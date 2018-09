Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93d3dbd5-5731-4925-a4e7-86f638161717","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Két új színész érkezik, és hét premiert tart a Katona József Színház a következő évadban","shortLead":"Két új színész érkezik, és hét premiert tart a Katona József Színház a következő évadban","id":"20180901_Jordan_Adel_lett_a_legjobb_szineszno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93d3dbd5-5731-4925-a4e7-86f638161717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cae54b1-bf0b-4914-9798-b82432daa9f3","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Jordan_Adel_lett_a_legjobb_szineszno","timestamp":"2018. szeptember. 01. 17:06","title":"Jordán Adél lett a legjobb színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d662333-dadc-4c63-bfc2-c354f8c40338","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német sajtó szerint a neonácik újra szervezkednek, miközben a polgármester arról beszél, hogy továbbra is szívesen látják a külföldieket.","shortLead":"A német sajtó szerint a neonácik újra szervezkednek, miközben a polgármester arról beszél, hogy továbbra is szívesen...","id":"20180831_Ujabb_tuntetesek_lesznek_a_hetvegen_Chemnitzben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d662333-dadc-4c63-bfc2-c354f8c40338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a87f180-ef8b-4188-9ef8-2772576f5714","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Ujabb_tuntetesek_lesznek_a_hetvegen_Chemnitzben","timestamp":"2018. augusztus. 31. 21:00","title":"Újabb tüntetések lesznek a hétvégén Chemnitzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd00de1-84c8-4fe3-afb8-9d8bff428d29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Életveszély, ötös számú vágóhíd a Honvédkórházban: Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, szakorvos, a magyar egészségügy elkötelezett ostorozója sötéten látja a jövőt Zacher Gábor távozása és a kórházban általa ismert állapotok kialakulása után.\r

\r

","shortLead":"Életveszély, ötös számú vágóhíd a Honvédkórházban: Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, szakorvos, a magyar...","id":"20180902_Az_egeszsegugyi_szakerto_szerint_eletveszely_van_a_Honvedkorhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cd00de1-84c8-4fe3-afb8-9d8bff428d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7f670d-5807-4a67-8463-18f64d4a4b8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Az_egeszsegugyi_szakerto_szerint_eletveszely_van_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:36","title":"Az egészségügyi szakértő szerint életveszély van a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8507dd57-5046-4979-bdde-7ca7139a7bac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román gazdák szabadulni próbálnak az afrikai sertéspestisben elhullott jószágaiktól, hogy ne kelljen levágni a még egészséges állataikat.","shortLead":"A román gazdák szabadulni próbálnak az afrikai sertéspestisben elhullott jószágaiktól, hogy ne kelljen levágni a még...","id":"20180901_Tele_van_a_Duna_sertestetemekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8507dd57-5046-4979-bdde-7ca7139a7bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e774eff1-a698-4cfb-9dac-ff5dc9835003","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Tele_van_a_Duna_sertestetemekkel","timestamp":"2018. szeptember. 01. 10:12","title":"Tele van a Duna romániai szakasza sertéstetemekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8bb59d-ed6f-4643-bec7-49f98651a9e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jamie Olivernek villámgyorsan kellett több milliárd forintot utalnia vállalkozása számlájára. Máig nem érti, hogyan történhetett ez.","shortLead":"Jamie Olivernek villámgyorsan kellett több milliárd forintot utalnia vállalkozása számlájára. Máig nem érti, hogyan...","id":"20180901_Csak_nehany_ora_valasztotta_el_a_brit_sztarsefet_a_teljes_csodtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a8bb59d-ed6f-4643-bec7-49f98651a9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f54d1a3-f689-4857-abe5-f235e1548700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Csak_nehany_ora_valasztotta_el_a_brit_sztarsefet_a_teljes_csodtol","timestamp":"2018. szeptember. 01. 07:45","title":"Csak néhány órán múlt, hogy üzletileg nem kozmált oda a brit sztárséf ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168067a1-a8d2-4251-862a-a32fbc2f0e95","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Vándorszínészek című magyar film nyert a várnai fesztiválon.","shortLead":"A Vándorszínészek című magyar film nyert a várnai fesztiválon.","id":"20180901_Sandor_Pal_filmje_elhozott_egy_fesztivalfodijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=168067a1-a8d2-4251-862a-a32fbc2f0e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cc5f2a-77fd-4e1a-a601-5c75633c7a8c","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Sandor_Pal_filmje_elhozott_egy_fesztivalfodijat","timestamp":"2018. szeptember. 01. 10:40","title":"Sándor Pál filmje elhozott egy fesztiválfődíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a020f5fc-eafb-4e50-8f97-e9400066f8bb","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Huawei a világon elsőként mutatott be 7 nanométeres csíkszélességű mobil chipkészletet, mely az ígéretek szerint minden riválisát könnyedén verni fogja. Amikor hamarosan telefonba kerül.","shortLead":"A Huawei a világon elsőként mutatott be 7 nanométeres csíkszélességű mobil chipkészletet, mely az ígéretek szerint...","id":"20180901_huawei_mindent_veronek_igert_apro_mobil_chipje_kirin_980_snapdragon_845_apple_iphone_mate_20_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a020f5fc-eafb-4e50-8f97-e9400066f8bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3737ac-15db-4d76-8671-5abe8edead16","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_huawei_mindent_veronek_igert_apro_mobil_chipje_kirin_980_snapdragon_845_apple_iphone_mate_20_pro","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:03","title":"+75% gyorsaság, +58% hatékonyság: itt a Huawei mindent verő chipje, melyet az új telefonokba tesznek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81c98ba-4b61-4e8e-bc78-05404b86332a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mexikói szakértők eredetinek ítélték a legrégibb, majdnem ezeréves maja kéziratot, az úgynevezett Grolier-kódexet.","shortLead":"Mexikói szakértők eredetinek ítélték a legrégibb, majdnem ezeréves maja kéziratot, az úgynevezett Grolier-kódexet.","id":"20180901_ezereves_maja_kezirat_eredete_mexikoi_maja_kodex_grolier_kodex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d81c98ba-4b61-4e8e-bc78-05404b86332a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80429c6-b201-45c8-8b4a-386ecc99e83c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_ezereves_maja_kezirat_eredete_mexikoi_maja_kodex_grolier_kodex","timestamp":"2018. szeptember. 01. 07:03","title":"Úgy tűnik, valódi az 1000 éves maja kézirat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]