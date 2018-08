Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8bfd8ad-980d-4672-90fe-6644627d298b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes ritkán oszt meg képet vagy videót a gyerekeiről, de ezt tényleg kár lett volna nem feltölteni. ","shortLead":"Az énekes ritkán oszt meg képet vagy videót a gyerekeiről, de ezt tényleg kár lett volna nem feltölteni. ","id":"20180831_Enrique_Iglesias_ikrek_neveto_babak_instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfd8ad-980d-4672-90fe-6644627d298b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba0bc50-40b9-461f-b121-8aba61158dfd","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Enrique_Iglesias_ikrek_neveto_babak_instagram","timestamp":"2018. augusztus. 31. 16:19","title":"Netes kihívásnak is jó lenne: próbáljon meg nem nevetni Enrique Iglesias ikrein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszú közleményben reagáltak a Fucsovics Márton és Babos Tímea által megfogalmazott kritikákra. Összegeket is közöltek.

","shortLead":"Hosszú közleményben reagáltak a Fucsovics Márton és Babos Tímea által megfogalmazott kritikákra. Összegeket is...","id":"20180830_fucsovics_marton_savolt_attila_babos_timea_tenisz_teniszszovetseg_kritikak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cf26db-4ec7-4b72-9c93-61bc68d41eef","keywords":null,"link":"/sport/20180830_fucsovics_marton_savolt_attila_babos_timea_tenisz_teniszszovetseg_kritikak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 05:59","title":"Megszólalt a szövetség: Fucsovics edzője 70 milliót keresett három év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Áremelkedés várható a baromfiágazatban, a Baromfi Termék Tanács igazgatója tízszázalékos áremelést tart indokoltnak.","shortLead":"Áremelkedés várható a baromfiágazatban, a Baromfi Termék Tanács igazgatója tízszázalékos áremelést tart indokoltnak.","id":"20180830_hamarosan_dragul_a_csirkehus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5969e079-1cf6-4204-9e5e-5846f1d21d44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_hamarosan_dragul_a_csirkehus","timestamp":"2018. augusztus. 30. 05:20","title":"Hamarosan drágul a csirkehús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea4d6fd-0f6e-4148-91ac-45b10a3a1aa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az allergológus szerint a nagyobb gond, hogy képtelenség kiirtani, és a szigorú szabályozás sem hozott érdemi eredményt. ","shortLead":"Az allergológus szerint a nagyobb gond, hogy képtelenség kiirtani, és a szigorú szabályozás sem hozott érdemi...","id":"20180830_A_vilagban_sehol_mashol_nincs_annyi_parlagfu_mint_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ea4d6fd-0f6e-4148-91ac-45b10a3a1aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb21f5b2-ca04-43b8-9df1-97bfc9380c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_vilagban_sehol_mashol_nincs_annyi_parlagfu_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:43","title":"A világon sehol máshol nincs annyi parlagfű, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb89ee8-33ca-4812-bbce-c29920b87156","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A katolikus pap és vlogger azt mondja, kötelessége arról beszélni, ami a híveket, az embereket foglalkoztatja, legyen az szex, közélet vagy a menekültkérdés. Portré Hodász Andrásról a csütörtökön megjelent HVG hetilapban.","shortLead":"A katolikus pap és vlogger azt mondja, kötelessége arról beszélni, ami a híveket, az embereket foglalkoztatja, legyen...","id":"20180830_Hodasz_Andras_A_predikaciokat_olyan_kozvetlenul_mondom_mintha_egy_sor_folott_ulnenk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bb89ee8-33ca-4812-bbce-c29920b87156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11b6161-578f-4a69-8508-680ec1443937","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Hodasz_Andras_A_predikaciokat_olyan_kozvetlenul_mondom_mintha_egy_sor_folott_ulnenk","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:29","title":"Hodász András: A prédikációkat olyan közvetlenül mondom, mintha egy sör fölött ülnénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52620b9f-910d-4f60-beb2-d6a94a942208","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201835_kiszoritosdi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52620b9f-910d-4f60-beb2-d6a94a942208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de53250f-6f4b-402a-9fd9-776b1b889666","keywords":null,"link":"/itthon/201835_kiszoritosdi","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:20","title":"Hamvay Péter: Kiszorítósdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar szálláshelyek háromnegyedének volt már súlyos problémája a vendégekkel. A leggyakrabban rongálásra panaszkodnak.","shortLead":"A magyar szálláshelyek háromnegyedének volt már súlyos problémája a vendégekkel. A leggyakrabban rongálásra...","id":"20180830_Ha_a_kedves_vendeg_nagyon_elereszti_magat_a_medence_vizet_is_cserelni_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c682aa7-1e5a-40ea-9478-2dd01e0ade86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Ha_a_kedves_vendeg_nagyon_elereszti_magat_a_medence_vizet_is_cserelni_kell","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:55","title":"Ha a kedves vendég nagyon elereszti magát, a medence vizét is cserélni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kamion, három kisbusz és három autó ütközött össze.","shortLead":"Kamion, három kisbusz és három autó ütközött össze.","id":"20180830_tomegkarambolt_az_M7esen_serultek_is_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c276f96-d6e6-4ca4-9255-51f00ed79229","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_tomegkarambolt_az_M7esen_serultek_is_vannak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:38","title":"Tömegkarambol az M7-esen, sérültek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]