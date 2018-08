Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd4e2bbc-25d0-4efc-917d-ac859722aec9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi szervezet szerint a közmédia elfogult volt. A kormányzat szerint az EBESZ túllépte a hatáskörét.","shortLead":"A nemzetközi szervezet szerint a közmédia elfogult volt. A kormányzat szerint az EBESZ túllépte a hatáskörét.","id":"20180829_EBESZ_Demokratikus_volt_az_aprilisi_valasztas_de_nem_egyenlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd4e2bbc-25d0-4efc-917d-ac859722aec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1f8237-7e1b-450e-b39d-b1863092ee71","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_EBESZ_Demokratikus_volt_az_aprilisi_valasztas_de_nem_egyenlo","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:28","title":"EBESZ: Demokratikus volt az áprilisi választás, de nem voltak egyenlőek a feltételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f48036-fd0a-45f2-b44c-4e51e4621a50","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Czeglédy Csabáról több lejárató riportot készítő Tv2 a börtönviselt exszocialistával akarta bizonyítani az igazát, ami duplán elbaltázott ötletnek tűnik. A szerdai tárgyaláson tanúvallomást tevő Zuschlag ugyanis vagy nem emlékezett a Czeglédyre, illetve Gyurcsány Ferencre nézve negatív információkra, vagy csak úgy \"hallott\" dolgokat, de a konkrét részleteket firtató kérdéseknél is inkább csak mellébeszélt. A legszebb viszont az volt, amikor véletlenül a hvg.hu újságírója előtt hívta fel a Tv2 hírigazgatóját, hogy elmesélje neki, mi történt egy másik perben – ami nem is Andy Vajna csatornája, hanem az elvileg független Origo ellen zajlott.

","shortLead":"A Czeglédy Csabáról több lejárató riportot készítő Tv2 a börtönviselt exszocialistával akarta bizonyítani az igazát...","id":"20180831_Baki_a_NERmediaban_Zuschlag_Janos_veletlenul_lebuktatta_a_Tv2_hirigazgatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f48036-fd0a-45f2-b44c-4e51e4621a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838ade04-a4a3-486a-bbb4-e5f533e88672","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Baki_a_NERmediaban_Zuschlag_Janos_veletlenul_lebuktatta_a_Tv2_hirigazgatojat","timestamp":"2018. augusztus. 31. 06:30","title":"Baki a NER-médiában: Zuschlag véletlenül lebuktatta a Tv2 hírigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d262aa8-4283-457b-9098-8b2381f6c3ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatóknak mesterséges intelligencia segítségével sikerült elérniük, hogy egy komplett mozdulatsort lemásoljon a rendszer, majd egy videót hozzon létre főszerepben egy olyan személlyel, aki valójában sosem végezte el az adott mozgást.","shortLead":"Kutatóknak mesterséges intelligencia segítségével sikerült elérniük, hogy egy komplett mozdulatsort lemásoljon...","id":"20180831_deepfake_video_mesterseges_intelligencia_mozgas_lemasolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d262aa8-4283-457b-9098-8b2381f6c3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f92efc0-81d3-438f-a735-2e82fb0c6d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_deepfake_video_mesterseges_intelligencia_mozgas_lemasolasa","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:03","title":"A mesterséges intelligencia végignéz 20 percnyi videót másról, majd megcsinálja önről ugyanazt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A rendőrség vizsgálja az ügyet, egyelőre nem talált semmi gyanúsat – jelentették orosz hírügynökségek a világ egyik legnagyobb acélgyára alelnökének halálával kapcsolatban.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja az ügyet, egyelőre nem talált semmi gyanúsat – jelentették orosz hírügynökségek a világ egyik...","id":"20180830_A_sztalini_terror_jelkepes_epuletenek_ablakabol_zuhant_ki_az_orosz_acelorias_belga_alelnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a992177-6c8c-4501-bbd7-317fe202ca52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_A_sztalini_terror_jelkepes_epuletenek_ablakabol_zuhant_ki_az_orosz_acelorias_belga_alelnoke","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:17","title":"A sztálini terror jelképes épületének ablakából zuhant ki az orosz acélóriás belga alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992a3195-78da-43b0-abb2-1ff829e7f490","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Gboard billentyűzete ismét egy különleges funkciót kapott, amivel még személyesebbé tehető a csevegés.","shortLead":"A Google Gboard billentyűzete ismét egy különleges funkciót kapott, amivel még személyesebbé tehető a csevegés.","id":"20180830_google_gboard_billentyuzet_letoltese_matrica","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=992a3195-78da-43b0-abb2-1ff829e7f490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676b07e7-b77e-4b56-b8b5-39d20f4962ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_google_gboard_billentyuzet_letoltese_matrica","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:03","title":"Csak nézzen bele a telefonja kamerájába, a Google új funkciója gyorsan \"lerajzolja\" önt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba3451d-076e-41d7-8404-aacad1b35e86","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Aaron Rodgers lesz a profi amerikaifutball-liga (NFL) történetének legjobban fizetett játékosa.","shortLead":"Aaron Rodgers lesz a profi amerikaifutball-liga (NFL) történetének legjobban fizetett játékosa.","id":"20180829_aaron_rodgers_amerikaifoci_nfl_hatalmas_fizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fba3451d-076e-41d7-8404-aacad1b35e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3889f538-633c-4a8d-9d1f-3f236d72c938","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_aaron_rodgers_amerikaifoci_nfl_hatalmas_fizetes","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:18","title":"Döbbenetes összeget fog keresni ez az amerikaifocista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a0af67-c264-4766-94ff-73da19bb8df9","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Hosszú ideje kísérletezik Watch nevű felületének széles körben való bevezetésével a Facebook. Amerikában régóta működik, s most itt a bejelentés: rövidesen mindenhol máshol fog. ","shortLead":"Hosszú ideje kísérletezik Watch nevű felületének széles körben való bevezetésével a Facebook. Amerikában régóta...","id":"20180829_facebook_watch_videok_hirado_sorozat_video_feltoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7a0af67-c264-4766-94ff-73da19bb8df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc6fa15-e7b5-4c43-b490-c57ee8a9d0a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_facebook_watch_videok_hirado_sorozat_video_feltoltes","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:02","title":"Magyarországon is elindul a Facebook tévéje, jönnek a sorozatok és a minihíradók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab664493-cc76-4cdc-b7fc-bc2f245f4c70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamionos nem vette észre a szerelvényt előző Opelt, és megkoccolta az autót. A lényeg azonban csak ez után jött.","shortLead":"A kamionos nem vette észre a szerelvényt előző Opelt, és megkoccolta az autót. A lényeg azonban csak ez után jött.","id":"20180830_opel_daf_kamion_baleset_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab664493-cc76-4cdc-b7fc-bc2f245f4c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028e9958-74d5-4b5a-86de-fa8917da6581","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_opel_daf_kamion_baleset_video","timestamp":"2018. augusztus. 30. 04:01","title":"Érthetetlen, mit művelt az Opel sofőrje a kamion előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]