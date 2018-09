Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"310c8b7c-a311-4bd9-958a-4cd3ed149143","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A két férfit államtitkok megszerzésével vádolják, a tudósítók szerint azonban tőrbe csalták őket.","shortLead":"A két férfit államtitkok megszerzésével vádolják, a tudósítók szerint azonban tőrbe csalták őket.","id":"20180903_Het_ev_bortonre_iteltek_Mianmarban_a_Reuters_ket_tudositojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=310c8b7c-a311-4bd9-958a-4cd3ed149143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522ee6ec-479d-467a-8bd4-6de64c2f624a","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_Het_ev_bortonre_iteltek_Mianmarban_a_Reuters_ket_tudositojat","timestamp":"2018. szeptember. 03. 07:28","title":"Hét év börtönre ítélték Mianmarban a Reuters két tudósítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ipsos legutóbbi felmérése szerint az egészségügyi rendszer miatt nyugtalankodik a magyarok többsége.","shortLead":"Az Ipsos legutóbbi felmérése szerint az egészségügyi rendszer miatt nyugtalankodik a magyarok többsége.","id":"20180904_Szamok_is_bizonyitjak_a_magyarok_nagyon_aggodnak_az_egeszsegugy_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04180aa-ac2a-48e4-841e-1102b8c0ec24","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Szamok_is_bizonyitjak_a_magyarok_nagyon_aggodnak_az_egeszsegugy_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 04. 10:46","title":"Számok is bizonyítják: a magyarok nagyon aggódnak az egészségügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyarországon is elérhető online videokölcsönző alapból nem sorolja fel az összes elérhető kategóriát. Most olyan Chrome-bővítményeket mutatunk, amelyek felfedik e titkot.","shortLead":"A Magyarországon is elérhető online videokölcsönző alapból nem sorolja fel az összes elérhető kategóriát. Most olyan...","id":"20180902_netflix_rejtett_kategoriak_chrome_bovitmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bdf59e-5825-43a5-800c-b9916902d2e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_netflix_rejtett_kategoriak_chrome_bovitmeny","timestamp":"2018. szeptember. 02. 17:03","title":"Tipp: így találhatja meg a legegyszerűbben az elrejtett kategóriákat a Netflixen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig csak fesztiválokon lépett fel.","shortLead":"Eddig csak fesztiválokon lépett fel.","id":"20180904_Tom_Odell_onalloan_koncertezik_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d197beb6-4152-45c0-a59e-e8717d20cb32","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Tom_Odell_onalloan_koncertezik_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:30","title":"Tom Odell önállóan koncertezik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűntársaik kintről segítették őket, ők a cellájukból telefonáltak, amikor épp nem látta senki.","shortLead":"Bűntársaik kintről segítették őket, ők a cellájukból telefonáltak, amikor épp nem látta senki.","id":"20180903_A_bortonbol_kovetett_el_unokazos_csalasokat_ket_rab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a34ad55-7d29-4f8b-ab9d-211ac1e6c9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_A_bortonbol_kovetett_el_unokazos_csalasokat_ket_rab","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:17","title":"A börtönből pörgette az unokázós csalásokat két rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796f2da-493f-42cd-be34-203149e48643","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"7 év alatt fizette volna vissza tartozását a csődeljárás alá került Ikarus Egyedi buszgyár, az MKB Bank azonban nem ment bele az alkuba. Az Ikarus Egyedi most azzal fenyeget, lehet hogy nem fizetik ki a beszállítókat.","shortLead":"7 év alatt fizette volna vissza tartozását a csődeljárás alá került Ikarus Egyedi buszgyár, az MKB Bank azonban nem...","id":"20180904_Nem_tetszett_az_az_Ikarus_Egyedi_ajanlata_Meszaros_Lorincek_bankjanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7796f2da-493f-42cd-be34-203149e48643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77f008e-b5d4-436e-9de8-319dcd128634","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Nem_tetszett_az_az_Ikarus_Egyedi_ajanlata_Meszaros_Lorincek_bankjanak","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:24","title":"Nem tetszett az Ikarus Egyedi ajánlata Mészáros Lőrincék bankjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4488d792-4562-469f-9547-e4fc02bdbe54","c_author":"Irházi János","category":"gazdasag","description":"A hivatalos romániai műtárgy-kereskedelmet a kommunista időszakban rekvirált, a közelmúltban visszaszolgáltatott gyűjtemények éltetik. Még a néhai Nicolae Ceausescu fia is tarol a piacon.","shortLead":"A hivatalos romániai műtárgy-kereskedelmet a kommunista időszakban rekvirált, a közelmúltban visszaszolgáltatott...","id":"201835__roman_mukincsek__visszaadott_ertekek__oriasi_kiskapu__kepben_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4488d792-4562-469f-9547-e4fc02bdbe54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad2a139-bf24-4016-9631-7a76b7d5004a","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835__roman_mukincsek__visszaadott_ertekek__oriasi_kiskapu__kepben_vannak","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:00","title":"A nagy képbiznisz: a románok meghagytak egy óriási kiskaput, és ezen minden eltűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6fd7a6-57d6-4915-ba9b-803d065b5712","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok két városa mellett további öt ország nagyvárosa került be abba a körbe, ahol az Uber elindíthatja ubAIR névre hallgató repülőtaxi-szolgáltatását.","shortLead":"Az Egyesült Államok két városa mellett további öt ország nagyvárosa került be abba a körbe, ahol az Uber elindíthatja...","id":"20180902_uber_ubair_repulo_taxi_legitaxi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf6fd7a6-57d6-4915-ba9b-803d065b5712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406c6a5a-d530-4fbd-b727-e69ef81b1280","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_uber_ubair_repulo_taxi_legitaxi","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:03","title":"Vissza fogjuk sírni Budapestre az Ubert, amikor ezt tényleg meglépi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]