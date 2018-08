Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6d99782-2e9c-47e4-910c-b411ca4f995f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 1000 lóerős olasz sportkocsit nem pont ilyen felhasználásra szánták, de a hátsókerék-hajtású masina láthatóan nem jön zavarba egy kis farolástól.","shortLead":"A közel 1000 lóerős olasz sportkocsit nem pont ilyen felhasználásra szánták, de a hátsókerék-hajtású masina láthatóan...","id":"20180831_poros_gyartelepen_drifteltek_egy_szuperdraga_laferrarival_hibrid_hiperauto_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6d99782-2e9c-47e4-910c-b411ca4f995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd399e98-db07-42c1-98a5-da7f1ec4eb5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_poros_gyartelepen_drifteltek_egy_szuperdraga_laferrarival_hibrid_hiperauto_video","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:21","title":"Poros gyártelepen drifteltek egy szuperdrága LaFerrarival – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számlákkal ügyeskedett, de lebukott.","shortLead":"A számlákkal ügyeskedett, de lebukott.","id":"20180831_Tobb_mint_300_millio_forint_adot_nem_fizetett_be_egy_nogradi_vallalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb42f7d-b5ae-41a5-b9dc-cffc23517f86","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Tobb_mint_300_millio_forint_adot_nem_fizetett_be_egy_nogradi_vallalkozo","timestamp":"2018. augusztus. 31. 17:05","title":"Több mint 300 millió forint adót nem fizetett be egy nógrádi vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ladislav Bartonicek, a PPF-csoport kisebbségi tulajdonosa és távközlésért felelős vezetője tagadta, hogy bárkitől is vételi ajánlatot kaptak volna a Telenorra. ","shortLead":"Ladislav Bartonicek, a PPF-csoport kisebbségi tulajdonosa és távközlésért felelős vezetője tagadta, hogy bárkitől is...","id":"20180830_Meszaros_megsem_kopogtatott_be_Egy_fejes_szerint_senki_nem_kereste_oket_hogy_megvennek_a_Telenort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1c1b5f-4d51-47de-9ae4-bf9a88ae992c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Meszaros_megsem_kopogtatott_be_Egy_fejes_szerint_senki_nem_kereste_oket_hogy_megvennek_a_Telenort","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:33","title":"Mészáros mégsem kopogtatott be? Egy fejes szerint senki nem kereste őket, hogy megvenné a Telenort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a417dbc9-15db-47b0-8f58-f48be5b3eb52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy favorit itthon a Vitara, amelynek most jön a frissítése. ","shortLead":"Nagy favorit itthon a Vitara, amelynek most jön a frissítése. ","id":"20180831_suzuki_vitara_x_tomi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a417dbc9-15db-47b0-8f58-f48be5b3eb52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7aafb43-575c-497e-8453-f7ac324fa081","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_suzuki_vitara_x_tomi","timestamp":"2018. augusztus. 31. 17:14","title":"Kabrióként is kedvenc lenne a Suzuki Vitara?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995f7111-e27a-4b2f-91ec-289d3353320e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajó Krétára tartott, de mikor felcsaptak a lángok, visszafordult a pireuszi kikötőbe. ","shortLead":"A hajó Krétára tartott, de mikor felcsaptak a lángok, visszafordult a pireuszi kikötőbe. ","id":"20180829_Tuz_utott_ki_egy_gorog_kompon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995f7111-e27a-4b2f-91ec-289d3353320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f343d34-9957-48de-ac23-fdf100dc8dc7","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Tuz_utott_ki_egy_gorog_kompon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 21:26","title":"Tűz ütött ki egy görög kompon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha később mérnek, vissza kellett volna fogni a termelést, vagy leállítani a létesítményt.","shortLead":"Ha később mérnek, vissza kellett volna fogni a termelést, vagy leállítani a létesítményt.","id":"20180829_paks_duna_homerseklet_30_celsius_fok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8c9d52-f0a5-4044-9b9b-7edd4f3b8f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_paks_duna_homerseklet_30_celsius_fok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 21:55","title":"Úgy mérték a Duna hőmérsékletét, hogy ne legyen 30 fokos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31fe8e92-714c-4dff-8702-bce4707880a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégi olasz futam előtt parádéztak Milánóban. Kicsit máshogy alakult a program, mint tervezték.","shortLead":"A hétvégi olasz futam előtt parádéztak Milánóban. Kicsit máshogy alakult a program, mint tervezték.","id":"20180830_Vettel_jol_beegett_osszetorte_a_Ferraijat_egy_utcai_bemutaton__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31fe8e92-714c-4dff-8702-bce4707880a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbbcebd-80ec-4430-872b-9f0c2c98fa6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_Vettel_jol_beegett_osszetorte_a_Ferraijat_egy_utcai_bemutaton__video","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:25","title":"Vettel jól beégett: odacsapta a Ferrariját egy utcai bemutatón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fél internet a Balenciaga új télikabátján élcelődik. ","shortLead":"A fél internet a Balenciaga új télikabátján élcelődik. ","id":"20180830_Joey_Tribbiani_Balenciaga_telikabat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0ef939-00e8-4ff1-b8b0-69448acddc5d","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Joey_Tribbiani_Balenciaga_telikabat","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:52","title":"Végre felöltözhet úgy, mint Joey Tribbiani – hétezer fontért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]