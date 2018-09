Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az a barátság, amely szétzilálhatja az Európai Uniót.","shortLead":"Ez az a barátság, amely szétzilálhatja az Európai Uniót.","id":"20180903_Orbantol_es_Salvinitol_felti_Europat_a_CNN","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99316b83-0f7c-4a1e-a260-5279733b0624","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Orbantol_es_Salvinitol_felti_Europat_a_CNN","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:28","title":"Orbántól és Salvinitól félti Európát a CNN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8bca04-a239-41b1-a5df-31e3d00a1eac","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hiába jelentek meg a rendőrök a Hős utcában, a drog maradt, sőt, tovább terjedt. Mellette ott van a lakhatási bizonytalanság, a szegregátumra a bontás vár. Ide szervezett alkotótábort a helyi gyerekeknek egy civil közösség. Riport biofűvel és gyerekmosollyal, kitöréssel és színezővel.","shortLead":"Hiába jelentek meg a rendőrök a Hős utcában, a drog maradt, sőt, tovább terjedt. Mellette ott van a lakhatási...","id":"20180902_Hos_utca_drog_kabitoszer_Kobanya_lakas_Kontur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d8bca04-a239-41b1-a5df-31e3d00a1eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76c8db9-e82b-4383-9376-49a2e01ec3fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Hos_utca_drog_kabitoszer_Kobanya_lakas_Kontur","timestamp":"2018. szeptember. 02. 17:30","title":"A hétvége, amikor gyereknevetéssel keveredik a kábítószer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5764ac09-7e6c-4ff3-955c-920c9fa86745","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Messi szerint a Juventus így viszont favorit lehet a BL-ben. ","shortLead":"Messi szerint a Juventus így viszont favorit lehet a BL-ben. ","id":"20180903_Messi_A_Real_rosszabb_Ronaldo_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5764ac09-7e6c-4ff3-955c-920c9fa86745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7c442b-7fe2-4170-a183-c7c4645b6d3b","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Messi_A_Real_rosszabb_Ronaldo_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 03. 21:49","title":"Messi: A Real rosszabb Ronaldo nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e810de77-bc88-400d-825b-d55428af978f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt hét legnagyobb szenzációja Franciaországban Nicolas Hulot környezetvédelmi miniszter lemondása volt. Ő nem klasszikus politikai karrier alapján került be a Macron elnök által 15 hónapja kinevezett kormányba. ","shortLead":"Az elmúlt hét legnagyobb szenzációja Franciaországban Nicolas Hulot környezetvédelmi miniszter lemondása volt. Ő nem...","id":"20180902_Semmitol_sem_riadnak_vissza_a_nyomulo_lobbistak_A_francia_minisztert_is_kicsinaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e810de77-bc88-400d-825b-d55428af978f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec2b120-952f-4446-adb1-34486f7f6beb","keywords":null,"link":"/kkv/20180902_Semmitol_sem_riadnak_vissza_a_nyomulo_lobbistak_A_francia_minisztert_is_kicsinaltak","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:10","title":"Semmitől sem riadnak vissza a nyomuló lobbisták? A francia minisztert is kicsinálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oktatáskutató szerint a helyzet nagyon rossz, de az oktatás nem tud összeomlani.","shortLead":"Az oktatáskutató szerint a helyzet nagyon rossz, de az oktatás nem tud összeomlani.","id":"20180903_Rado_Peter_a_kormanyt_nem_erdekli_az_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf454d5-4267-453e-8b69-5bd402e59013","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Rado_Peter_a_kormanyt_nem_erdekli_az_oktatas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:20","title":"Radó Péter: A kormányt nem érdekli az oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6892c4-da4a-410b-8dc3-07a9273f1305","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő éppen Kirgizisztánban jár. ","shortLead":"A kormányfő éppen Kirgizisztánban jár. ","id":"20180903_Orban_Az_a_nep_lehet_eros_amely_buszke_nemzeti_identitasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb6892c4-da4a-410b-8dc3-07a9273f1305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e0d025-0c52-405c-a49d-ebe431e464dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Orban_Az_a_nep_lehet_eros_amely_buszke_nemzeti_identitasara","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:43","title":"Orbán: Az a nép lehet erős, amely büszke nemzeti identitására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új mérőszámokkal bővült nemrég a Fast.com nevű szolgáltatás, mellyel már nem csak az internetkapcsolatunk letöltési sebességét, de a feltöltését és a válaszidőt (hálózati késleltetést) is ellenőrizhetjük.

","shortLead":"Új mérőszámokkal bővült nemrég a Fast.com nevű szolgáltatás, mellyel már nem csak az internetkapcsolatunk letöltési...","id":"20180902_netflix_fast_com_internet_sebesseg_merese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5110dd-a94e-4bda-a85d-8aae5ffa9da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_netflix_fast_com_internet_sebesseg_merese","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:03","title":"Mintha lassabb lenne otthon az internet, mint amilyenre előfizetett? Egy kattintással kiderítheti az igazságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Októberben rántja le a leplet a Huawei a Mate 20-széria új tagjairól, a teljesítményről és a kinézeről viszont már most is hallani pletykákat.","shortLead":"Októberben rántja le a leplet a Huawei a Mate 20-széria új tagjairól, a teljesítményről és a kinézeről viszont már most...","id":"20180902_huawei_mate_20_pro_okostelefon_specifikacio_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dff44c2-be14-4f68-8660-efdb5c5b9464","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_huawei_mate_20_pro_okostelefon_specifikacio_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:03","title":"Fotók és adatok: ha tényleg ilyen lesz a Huawei Mate 20 Pro, sokan rákaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]