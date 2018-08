Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83301157-d27f-435d-bbcf-2971e09a80a7","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő ünnepeltetni szereti magát, és nem mást ünnepelni. Ezért is voltak feltűnők rajongásig menő szavai Milánóban, ahol Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel találkozott. Orbán Viktor úgy tesz, mintha a dicséret a múltban mutatott érdemekért járna, pedig ő Salvini kiszolgálásával a jövőre tesz fogadást.","shortLead":"A magyar kormányfő ünnepeltetni szereti magát, és nem mást ünnepelni. Ezért is voltak feltűnők rajongásig menő szavai...","id":"20180829_Orban_Salvini_Olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83301157-d27f-435d-bbcf-2971e09a80a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b3e816-15c0-44c9-9ae0-34d8372bdf1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Orban_Salvini_Olaszorszag","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:00","title":"Orbán meghajolt Salvini előtt, mert tudja, ebben a meccsben nem ő a sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65a7b68-f01d-4bc8-b629-1955d780a219","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Kisebbfajta csodavárás előzi meg az új Nemzeti alaptanterv megjelenését, már elkészült annak a vitaanyaga, de még csak nagyon szűk kör ismeri. Annyit tudunk, hogy hazafias lesz, erkölcsileg is nevel, és persze a kornak megfelelő műveltséget írja le. Na, és? Minden tanterv ilyen.","shortLead":"Kisebbfajta csodavárás előzi meg az új Nemzeti alaptanterv megjelenését, már elkészült annak a vitaanyaga, de még csak...","id":"20180829_Hazafias_korszeru_muveltseget_ad_munkara_nevel__ilyen_altalaban_az_alaptanterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f65a7b68-f01d-4bc8-b629-1955d780a219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd4425b-bb31-4a2b-b432-c3941b676b5b","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Hazafias_korszeru_muveltseget_ad_munkara_nevel__ilyen_altalaban_az_alaptanterv","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:20","title":"A rendszerek és az erkölcsök változnak, az alaptanterv ugyanaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c11bb5-35b7-4c1b-aacb-c406de8f7170","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő családon belüli erőszak áldozata, élettársa öngyilkos lett.","shortLead":"A nő családon belüli erőszak áldozata, élettársa öngyilkos lett.","id":"20180830_Azonositottak_a_texasi_csengofantomot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29c11bb5-35b7-4c1b-aacb-c406de8f7170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de454e87-b90b-49c2-8819-5867ba9aa326","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Azonositottak_a_texasi_csengofantomot","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:34","title":"Azonosították a texasi csengőfantomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907bbad0-e3ce-4df7-8f85-890ffda94046","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben megújult G-osztály közel 600 lóerős csúcsmodelljét szétveti az erő, és még a gyári gyorsulási értéknél is jobbat produkál.","shortLead":"A nemrégiben megújult G-osztály közel 600 lóerős csúcsmodelljét szétveti az erő, és még a gyári gyorsulási értéknél is...","id":"20180820_video_a_vartnal_is_gyorsabban_katapultal_a_kocka_mercedes_g63_0rol_100ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=907bbad0-e3ce-4df7-8f85-890ffda94046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff3c155-167d-4a58-9949-2b4d93e71d0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180820_video_a_vartnal_is_gyorsabban_katapultal_a_kocka_mercedes_g63_0rol_100ra","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:21","title":"Videó: A vártnál is gyorsabban katapultál a kocka Mercedes-AMG G63 0-ról 100-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg vidéken az örökölt ingatlant inkább eladja az újdonsült tulajdonos, addig Budapesten sok esetben albérletként funkcionál tovább, vagy épp az örökös dönt a beköltözés mellett.","shortLead":"Míg vidéken az örökölt ingatlant inkább eladja az újdonsült tulajdonos, addig Budapesten sok esetben albérletként...","id":"20180831_Pesten_tartjak_videken_szabadulnanak_az_orokolt_ingatlantol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a288a1-7d77-4c84-91e6-ab9c760492c9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180831_Pesten_tartjak_videken_szabadulnanak_az_orokolt_ingatlantol","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:14","title":"Pesten tartják, vidéken szabadulnának az örökölt ingatlantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azzal vádolta meg a technológiai óriáscégeket, hogy elhallgattatják a konzervatívokat és republikánusokat.","shortLead":"Azzal vádolta meg a technológiai óriáscégeket, hogy elhallgattatják a konzervatívokat és republikánusokat.","id":"20180830_trump_haduzenet_google_facebook_twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc21808e-62a1-4419-9f0f-00df2ab0f41a","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_trump_haduzenet_google_facebook_twitter","timestamp":"2018. augusztus. 30. 05:40","title":"Trump nekiment a Google-nek, a Facebooknak és a Twitternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3032cb-0158-49ce-be44-19deebe44119","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dél-Koreában csak kivételes esetben kaphat valaki felmentést a kötelező sorkatonai szolgálat alól, így a 26 esztendős Szon Hung Minnek nagyon fontos, hogy győztesként kerüljön ki az Ázsiai Játékok szombati döntőjéből.","shortLead":"Dél-Koreában csak kivételes esetben kaphat valaki felmentést a kötelező sorkatonai szolgálat alól, így a 26 esztendős...","id":"20180831_szon_hung_min_del_korea_sorkatonasag_katonai_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d3032cb-0158-49ce-be44-19deebe44119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ec945c-aa54-4c63-a6a8-5804ac4ca01f","keywords":null,"link":"/elet/20180831_szon_hung_min_del_korea_sorkatonasag_katonai_szolgalat","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:41","title":"Ha megnyeri a szombati meccset, elkerüli a sorkatonaságot Dél-Korea legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialistáknak ugyanis ott lehet a Párbeszéd szövetségesként, ha akarják. Nem mindenki akarja.","shortLead":"A szocialistáknak ugyanis ott lehet a Párbeszéd szövetségesként, ha akarják. Nem mindenki akarja.","id":"20180830_Gyurcsanyek_onalloan_vagnak_neki_az_EPvalasztasnak_az_MSZP_feszult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e78a5f-3ab0-4b2e-97b1-e8ba923cbef4","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Gyurcsanyek_onalloan_vagnak_neki_az_EPvalasztasnak_az_MSZP_feszult","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:32","title":"Gyurcsányék önállóan vágnak neki az EP-választásnak, az MSZP feszült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]