO_gazdalkodasa","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:57","title":"ÁSZ: Még mindig nem szabályszerű és átlátható az ORÖ gazdálkodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És exjobbikosok, ex-LMP-sek is jelentkeztek. Az Éjjeli Őrségnek még csak a híre létezik, de máris több csatornán rátámadtak. ","shortLead":"És exjobbikosok, ex-LMP-sek is jelentkeztek. Az Éjjeli Őrségnek még csak a híre létezik, de máris több csatornán...","id":"20180829_Exfideszesek_is_lesznek_a_Migration_Aid_uj_partjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fa9f25-9c0c-473f-87c1-88105b608b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Exfideszesek_is_lesznek_a_Migration_Aid_uj_partjaban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:14","title":"Exfideszesek is lehetnek a Migration Aid új pártjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Me Too mozgalom hajnalán az egyik legkomolyabb aggály az volt, hogy az áldozatok vádjai karriereket tesznek tönkre, életműveket dobnak a süllyesztőbe, embereket lehetetlenítenek el. Egy év sem telt el az első nagy sztorik kipattanása óta, és úgy tűnik, maguk a vádlottak cáfolnak rá ezekre a félelmekre: a nagyvadak a visszatérésre készülnek.","shortLead":"A Me Too mozgalom hajnalán az egyik legkomolyabb aggály az volt, hogy az áldozatok vádjai karriereket tesznek tönkre...","id":"20180830_Me_too_szexualis_zaklatas_louis_ck_matt_lauer_marton_laszlo_kerenyi_miklos_gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a37d02d-7bf0-4ebd-8078-2c24a6dff107","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Me_too_szexualis_zaklatas_louis_ck_matt_lauer_marton_laszlo_kerenyi_miklos_gabor","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:31","title":"Me Too: ő is lebukott, ő is azt gondolja, elég volt a bűnhődésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cbe7a2-34b3-49d0-b283-d799c965cd36","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A lelki fejlődés a belső, álomszerű állapotból indul és a külső valóság megtapasztalásáig tart. Ehhez azonban szükségünk van másokra, akik segítenek a kettőt megkülönböztetni. ","shortLead":"A lelki fejlődés a belső, álomszerű állapotból indul és a külső valóság megtapasztalásáig tart. Ehhez azonban...","id":"20180830_Igy_tanulja_meg_a_csecsemo_hogy_a_belso_vilaga_es_a_kulvilag_kulonbozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9cbe7a2-34b3-49d0-b283-d799c965cd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e005b59-c2ab-4d0f-a3f9-19b71a5a5b16","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180830_Igy_tanulja_meg_a_csecsemo_hogy_a_belso_vilaga_es_a_kulvilag_kulonbozik","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:00","title":"Így tanulja meg a csecsemő, hogy a belső világa és a külvilág különbözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel fekszik a két ország határához az a romániai sertésfarm, ahol 140 ezer állatot kellett leölni a sertéspestis miatt.","shortLead":"Közel fekszik a két ország határához az a romániai sertésfarm, ahol 140 ezer állatot kellett leölni a sertéspestis...","id":"20180829_Bulgaria_a_sertespestis_miatt_epitett_keritest_a_roman_hatarra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38501b03-e852-4192-af82-a22241aeabf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Bulgaria_a_sertespestis_miatt_epitett_keritest_a_roman_hatarra","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:31","title":"Bulgária a sertéspestis miatt épített kerítést a román határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új műsor indult, mégis nagyon kevesen voltak kíváncsiak a csatornára hétfő este, de ez csak a kezdet volt: kedden még többen kapcsoltak el.","shortLead":"Új műsor indult, mégis nagyon kevesen voltak kíváncsiak a csatornára hétfő este, de ez csak a kezdet volt: kedden még...","id":"20180829_Egyre_zuhan_a_TV2_nezettsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a70c09-a5ff-46c0-9558-93ef2cc14df1","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Egyre_zuhan_a_TV2_nezettsege","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:13","title":"Egyre zuhan a TV2 nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]