Bejelentette Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője, hogy elindul a párt csúcsvezetői tisztségéért. A lépés abból a szempontból jelentős, hogy ha nyer, akkor a párt európai parlamenti választási győzelme esetén ő lehet az Európai Bizottság következő elnöke.

A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) 46 éves elnökhelyettese szállt elsőként ringbe a jelöltségért a jobbközép pártokat összefogó EPP-ben. Jelentkezni október közepéig lehet, és a pártcsalád november eleji helsinki kongresszusán döntenek majd arról, hogy ki lesz a csúcsjelölt a jövő májusi választáson.

Európa fordulóponthoz érkezett, a 2019-es választások meghatározzák az EU jövőjét. Jelenünk Európa magabiztosságáról, az értékeink védelméről szól, mivel külső és belső kihívásokkal nézünk szembe. A tét az európai életmódunk túlélése

- írta Weber a Twitteren. A politikus szerint Európának új kezdetre, nagyobb egységre és több demokráciára van szüksége, ezért indult el a jelöltségért. Sajtóhírek szerint Webert a CSU vezetősége és a testvérpárt német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, Angela Merkel német kancellár is támogatja.

Manfred Weberről korábban mi is sokszor írtunk, többek között akkor is, amikor megvédte Orbán Viktort az Európai Parlament egyik ülésén, amikor több képviselő a magyar miniszterelnök bevándorlás-ellenes politikáját támadta. Nyár elején az EP több politikusa is arról nyilatkozott, hogy Webernek ki kellene zárnia Orbánt a Néppártból, ami miatt a frakcióvezető igen kényes helyzetbe került. Weber ugyanis már többször is védelmébe vette a miniszterelnököt, viszont a Néppárt strasbourgi frakcióvezetőjeként ő az, akinek össze kell tartania a társaságot – amellett, hogy ő az az ember, aki döntő kérdések előtt az európai szocialistákkal és liberálisokkal is megköti az alkukat.