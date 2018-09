Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4522a99f-00dc-4153-bb41-6241c07533ab","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180831_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_11_Waskovics_Andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4522a99f-00dc-4153-bb41-6241c07533ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f4da19-2fc4-4996-b7d4-0e4f263a1695","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_11_Waskovics_Andrea","timestamp":"2018. augusztus. 31. 19:40","title":"Waskovics Andrea: Évekbe telt, mire mertem kérni egy szendvicset a büfében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9caa10-c2ea-4b9b-aa5e-dde4e8767258","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szombat óta több balatoni strandon már nem szednek belépőt, saját felelősségre, ingyen lehet fürdeni.","shortLead":"Szombat óta több balatoni strandon már nem szednek belépőt, saját felelősségre, ingyen lehet fürdeni.","id":"20180902_Pont_most_amikor_leszakad_az_eg_Itt_a_szeptembertol_ingyenesen_latogathato_balatoni_strandok_listaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b9caa10-c2ea-4b9b-aa5e-dde4e8767258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d9ca26-0816-4ad5-8263-7a012609d20a","keywords":null,"link":"/kkv/20180902_Pont_most_amikor_leszakad_az_eg_Itt_a_szeptembertol_ingyenesen_latogathato_balatoni_strandok_listaja","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:42","title":"Pont most, amikor leszakad az ég? Itt a szeptembertől ingyenesen látogatható balatoni strandok listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588141b6-7c3c-444c-9be0-596e6cb0151c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók olyan technológiát fejlesztettek, amely jóval hatékonyabb lehet, mint a jelenlegi tűzjelzők. A tapéta mutatja, ha baj van.","shortLead":"Kínai kutatók olyan technológiát fejlesztettek, amely jóval hatékonyabb lehet, mint a jelenlegi tűzjelzők. A tapéta...","id":"20180902_lakastuz_tuzjelzo_tapeta_tuzallo_tapeta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=588141b6-7c3c-444c-9be0-596e6cb0151c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cab5948-59df-4139-9a01-70b2d4426bc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_lakastuz_tuzjelzo_tapeta_tuzallo_tapeta","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:33","title":"Ilyen tapétát kellene tenni minden lakásba, ez időben jelzi, ha baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199aa574-fb37-49ca-9164-fff3782403d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kereskedelmi termékké tette a Google az eddig csak „házi használatra” szánt, biztonságosabb hozzáférést ígérő hardvereszközét, a Titan Security Keyt.","shortLead":"Kereskedelmi termékké tette a Google az eddig csak „házi használatra” szánt, biztonságosabb hozzáférést ígérő...","id":"20180902_google_titan_security_key_ketfaktoros_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=199aa574-fb37-49ca-9164-fff3782403d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2e02ff-53e3-4225-aeac-f522ae117f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_google_titan_security_key_ketfaktoros_azonositas","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:03","title":"Megvásárolható lett a Google jelszavas fegyvere, amellyel a dolgozóit védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431a40ae-347b-4ed0-8d9b-1b56bfe77323","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava értesülései szerint Burány Béla, a mentőszolgálat korábbi főigazgatója lehet a Honvédkorház sürgősségi osztályának új vezetője.

","shortLead":"A Népszava értesülései szerint Burány Béla, a mentőszolgálat korábbi főigazgatója lehet a Honvédkorház sürgősségi...","id":"20180901_Egykori_fomentos_lehet_Zacher_Gabor_utodja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=431a40ae-347b-4ed0-8d9b-1b56bfe77323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15738b3-b7e0-4189-8b28-15a52ad52bef","keywords":null,"link":"/itthon/20180901_Egykori_fomentos_lehet_Zacher_Gabor_utodja","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:01","title":"Egykori főmentős lehet Zacher Gábor utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52795f29-5ec7-4467-b57a-34269b91b626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA megfigyelése szerint az Opportunity 3000 km-es körzetében már nincs porvihar, így csak idő kérdése, hogy kitisztuljon felette az ég és újra használni tudja a napelemeit. ","shortLead":"A NASA megfigyelése szerint az Opportunity 3000 km-es körzetében már nincs porvihar, így csak idő kérdése...","id":"20180901_nasa_mars_porvihar_opportunity_marsjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52795f29-5ec7-4467-b57a-34269b91b626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec259820-44a5-420a-88f9-427ae1c86ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_nasa_mars_porvihar_opportunity_marsjaro","timestamp":"2018. szeptember. 01. 15:03","title":"Jó hír: enyhült a porvihar a Marson, 45 napja lesz hazatelefonálni az Opportunity marsjárónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0580f332-c4f1-4e4a-86c2-80fece2b93ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi módszereknél is sokkal gyorsabban tud új, fedett bázisokat létesíteni az amerikai hadsereg 3D-nyomtatási technológiával.","shortLead":"A korábbi módszereknél is sokkal gyorsabban tud új, fedett bázisokat létesíteni az amerikai hadsereg 3D-nyomtatási...","id":"20180902_3d_nyomtatas_katonai_bazis_barakk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0580f332-c4f1-4e4a-86c2-80fece2b93ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4582c6f-75ea-4773-a1ea-737803289f94","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_3d_nyomtatas_katonai_bazis_barakk","timestamp":"2018. szeptember. 02. 14:03","title":"Videó: 40 óra alatt bárhol felhúznak maguknak egy kis bázist az amerikai katonák a 3D-nyomtatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81856466-9be1-497d-b915-f9902bb221e8","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Kis magyar iskolatörténeti kalandozás.","shortLead":"Kis magyar iskolatörténeti kalandozás.","id":"201835_iskolatorteneti_kanyarok_november_elejen_kezdodott_egykor_atanitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81856466-9be1-497d-b915-f9902bb221e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c106979d-7038-4902-93a0-abfe2e069750","keywords":null,"link":"/kultura/201835_iskolatorteneti_kanyarok_november_elejen_kezdodott_egykor_atanitas","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:30","title":"Amikor még november elején indult a tanév...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]