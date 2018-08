Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel fekszik a két ország határához az a romániai sertésfarm, ahol 140 ezer állatot kellett leölni a sertéspestis miatt.","shortLead":"Közel fekszik a két ország határához az a romániai sertésfarm, ahol 140 ezer állatot kellett leölni a sertéspestis...","id":"20180829_Bulgaria_a_sertespestis_miatt_epitett_keritest_a_roman_hatarra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38501b03-e852-4192-af82-a22241aeabf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Bulgaria_a_sertespestis_miatt_epitett_keritest_a_roman_hatarra","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:31","title":"Bulgária a sertéspestis miatt épített kerítést a román határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07f4cbc-b54b-4016-a264-6c6e6a27a05c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nemzetiségi önkormányzatokat hozhatnak létre a magyarországi oroszok, az orosz kisebbséghez tartozók ezt idén februárban kezdeményezték a Nemzeti Választási Bizottságnál. Erről ír a csütörtökön megjelent HVG hetilap.","shortLead":"Nemzetiségi önkormányzatokat hozhatnak létre a magyarországi oroszok, az orosz kisebbséghez tartozók ezt idén...","id":"20180830_A_PutyinOrban_talalkozok_arnyekaban_juthatnak_elonyokhoz_az_itteni_oroszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d07f4cbc-b54b-4016-a264-6c6e6a27a05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e2982a-68ef-4c8f-9f6b-a1c4853629d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_PutyinOrban_talalkozok_arnyekaban_juthatnak_elonyokhoz_az_itteni_oroszok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:05","title":"A Putyin–Orbán-találkozók árnyékában juthatnak előnyökhöz az itteni oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bffbf1-8d1a-4175-8021-f77d7b038840","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az egyik legnépszerűbb és legismertebb spanyolországi rendezvényi, rengeteg külföldi vesz részt rajta. Ahogy tavaly, most is szigorú óvintézkedések mellett tartották meg a Tomatinát. ","shortLead":"Ez az egyik legnépszerűbb és legismertebb spanyolországi rendezvényi, rengeteg külföldi vesz részt rajta. Ahogy tavaly...","id":"20180829_Latott_mar_ekkora_paradicsomcsatat_22_ezren_dobaltak_egymast_Spanyolorszagban__fotok_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17bffbf1-8d1a-4175-8021-f77d7b038840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67683655-35fa-443f-9d18-009fb8404ebb","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Latott_mar_ekkora_paradicsomcsatat_22_ezren_dobaltak_egymast_Spanyolorszagban__fotok_video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:05","title":"Látott már ekkora paradicsomcsatát? 22 ezren dobálták egymást Spanyolországban – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cbe7a2-34b3-49d0-b283-d799c965cd36","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A lelki fejlődés a belső, álomszerű állapotból indul és a külső valóság megtapasztalásáig tart. Ehhez azonban szükségünk van másokra, akik segítenek a kettőt megkülönböztetni. ","shortLead":"A lelki fejlődés a belső, álomszerű állapotból indul és a külső valóság megtapasztalásáig tart. Ehhez azonban...","id":"20180830_Igy_tanulja_meg_a_csecsemo_hogy_a_belso_vilaga_es_a_kulvilag_kulonbozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cbe7a2-34b3-49d0-b283-d799c965cd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e005b59-c2ab-4d0f-a3f9-19b71a5a5b16","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180830_Igy_tanulja_meg_a_csecsemo_hogy_a_belso_vilaga_es_a_kulvilag_kulonbozik","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:00","title":"Így tanulja meg a csecsemő, hogy a belső világa és a külvilág különbözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6df1e8-8e89-48db-b031-766f30dcac81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Képek érkeztek a felújítás alatt levő újpesti metrószakaszról.","shortLead":"Képek érkeztek a felújítás alatt levő újpesti metrószakaszról.","id":"20180830_Igy_all_a_3as_metro_ujpesti_szakaszanak_felujitasa__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff6df1e8-8e89-48db-b031-766f30dcac81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d567608-b7fa-4ca5-82de-2dd6a293453e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Igy_all_a_3as_metro_ujpesti_szakaszanak_felujitasa__fotok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:17","title":"Így áll a 3-as metró újpesti szakaszának felújítása – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18682fe3-2406-438e-aced-bab9aa6a3fb0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az őrök elmenekültek a kiújult harcok elől, 400 embert pedig otthagytak bezárva.","shortLead":"Az őrök elmenekültek a kiújult harcok elől, 400 embert pedig otthagytak bezárva.","id":"20180829_Menekultek_szazai_rekedtek_egy_libiai_taborban_viz_es_elelem_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18682fe3-2406-438e-aced-bab9aa6a3fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32ea496-7418-43cb-861d-b3e697630cd1","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Menekultek_szazai_rekedtek_egy_libiai_taborban_viz_es_elelem_nelkul","timestamp":"2018. augusztus. 29. 21:59","title":"Menekültek százai rekedtek egy líbiai táborban víz és élelem nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8995d9f1-5443-4b9b-916f-cae05c372c28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lehet kispórolni, hogy szembenézzünk a valós helyzettel: szakítunk, vagy komolyan dolgozni kezdünk a kapcsolaton.","shortLead":"Nem lehet kispórolni, hogy szembenézzünk a valós helyzettel: szakítunk, vagy komolyan dolgozni kezdünk a kapcsolaton.","id":"20180830_Igy_art_egeszsegenek_a_se_vele_se_nelkule_kapcsolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8995d9f1-5443-4b9b-916f-cae05c372c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4e0033-011a-48f9-bccc-e0382d681a43","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Igy_art_egeszsegenek_a_se_vele_se_nelkule_kapcsolat","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:11","title":"Így árt egészségének a se vele, se nélküle kapcsolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Ma lenne 60 éves Michael Jackson, aki ellentmondásos élete során nemcsak a könnyűzenére hatott elemien, de felforgatott mindent, amit előtte a videóklip műfajáról gondoltunk. A Thriller szakadt zombiköpönyegéből bújtak elő napjaink sztárrendezői, és a pop királyának örökségét látjuk akkor is, ha elindítunk egy random videóklipet.","shortLead":"Ma lenne 60 éves Michael Jackson, aki ellentmondásos élete során nemcsak a könnyűzenére hatott elemien, de felforgatott...","id":"20180829_Michael_Jackson_60_a_pop_kiralya_aki_megreformalta_a_videoklipeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3616d3cd-69d7-4927-b72b-49ead1c9db0a","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Michael_Jackson_60_a_pop_kiralya_aki_megreformalta_a_videoklipeket","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:00","title":"Jöttek a zombik, és megváltozott minden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]