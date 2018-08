Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"065cd622-17fe-4a19-9989-d3c56f3ce7b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg az Egyesült Államokban (és nem csak ott) nemzetbiztonsági kockázatnak tartják a Huaweit, addig Európában szárnyal a kínai cég.","shortLead":"Míg az Egyesült Államokban (és nem csak ott) nemzetbiztonsági kockázatnak tartják a Huaweit, addig Európában szárnyal...","id":"20180830_huawei_piaci_reszesedese_europaban_amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=065cd622-17fe-4a19-9989-d3c56f3ce7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45888f2e-afcf-4556-b1bd-6e9ccc5c7496","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_huawei_piaci_reszesedese_europaban_amerikaban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:03","title":"A mobilgyártó, amelytől tartanak az USA-ban, miközben Európában imádják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb48529b-ef97-4296-a8c9-1b06602ba0e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott azt kérte, vigyék vissza a börtönbe, miután ez megtörtént, többen is nemtetszésüket fejezték ki, egy férfi pedig még a bírót is megfenyegette.","shortLead":"A vádlott azt kérte, vigyék vissza a börtönbe, miután ez megtörtént, többen is nemtetszésüket fejezték ki, egy férfi...","id":"20180829_Fenyegetozes_es_bekiabalas_botranyos_kozjatekok_a_Terez_koruti_robbanto_targyalasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb48529b-ef97-4296-a8c9-1b06602ba0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6737e827-c051-4e96-972d-d0606c9d0264","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Fenyegetozes_es_bekiabalas_botranyos_kozjatekok_a_Terez_koruti_robbanto_targyalasan","timestamp":"2018. augusztus. 29. 19:48","title":"Fenyegetőzés és bekiabálás: botrányos közjátékok a Teréz körúti robbantó tárgyalásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt az első kormányinfó, percről percre tudósítjuk.","shortLead":"Itt az első kormányinfó, percről percre tudósítjuk.","id":"20180831_Gulyas_54_millio_eurot_fizet_az_EU_Magyarorszagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dcf6b7b-54ad-413b-abe5-9b8820160146","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Gulyas_54_millio_eurot_fizet_az_EU_Magyarorszagnak","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:55","title":"Gulyás: emelik a 10 napos autópálya-matrica árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13a2901-8b90-4650-bb3d-c1d1cb4383d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autós gondolkodás nélkül továbbhajtott, de a rendőrök hamar megtalálták.","shortLead":"Az autós gondolkodás nélkül továbbhajtott, de a rendőrök hamar megtalálták.","id":"20180830_Elgazoltak_egy_biciklist_Ujpesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13a2901-8b90-4650-bb3d-c1d1cb4383d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e480495-0359-4cc4-9f5a-3d358a95050e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Elgazoltak_egy_biciklist_Ujpesten","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:16","title":"Elgázoltak egy biciklist Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69401282-aa67-4f58-a5ad-15f276e7c28f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az csak egy dolog, hogy ha egy autóval itt-ott nem stimmel valami, de ki látott már olyat, hogy autónak hiányzik a fele? Márpedig ennek a Peugeot 205-ösnek hiányzott.","shortLead":"Az csak egy dolog, hogy ha egy autóval itt-ott nem stimmel valami, de ki látott már olyat, hogy autónak hiányzik...","id":"20180831_peugeot_205_roncs_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69401282-aa67-4f58-a5ad-15f276e7c28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb4ffd8-641a-43db-8307-7aefd292fa80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_peugeot_205_roncs_rendorseg","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:40","title":"Csoda, hogy feltűnt a rendőröknek egy ilyen „meghatározhatatlan guruló objektum”?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b830b0-23bf-45f7-9611-56c4f238d038","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Micsoda multikulti!","shortLead":"Micsoda multikulti!","id":"20180831_Golden_retriever_anyuka_nevel_kistigrist_es_kisoroszlant_egy_pekingi_vadasparkban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0b830b0-23bf-45f7-9611-56c4f238d038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b1fa86-861a-41d5-8516-acd6c44780e7","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Golden_retriever_anyuka_nevel_kistigrist_es_kisoroszlant_egy_pekingi_vadasparkban__video","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:27","title":"Golden retriever anyuka nevel kistigrist és kisoroszlánt egy pekingi vadasparkban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624cc5fc-983d-4a1d-84c3-b18b7559f816","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A délkelet-franciaországi Vaucluse megye Murs nevű településén dühös helyi gazdálkodók munkagépekkel szálltak meg egy birtokot, amely már két éve kínai tulajdonban van.","shortLead":"A délkelet-franciaországi Vaucluse megye Murs nevű településén dühös helyi gazdálkodók munkagépekkel szálltak meg...","id":"20180831_Pofonok_is_elcsattantak_a_kinai_folvasarlasok_ellen_tiltakozo_francia_gazdak_akciojaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=624cc5fc-983d-4a1d-84c3-b18b7559f816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed9ce9f-3398-46f8-a8fc-e58fffca6158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Pofonok_is_elcsattantak_a_kinai_folvasarlasok_ellen_tiltakozo_francia_gazdak_akciojaban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:34","title":"Pofonok is elcsattantak a kínai földvásárlások ellen tiltakozó francia gazdák akciójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem nyilvános egyezséget kötött egymással a Mastercard és a Google, hogy kiderítésék, követte-e valódi vásárlás bizonyos online hirdetések lekattintását. A sokmilliós üzletet most szimatolta ki a sajtó. [Frissítés: nagyrészt cáfol a Mastercard.]","shortLead":"Nem nyilvános egyezséget kötött egymással a Mastercard és a Google, hogy kiderítésék, követte-e valódi vásárlás...","id":"20180831_mastercard_google_kartyaadatok_bankkartya_internetes_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46eae90b-f750-4b5e-8ef8-e44ae5da746f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_mastercard_google_kartyaadatok_bankkartya_internetes_vasarlas","timestamp":"2018. augusztus. 31. 12:23","title":"Titokban megállapodott a Mastercard és a Google, hogy lekövessék a neten kívüli vásárlásokat is [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]