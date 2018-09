Bob Woodwards, a Watergate-botrány kirobbantásában is részt vevő újsíágíró könyvet írt Trumpról, melyben bemutatja, hogyan áll az elnökhöz személyzete. A Fear: Trump in the White House, azaz Félelem: Trump a Fehér Házban című könyvben a szerző nem kisebb dolgokat ír le, minthogy az elnököt környezete egyszerűen idiótának és inkompetensnek tartja, és nem egy példa volt rá, hogy iratokat is elloptak az asztaláról. A Washington Post által közölt írásból a BBC szemezgette ki a legdurvább megállapításokat.

Woodward azt írja, Trump magas beosztású tisztviselői több ízben azért emeltek el dokumentumokat az elnök asztaláról, hogy ne tudja aláírni azokat, mert féltek tőle, hogy ellenkező esetben komoly kárt okozna ezzel Amerikának.

Például egy olyan iratot is elloptak, amellyel Trump kiléptethette volna az USA-t a NAFTA-ból (Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény), illetve egy Dél-Koreával kötött kereskedelmi egyezmény felmondásáról szóló dokumentumot is eltávolítottak.

Az elnök kabinetfőnöke, John Kelly például a könyv szerint Trumpot egyszerűen "egy idiótának" nevezte. Védelmi minisztere, James Mattis pedig azt mondta kollégájának,