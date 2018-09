Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b88929ae-c481-4ca9-a0ee-49adec69dc11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A német labdarúgó Bundesligában szereplő SC Freiburghoz szerződött Sallai Roland.","shortLead":"A német labdarúgó Bundesligában szereplő SC Freiburghoz szerződött Sallai Roland.","id":"20180831_freiburgban_folytatja_a_magyar_valogatott_szelsoje_sallai_roland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b88929ae-c481-4ca9-a0ee-49adec69dc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526d180e-7f65-449e-90e5-326c7b334246","keywords":null,"link":"/sport/20180831_freiburgban_folytatja_a_magyar_valogatott_szelsoje_sallai_roland","timestamp":"2018. augusztus. 31. 19:18","title":"Freiburgban folytatja a magyar válogatott szélsője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább növekedett a megbetegedések száma, újabb halálos áldozat nincs.","shortLead":"Tovább növekedett a megbetegedések száma, újabb halálos áldozat nincs.","id":"20180831_nyugat_nilusi_laz_megbetegedes_edcd_antsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680dffc8-a378-48f4-b591-b787bf36dee5","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_nyugat_nilusi_laz_megbetegedes_edcd_antsz","timestamp":"2018. augusztus. 31. 21:59","title":"Újabb 38 magyar kapta el a nyugat-nílusi lázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Áprilisban lejár az a szerződés, amelyet Oroszország az amerikai űrkutatási hivatallal (NASA) kötött az amerikai űrhajósoknak a Nemzetközi Űrállomásra szállításáról - közölte Jurij Boriszov orosz miniszterelnök-helyettes Moszkvában az űrrepülés jövőjéről tartott konferencián.","shortLead":"Áprilisban lejár az a szerződés, amelyet Oroszország az amerikai űrkutatási hivatallal (NASA) kötött az amerikai...","id":"20180901_Ki_viszi_fel_az_amerikai_urhajosokat_a_Nemzetkozi_Urallomasra_ha_nem_az_oroszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb6be9d-8ea3-49d6-ae3c-ac41c96821a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Ki_viszi_fel_az_amerikai_urhajosokat_a_Nemzetkozi_Urallomasra_ha_nem_az_oroszok","timestamp":"2018. szeptember. 01. 09:20","title":"Ki viszi fel az amerikai űrhajósokat a Nemzetközi Űrállomásra, ha nem az oroszok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már nem elérhető a beszélgetés, amelyben kiosztotta a magyar egészségügyet.","shortLead":"Már nem elérhető a beszélgetés, amelyben kiosztotta a magyar egészségügyet.","id":"20180901_Zacher_Gabor_eros_interjut_adott_aztan_toroltette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aec26f8-a579-4fd5-a22d-36155869b05e","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Zacher_Gabor_eros_interjut_adott_aztan_toroltette","timestamp":"2018. szeptember. 01. 12:41","title":"Zacher Gábor erős interjút adott, aztán töröltette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711b39a2-661a-464f-87ef-1ddf0b4303d8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozással egyre melegebb időjárás miatt több millió tonnával több termést pusztítanak el az egyre éhesebb rovarok 2050-re még akkor is, ha sikerül 2 Celsius-fok alatt tartani a globális átlaghőmérséklet növekedését – állapította meg egy új kutatás.","shortLead":"A klímaváltozással egyre melegebb időjárás miatt több millió tonnával több termést pusztítanak el az egyre éhesebb...","id":"20180901_globalis_felmelegedes_ehesebb_rovarok_termes_buza_kukorica_rizs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=711b39a2-661a-464f-87ef-1ddf0b4303d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871f10c5-8332-48b0-8cf8-28087b43a139","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_globalis_felmelegedes_ehesebb_rovarok_termes_buza_kukorica_rizs","timestamp":"2018. szeptember. 01. 13:03","title":"Ha csak 1 °C-ot emelkedik a hőmérséklet, a rovarok újabb 2,5%-át falják fel a világ termésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4522a99f-00dc-4153-bb41-6241c07533ab","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180831_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_11_Waskovics_Andrea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4522a99f-00dc-4153-bb41-6241c07533ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f4da19-2fc4-4996-b7d4-0e4f263a1695","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_11_Waskovics_Andrea","timestamp":"2018. augusztus. 31. 19:40","title":"Waskovics Andrea: Évekbe telt, mire mertem kérni egy szendvicset a büfében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea698ad5-bc2e-4a57-aa22-7c0a40ee9333","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennyolc ember sérült meg szombaton tüntetéseken a németországi Chemnitzben, ahol vasárnap is több megmozdulást tartanak egy emberöléssel összefüggésben, amellyel egy szíriai és egy iraki férfit gyanúsítanak.","shortLead":"Tizennyolc ember sérült meg szombaton tüntetéseken a németországi Chemnitzben, ahol vasárnap is több megmozdulást...","id":"20180902_Ujabb_tuntetes_Chemnitzben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea698ad5-bc2e-4a57-aa22-7c0a40ee9333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf46170-e9f6-4f17-9b9a-9b3adcf25b69","keywords":null,"link":"/vilag/20180902_Ujabb_tuntetes_Chemnitzben","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:57","title":"Újabb tüntetés Chemnitzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Premier League jelenleg a világ legjobbnak tartott bajnoksága, annak ellenére, hogy az utóbbi években spanyol csapatok uralják a Bajnokok Ligáját. De a szigetország focijában van a legtöbb pénz, és itt játszik a legtöbb és legkiválóbb nem hazai, vagyis nem brit játékos. ","shortLead":"A Premier League jelenleg a világ legjobbnak tartott bajnoksága, annak ellenére, hogy az utóbbi években spanyol...","id":"20180901_A_Hard_Brexit_az_angol_focit_is_megroggyanthatja_nem_csak_a_font_gyengelkedese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4aed0ed-65c5-4623-8c76-f993a311f731","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_A_Hard_Brexit_az_angol_focit_is_megroggyanthatja_nem_csak_a_font_gyengelkedese_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:55","title":"A hard Brexit az angol focit is megroggyanthatja, nem csak a font gyengélkedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]