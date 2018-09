Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkérdeztük a Honvédelmi Minisztériumot, mit szólnak Zacher fölmondásához, sikerült árnyalniuk a képet. Közben Zacher Gábortól megtudtuk azt is, a miniszter felmentette a felmondási ideje alól, így ma éjfélig dolgozik a kórházban. Arra nincsen csak válasz, mi lesz a sürgősségi osztályra érkező betegekkel.","shortLead":"Megkérdeztük a Honvédelmi Minisztériumot, mit szólnak Zacher fölmondásához, sikerült árnyalniuk a képet. Közben Zacher...","id":"20180831_HM_Zacher_szerzodese_ev_vegen_lejar_es_nem_akartunk_hosszabbitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2216d8a-b0f8-4eaa-b770-014b9ce23327","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_HM_Zacher_szerzodese_ev_vegen_lejar_es_nem_akartunk_hosszabbitani","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:04","title":"HM: Zacher szerződése év végén lejár, és nem akartunk hosszabbítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ascher Tamás és Mohácsi János is rendez az Örkény István Színház most kezdődő évadában, amely idén is egész napos szabadtéri programsorozattal, az Örkény kerttel nyitja a szezont szeptember 8-án a színház előtt. ","shortLead":"Ascher Tamás és Mohácsi János is rendez az Örkény István Színház most kezdődő évadában, amely idén is egész napos...","id":"20180901_Secondhand_lesz_az_Orkeny_Szinhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70d9a78-9a44-4aab-ad5d-ed0a42dadea4","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Secondhand_lesz_az_Orkeny_Szinhazban","timestamp":"2018. szeptember. 01. 15:14","title":"Secondhand lesz az Örkény Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3f5cda-405a-4254-8402-393207ad5e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamis állításon alapul, és több helyen is pontatlanságot tartalmaz az a sajtóértesülés, amely szerint a Mastercard részletes adatmegosztási megállapodást kötött a Google-lel – közölte a kártyatársaság. Azt ugyanakkor elismerték, hogy bizonyos (anonimizált) adatokat megosztanak partnereikkel, de konkrét vásárlások konkrét tételeit azok nem tartalmazzák.","shortLead":"Hamis állításon alapul, és több helyen is pontatlanságot tartalmaz az a sajtóértesülés, amely szerint a Mastercard...","id":"20180831_mastercard_google_adatmegosztas_anonimitas_aggregalt_adatok_vasarlasi_kartya_tranzakciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c3f5cda-405a-4254-8402-393207ad5e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff7394d-f541-4cf9-b195-849c893e4c27","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_mastercard_google_adatmegosztas_anonimitas_aggregalt_adatok_vasarlasi_kartya_tranzakciok","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:33","title":"Mastercard: bizonyos (tömbösített) adatokat tényleg kiadunk, de személyeset soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae066b28-4eba-4512-af34-afc8a119f77c","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Nem hoz sokat, de azt mindig hozza – mondják a mezőgazdaságról, s ez az örök igazság mozgatja az ágazat szereplőit finanszírozó bankokat is. ","shortLead":"Nem hoz sokat, de azt mindig hozza – mondják a mezőgazdaságról, s ez az örök igazság mozgatja az ágazat szereplőit...","id":"201835__agrarhitelek__allami_tamogatas__egyedi_ajanlatok__egyrol_akettore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae066b28-4eba-4512-af34-afc8a119f77c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c948983c-aafa-4d87-8f2e-297249acc000","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835__agrarhitelek__allami_tamogatas__egyedi_ajanlatok__egyrol_akettore","timestamp":"2018. szeptember. 01. 15:00","title":"„Itt kevesebb a simlis, nincs hova eltűnni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072e72b5-430c-4c2f-89c3-c1187980992d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chelsea 2-0-ra legyőzte a vendég Bournemouth csapatát a labdarúgó Premier League negyedik fordulójában.","shortLead":"A Chelsea 2-0-ra legyőzte a vendég Bournemouth csapatát a labdarúgó Premier League negyedik fordulójában.","id":"20180901_A_Vidi_Europaligas_angol_ellenfele_nem_hibazott_a_hazai_bajnoksagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=072e72b5-430c-4c2f-89c3-c1187980992d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0178474-ac88-44b5-8567-ba51ccafe8e9","keywords":null,"link":"/sport/20180901_A_Vidi_Europaligas_angol_ellenfele_nem_hibazott_a_hazai_bajnoksagban","timestamp":"2018. szeptember. 01. 18:25","title":"A Vidi Európa-ligás angol ellenfele nem hibázott a hazai bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így még biztosan nem hallotta a Respectet.","shortLead":"Így még biztosan nem hallotta a Respectet.","id":"20180901_Zsenialisan_tisztelgett_Aretha_Franklin_elott_a_Buckingham_Palota_orsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5810d1c9-b556-4295-8f8f-2562e935edac","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Zsenialisan_tisztelgett_Aretha_Franklin_elott_a_Buckingham_Palota_orsege","timestamp":"2018. szeptember. 01. 09:06","title":"Zseniálisan tisztelgett Aretha Franklin előtt a Buckingham-palota őrsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52795f29-5ec7-4467-b57a-34269b91b626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA megfigyelése szerint az Opportunity 3000 km-es körzetében már nincs porvihar, így csak idő kérdése, hogy kitisztuljon felette az ég és újra használni tudja a napelemeit. ","shortLead":"A NASA megfigyelése szerint az Opportunity 3000 km-es körzetében már nincs porvihar, így csak idő kérdése...","id":"20180901_nasa_mars_porvihar_opportunity_marsjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52795f29-5ec7-4467-b57a-34269b91b626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec259820-44a5-420a-88f9-427ae1c86ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_nasa_mars_porvihar_opportunity_marsjaro","timestamp":"2018. szeptember. 01. 15:03","title":"Jó hír: enyhült a porvihar a Marson, 45 napja lesz hazatelefonálni az Opportunity marsjárónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4375a1f-a835-441d-a82f-b34b372d94a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány nappal ezelőtt civilek rendeztek figyelemfelhívó akciót a belvárosi Shoah Cellar előtt, az önkormányzat már lépett is.","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt civilek rendeztek figyelemfelhívó akciót a belvárosi Shoah Cellar előtt, az önkormányzat már...","id":"20180831_Bezartak_a_Wesselenyi_utcai_holokausztalmuzeumot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4375a1f-a835-441d-a82f-b34b372d94a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368c232a-d20f-4dc0-9f5e-8db22d5a118a","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Bezartak_a_Wesselenyi_utcai_holokausztalmuzeumot","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:24","title":"Bezárták a Wesselényi utcai holokauszt-álmúzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]