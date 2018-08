Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd238863-591e-412e-8286-3bec703f6d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó eséllyel az elmúlt időszak legviccesebb helyzetét fedezték fel a Google Street View szolgáltatásának szemfüles használói.","shortLead":"Jó eséllyel az elmúlt időszak legviccesebb helyzetét fedezték fel a Google Street View szolgáltatásának szemfüles...","id":"20180828_google_maps_street_view_macska_szentely_roma_utcakep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd238863-591e-412e-8286-3bec703f6d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61fc047-1a7a-4167-88a8-85adbc86436c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_google_maps_street_view_macska_szentely_roma_utcakep","timestamp":"2018. augusztus. 28. 07:02","title":"Csak forgatja a Google Street View-t, és egyszer csak önre csodálkozik egy macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c2eecc-9aec-40cd-b02b-4a7e4fd4003c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez pontosan 18 millió darabnak felel meg. ","shortLead":"Ez pontosan 18 millió darabnak felel meg. ","id":"20180829_Nyolcmilliard_forintnyi_fagyasztott_pizzat_habzsoltak_be_a_magyarok_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71c2eecc-9aec-40cd-b02b-4a7e4fd4003c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02ab0e0-e6a6-46bc-9cde-1039f475f4e2","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Nyolcmilliard_forintnyi_fagyasztott_pizzat_habzsoltak_be_a_magyarok_tavaly","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:38","title":"Nyolcmilliárd forintnyi fagyasztott pizzát habzsoltak be a magyarok egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3494ae57-5f32-4458-941f-3a65336881fc","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Az Egyesült Államokban turnézott Kiss Tibi és Vastag Gábor duója, az Aranyakkord. Hangszereket vadásztak, \"belesimultak a hangulatba\", de mindenekelőtt zenéltek. Ebből aztán egy dal és hozzá egy ötperces road movie videó is született. Amerikai életérzéses klippremier a hvg.hu-n.","shortLead":"Az Egyesült Államokban turnézott Kiss Tibi és Vastag Gábor duója, az Aranyakkord. Hangszereket vadásztak, \"belesimultak...","id":"20180829_Kiss_Tibiek_atnyargaltak_Amerikan_es_csinaltak_egy_hangulatos_road_moviet__klippremier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3494ae57-5f32-4458-941f-3a65336881fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d571f9-92bf-42e8-a78c-a0e08e8c9be3","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Kiss_Tibiek_atnyargaltak_Amerikan_es_csinaltak_egy_hangulatos_road_moviet__klippremier","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:58","title":"Kiss Tibiék átnyargaltak Amerikán, és csináltak egy hangulatos road movie-t – klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13562a07-5138-4d78-94aa-53a005d62017","c_author":"Soltész Péter","category":"nagyitas","description":"Egy európai nagyváros egyébként rendezett utcáin vagyunk, és amerre csak a szem ellát, színes bőrű, láthatóan boldog fiatalok vonulnak, óriási tömegben. A levegő sűrű a sufni-tuning grilleken sülő kecske-, hal- és csirkehús illatától, valamint a vastag felhőkben felszálló marihuánafüsttől. És remeg. Ez utóbbi jelenség a több tízezer wattot felvonultató hangfal-hegyeknek, a sound-systemek földöntúli hangerejének köszönhető. Remeg az élő hús is rendesen, úgy tűnik, a karib közösség fiatal tagjai közül nem sokan szenvednek testkép-zavarban. Tündöklő jelmezek, csillámpor és gyöngyök, testet alig takaró, szuggesztív öltözékek. A standardnak kikiáltott beach body nem előfeltétel, sőt. Súlyos basszusok vezetik a mozgást, szól a soca, a reaggeton, a dancehall és a jungle, vérbő, illetlen táncban az egész utca, rázzák a twerket, úton útfélen megy a daggering. Szóval a kontinens legnagyobb utcai fesztiválja még mindig egyetlen óriási, fergeteges, féktelen B.U.L.I., csupa nagybetűvel.","shortLead":"Egy európai nagyváros egyébként rendezett utcáin vagyunk, és amerre csak a szem ellát, színes bőrű, láthatóan boldog...","id":"20180829_Lazar_Janos_remalmaban_jartunk_a_Notting_Hilli_karnevalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13562a07-5138-4d78-94aa-53a005d62017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bb6f95-9236-4a60-b639-3f911a534aa5","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180829_Lazar_Janos_remalmaban_jartunk_a_Notting_Hilli_karnevalon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 19:15","title":"Nem egy KDNP-nagygyűlés, de remek buli a Notting Hill-i karnevál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f7c89f-f370-4d9e-a682-03d8fae4ebf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzemeltető felcsúti alapítvány közlése szerint \"adományokból\" fedezik a veszteséget. ","shortLead":"Az üzemeltető felcsúti alapítvány közlése szerint \"adományokból\" fedezik a veszteséget. ","id":"20180829_Ujabb_8_millio_veszteseget_termelt_a_felcsuti_kisvasut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69f7c89f-f370-4d9e-a682-03d8fae4ebf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae62c30-9e20-4114-94f1-9e69f9b279d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Ujabb_8_millio_veszteseget_termelt_a_felcsuti_kisvasut","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:05","title":"Újabb 8 millió veszteséget termelt a felcsúti kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920e5293-5f6b-4374-b5c5-43ddfad68266","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az öt legtipikusabb felvetésre válaszolt a szakértő.","shortLead":"Az öt legtipikusabb felvetésre válaszolt a szakértő.","id":"20180829_Tevhit_hogy_nem_adoznak_a_mezogazdasagi_termelok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=920e5293-5f6b-4374-b5c5-43ddfad68266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af2de45-a993-482e-9e75-c8b581f3a0a6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180829_Tevhit_hogy_nem_adoznak_a_mezogazdasagi_termelok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:47","title":"Tévhit, hogy nem adóznak a mezőgazdasági termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e69c93f-f79a-49f5-9c3e-0a3cac8b3773","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány napja jelentette be, hogy elindulna a marosvásárhelyi polgármester-választáson, most úgy tűnik, akár még esélye is lehet.","shortLead":"Néhány napja jelentette be, hogy elindulna a marosvásárhelyi polgármester-választáson, most úgy tűnik, akár még esélye...","id":"20180829_Az_erdelyi_magyar_partok_tamogatnak_Bolonit_ha_tenyleg_polgarmester_szeretne_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e69c93f-f79a-49f5-9c3e-0a3cac8b3773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39360a3-1195-4c43-8dd1-a9996cd9f778","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Az_erdelyi_magyar_partok_tamogatnak_Bolonit_ha_tenyleg_polgarmester_szeretne_lenni","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:12","title":"BEK-győztes focista, Bölöni László lehet Marosvásárhely polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24912d76-0f63-4aae-8c84-5360d14db6d9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A sámánok a XXI. század új pszichiáterei? Ezzel a címmel közöl alapos beszámolót a sámánok és az üzleti világ kapcsolatáról a tekintélyes francia lap, a Madame Figaro.\r

","shortLead":"A sámánok a XXI. század új pszichiáterei? Ezzel a címmel közöl alapos beszámolót a sámánok és az üzleti világ...","id":"20180829_Jaguarkent_morgo_depresszios_informatikus_betort_a_samanterapia_az_uzleti_vilagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24912d76-0f63-4aae-8c84-5360d14db6d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f75d51e-70d9-4773-affb-5ef4524cc574","keywords":null,"link":"/kkv/20180829_Jaguarkent_morgo_depresszios_informatikus_betort_a_samanterapia_az_uzleti_vilagba","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:36","title":"Jaguárként morgó depressziós informatikus, betört a sámánterápia az üzleti világba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]