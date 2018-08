Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91638c17-b209-4640-b026-7dea369060ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendszeresen jár sétálni a Vásárhely-környéki mezőkre, mondja el cukiság-videójában Lázár, aki két kutyája összeszoktatásán is dolgozik.","shortLead":"Rendszeresen jár sétálni a Vásárhely-környéki mezőkre, mondja el cukiság-videójában Lázár, aki két kutyája...","id":"20180829_Terepjaroval_hatalmas_turabottal_vagott_neki_Lazar_az_alfoldi_tajnak__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91638c17-b209-4640-b026-7dea369060ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8384e4-c647-4ead-9eb5-18601493e6ff","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Terepjaroval_hatalmas_turabottal_vagott_neki_Lazar_az_alfoldi_tajnak__video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:16","title":"Terepjáróval, hatalmas túrabottal vágott neki Lázár az alföldi tájnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7683c614-5023-4c41-bdae-8afbab9c3a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt a márkát (technológiát) vásárolta most meg (vissza) a HMD Global a Microsofttól, amelyet jó pár éve egy Nokia telefonjainak fotózási képességei kapcsán ismerhetett a világ.","shortLead":"Azt a márkát (technológiát) vásárolta most meg (vissza) a HMD Global a Microsofttól, amelyet jó pár éve egy Nokia...","id":"20180830_hmd_global_nokia_pureview_visszavasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7683c614-5023-4c41-bdae-8afbab9c3a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ce91b8-67d3-4f92-aaa0-a92d0f5f04d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_hmd_global_nokia_pureview_visszavasarlas","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:03","title":"Visszavásárolták a fotós márkát, ami egykor a Nokiáé volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67cb902-a3f6-4ab1-be46-682e0e8899e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három nap után találták meg a társait, akik ébren várták a mentőcsapatot, mivel több jegesmedve is járt a táboruk körül.","shortLead":"Három nap után találták meg a társait, akik ébren várták a mentőcsapatot, mivel több jegesmedve is járt a táboruk körül.","id":"20180830_Bocsat_vedte_a_jegesmedve_amelyik_megolt_egy_vadaszt_Kanadaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f67cb902-a3f6-4ab1-be46-682e0e8899e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e2f294-a3bb-4202-aa73-716b2e0f9066","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Bocsat_vedte_a_jegesmedve_amelyik_megolt_egy_vadaszt_Kanadaban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:58","title":"Bocsát védte a jegesmedve, amelyik megölt egy vadászt Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nagyrészt budapesti munkahelyekről küld el embereket a Posta.","shortLead":"Nagyrészt budapesti munkahelyekről küld el embereket a Posta.","id":"20180830_Szaz_dolgozot_kirugnak_a_Magyar_Postatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6102bd4d-d4fa-4000-ae0a-0382431880e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Szaz_dolgozot_kirugnak_a_Magyar_Postatol","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:44","title":"Száz dolgozót kirúgnak a Magyar Postától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van, ami a műanyag szívószálnál is nagyobb károkat okoz","shortLead":"Van, ami a műanyag szívószálnál is nagyobb károkat okoz","id":"20180829_Van_ami_a_muanyag_szivoszalnal_is_nagyobb_karokat_okoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083d240b-9a56-41c2-a9c9-8b0f85b474ed","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Van_ami_a_muanyag_szivoszalnal_is_nagyobb_karokat_okoz","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:51","title":"Van, ami a műanyag szívószálnál is nagyobb károkat okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b5c26d-6cae-49d2-95d4-94d3cdd52f67","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő Milánóban is megviccelte a nyilvánosságot. Úgy tett, mintha a választók még beleszólhatnának, milyen Európai Bizottság alakul 2019 nyarán. Pedig a nagyok dolgába nem fog beleszólást engedni Orbán Viktor sem. Egyelőre nehezen látszik, hogyan tudná a 14 tagú néppárti \"frakciót\" megőrizni a bizottságon belül.","shortLead":"A magyar kormányfő Milánóban is megviccelte a nyilvánosságot. Úgy tett, mintha a választók még beleszólhatnának, milyen...","id":"20180830_Orban_szamara_kedvezobb_bizottsagot_szeretne_de_egyelore_vesztesre_all","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91b5c26d-6cae-49d2-95d4-94d3cdd52f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1da56f5-52d1-475a-a9cd-4893f0cab069","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Orban_szamara_kedvezobb_bizottsagot_szeretne_de_egyelore_vesztesre_all","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:00","title":"Orbán számára kedvezőbb Bizottságról álmodozik, de egyelőre vesztésre áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Év vége helyett csak jövő februárban vehetik birtokba a budapestiek a Lehel tér és Újpest-Központ közötti metrószakaszt.","shortLead":"Év vége helyett csak jövő februárban vehetik birtokba a budapestiek a Lehel tér és Újpest-Központ közötti metrószakaszt.","id":"20180829_Legalabb_egy_de_akar_ket_honapot_is_csuszhat_az_ujpesti_3as_metroszakasz_atadasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce2f2cc-d2dc-4be4-a8a6-6f3c6181a0a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Legalabb_egy_de_akar_ket_honapot_is_csuszhat_az_ujpesti_3as_metroszakasz_atadasa","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:23","title":"Legalább egy, de akár két hónapot is csúszhat az újpesti 3-as metrószakasz átadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ennyire örökélet-autót leváltani elég komoly vállalkozás.","shortLead":"Egy ennyire örökélet-autót leváltani elég komoly vállalkozás.","id":"20180829_lada_niva_4x4_vision_concept","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3aeaf7-2fa3-4d85-a805-b1edf1d5bee3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_lada_niva_4x4_vision_concept","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:41","title":"41 év után ilyen lesz az új Lada Niva?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]