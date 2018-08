Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea a francia Kristina Mladenovic oldalán a második fordulóba jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében.","shortLead":"Babos Tímea a francia Kristina Mladenovic oldalán a második fordulóba jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság női...","id":"20180829_babosek_tovabbjutottak_fucsovicsek_kiestek_us_open","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dfd07e-f984-4443-8f50-3fa12b7a6365","keywords":null,"link":"/sport/20180829_babosek_tovabbjutottak_fucsovicsek_kiestek_us_open","timestamp":"2018. augusztus. 29. 21:58","title":"Babosék továbbjutottak, Fucsovicsék kiestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasították a kérelmét, haza kell jönnie.","shortLead":"Elutasították a kérelmét, haza kell jönnie.","id":"20180830_Napokon_belul_kiadhatjak_a_csengeri_orokosnot_a_svajci_hatosagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0911c3fd-a947-4b69-97a9-df728b204b52","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Napokon_belul_kiadhatjak_a_csengeri_orokosnot_a_svajci_hatosagok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:49","title":"Napokon belül kiadhatják a csengeri örökösnőt a svájci hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbdd319-7651-467a-8bdf-de88330ede54","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Anyamedvék és bocsok randalíroztak több ház udvarán is.","shortLead":"Anyamedvék és bocsok randalíroztak több ház udvarán is.","id":"20180830_Megint_medvek_miatt_kellett_intezkedniuk_a_csendoroknek_Tusnadfurdon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cbdd319-7651-467a-8bdf-de88330ede54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1df3f9-6247-4f22-bc69-381340f0c47d","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Megint_medvek_miatt_kellett_intezkedniuk_a_csendoroknek_Tusnadfurdon","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:10","title":"Megint medvék miatt kellett intézkedniük a csendőröknek Tusnádfürdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Me Too mozgalom hajnalán az egyik legkomolyabb aggály az volt, hogy az áldozatok vádjai karriereket tesznek tönkre, életműveket dobnak a süllyesztőbe, embereket lehetetlenítenek el. Egy év sem telt el az első nagy sztorik kipattanása óta, és úgy tűnik, maguk a vádlottak cáfolnak rá ezekre a félelmekre: a nagyvadak a visszatérésre készülnek.","shortLead":"A Me Too mozgalom hajnalán az egyik legkomolyabb aggály az volt, hogy az áldozatok vádjai karriereket tesznek tönkre...","id":"20180830_Me_too_szexualis_zaklatas_louis_ck_matt_lauer_marton_laszlo_kerenyi_miklos_gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a37d02d-7bf0-4ebd-8078-2c24a6dff107","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Me_too_szexualis_zaklatas_louis_ck_matt_lauer_marton_laszlo_kerenyi_miklos_gabor","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:31","title":"Me Too: ő is lebukott, ő is azt gondolja, elég volt a bűnhődésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétszer gyorsabb üzenetkézbesítési sebességet ígér az androidos és iPhone-os alkalmazását is megújító Viber. A funkcionális továbbfejlesztés mellé új külső is jár.","shortLead":"Kétszer gyorsabb üzenetkézbesítési sebességet ígér az androidos és iPhone-os alkalmazását is megújító Viber...","id":"20180830_viber_uj_verzio_gyorsabb_chateles_nagyobb_chatablak_uzenet_statusza_olvasott_pipa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db91decd-9be8-4335-a043-67793544b9bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_viber_uj_verzio_gyorsabb_chateles_nagyobb_chatablak_uzenet_statusza_olvasott_pipa","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:03","title":"Megváltozik a Viber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f23e33-3fdd-4c33-9c04-24103eb410ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy táskát és benne egy tabletet loptak el egy nyitva hagyott ablakú autóból Budapesten. Az RTL Klub szerint az egyik helyettes államtitkárt károsították meg, ezért a BRFK nagyobb bűnügyekre specializálódott felderítő főosztálya dolgozott a piti lopáson, és rövid idő alatt meg is oldották az ügyet.","shortLead":"Egy táskát és benne egy tabletet loptak el egy nyitva hagyott ablakú autóból Budapesten. Az RTL Klub szerint az egyik...","id":"20180830_Nagy_erokkel_nyomozott_a_rendorseg_a_helyettes_allamtitkar_ellopott_taskaja_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f23e33-3fdd-4c33-9c04-24103eb410ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed38b528-c078-41c6-bfb8-1d6727ec576e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Nagy_erokkel_nyomozott_a_rendorseg_a_helyettes_allamtitkar_ellopott_taskaja_utan","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:54","title":"Nagy erőkkel nyomozott a rendőrség a helyettes államtitkár ellopott táskája után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kamion, három kisbusz és három autó ütközött össze.","shortLead":"Kamion, három kisbusz és három autó ütközött össze.","id":"20180830_tomegkarambolt_az_M7esen_serultek_is_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c276f96-d6e6-4ca4-9255-51f00ed79229","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_tomegkarambolt_az_M7esen_serultek_is_vannak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:38","title":"Tömegkarambol az M7-esen, sérültek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb89ee8-33ca-4812-bbce-c29920b87156","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A katolikus pap és vlogger azt mondja, kötelessége arról beszélni, ami a híveket, az embereket foglalkoztatja, legyen az szex, közélet vagy a menekültkérdés. Portré Hodász Andrásról a csütörtökön megjelent HVG hetilapban.","shortLead":"A katolikus pap és vlogger azt mondja, kötelessége arról beszélni, ami a híveket, az embereket foglalkoztatja, legyen...","id":"20180830_Hodasz_Andras_A_predikaciokat_olyan_kozvetlenul_mondom_mintha_egy_sor_folott_ulnenk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bb89ee8-33ca-4812-bbce-c29920b87156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11b6161-578f-4a69-8508-680ec1443937","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Hodasz_Andras_A_predikaciokat_olyan_kozvetlenul_mondom_mintha_egy_sor_folott_ulnenk","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:29","title":"Hodász András: A prédikációkat olyan közvetlenül mondom, mintha egy sör fölött ülnénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]