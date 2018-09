Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kritikán aluli állapotban talált rá feladandó poggyászára egy dél-spanyolországi útról hazatartó magyar család Ferihegyen.","shortLead":"Kritikán aluli állapotban talált rá feladandó poggyászára egy dél-spanyolországi útról hazatartó magyar család...","id":"20180904_Megint_atkutattak_egy_csomagot_Ferihegyen_tobb_dolgot_kiloptak_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f466e782-ddcf-4468-a071-04ff28e4bcc3","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Megint_atkutattak_egy_csomagot_Ferihegyen_tobb_dolgot_kiloptak_belole","timestamp":"2018. szeptember. 04. 05:10","title":"Megint átkutattak egy csomagot Ferihegyen, több dolgot kiloptak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rómában mindenképpen hasznos közlekedési eszköz egy ilyen.","shortLead":"Rómában mindenképpen hasznos közlekedési eszköz egy ilyen.","id":"20180902_Egyedi_Vespat_kapott_a_papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4660b02-76ae-4fe6-a6cb-14c37bc6a58b","keywords":null,"link":"/elet/20180902_Egyedi_Vespat_kapott_a_papa","timestamp":"2018. szeptember. 02. 16:56","title":"Egyedi Vespát kapott a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fd497e-0000-41c2-8d80-216b64b4f1e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi két alkalommal is kirabolta ugyanazt a rákosmenti dohányboltot.","shortLead":"A két férfi két alkalommal is kirabolta ugyanazt a rákosmenti dohányboltot.","id":"20180903_ketszer_raboltak_ki_ugyanazt_a_trafikot_elfogtak_oket_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9fd497e-0000-41c2-8d80-216b64b4f1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3012610b-21c8-4eb2-9f37-2ee235f0a432","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_ketszer_raboltak_ki_ugyanazt_a_trafikot_elfogtak_oket_a_rendorok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:25","title":"Úgy fogták el a visszaeső trafikrablókat, hogy felocsúdni sem volt idejük – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec43646-d851-40e8-8728-e44f2b89edaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsleves, porcukorral meghintett grízes tészta, nem kevés lekvárral a tetején – ez például az egyik menü, amely az új főzőkonyhában készült.","shortLead":"Húsleves, porcukorral meghintett grízes tészta, nem kevés lekvárral a tetején – ez például az egyik menü, amely az új...","id":"20180903_Megmutattak_mit_eszik_az_idei_tanevben_nyolcezer_miskolci_diak__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ec43646-d851-40e8-8728-e44f2b89edaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b48d90-6925-405e-9a92-1d708fc52c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Megmutattak_mit_eszik_az_idei_tanevben_nyolcezer_miskolci_diak__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 16:46","title":"Megmutatták, mit eszik az idei tanévben nyolcezer miskolci diák – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Belülről okozott sérülés, nem pedig mikrometeor becsapódása vezetett a Nemzetközi Űrállomáshoz kapcsolt Szojuz űrhajón keletkezett apró lyukhoz. Az orosz űrkutatási hivatal feje szerint most azt kell kideríteni, szándékos károkozásról van-e szó.","shortLead":"Belülről okozott sérülés, nem pedig mikrometeor becsapódása vezetett a Nemzetközi Űrállomáshoz kapcsolt Szojuz űrhajón...","id":"20180903_mikrometeor_nemzetkozi_urallomas_lyuk_levegoszivargas_furofej_szojuz_urhajo_roszkoszmosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee11a4ec-fb83-4cf2-b436-08a3eb8254a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_mikrometeor_nemzetkozi_urallomas_lyuk_levegoszivargas_furofej_szojuz_urhajo_roszkoszmosz","timestamp":"2018. szeptember. 03. 20:15","title":"Ez egyre rejtélyesebb: nem mikrometeor vágott lyukat a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp figyelmeztetett egy kis problémára novemberben érkező, korlátlan és ingyenes Google Drive-os tárolási újdonságával kapcsolatban.","shortLead":"A WhatsApp figyelmeztetett egy kis problémára novemberben érkező, korlátlan és ingyenes Google Drive-os tárolási...","id":"20180903_google_driveon_tarolt_whatsapp_csevegesek_nem_titkositottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00add42e-6f54-476f-a9a0-18d9765ee343","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_google_driveon_tarolt_whatsapp_csevegesek_nem_titkositottak","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:03","title":"Erre azért figyeljen, amikor életbe lép a WhatsApp korlátlan tárolási újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c8b7c-a311-4bd9-958a-4cd3ed149143","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A két férfit államtitkok megszerzésével vádolják, a tudósítók szerint azonban tőrbe csalták őket.","shortLead":"A két férfit államtitkok megszerzésével vádolják, a tudósítók szerint azonban tőrbe csalták őket.","id":"20180903_Het_ev_bortonre_iteltek_Mianmarban_a_Reuters_ket_tudositojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310c8b7c-a311-4bd9-958a-4cd3ed149143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522ee6ec-479d-467a-8bd4-6de64c2f624a","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_Het_ev_bortonre_iteltek_Mianmarban_a_Reuters_ket_tudositojat","timestamp":"2018. szeptember. 03. 07:28","title":"Hét év börtönre ítélték Mianmarban a Reuters két tudósítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95da5585-e1f3-4b91-b693-139a63bf2435","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos Lada végre a nagyközönség előtt is bemutatkozott, és a belsejét is leleplezte az orosz gyártó.","shortLead":"A sportos Lada végre a nagyközönség előtt is bemutatkozott, és a belsejét is leleplezte az orosz gyártó.","id":"20180903_orosz_versenyzo_itt_az_uj_lada_vesta_sport_mutatjuk_a_belsejet_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95da5585-e1f3-4b91-b693-139a63bf2435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112dda0d-5905-44b9-92e7-0a69e48246b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_orosz_versenyzo_itt_az_uj_lada_vesta_sport_mutatjuk_a_belsejet_is","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:21","title":"Orosz versenyző: itt az új Lada Vesta Sport, mutatjuk a belsejét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]