[{"available":true,"c_guid":"16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a sofőr a jelek szerint sem a közlekedésben részt vevő társai, sem a saját maga életét nem tartja sokra.","shortLead":"Ez a sofőr a jelek szerint sem a közlekedésben részt vevő társai, sem a saját maga életét nem tartja sokra.","id":"20180903_video_kozveszelyes_szaguldozo_a_magyar_utakon_jobbik_feljelenti_a_sofort_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b303364c-4f37-4451-8a8f-78f0ce422927","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_video_kozveszelyes_szaguldozo_a_magyar_utakon_jobbik_feljelenti_a_sofort_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:11","title":"Videó: közveszélyes száguldozó a magyar utakon – a Jobbik feljelenti a sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős béremelést ígért kedd reggel az intézmény sürgősségi centrumában dolgozóknak a Honvédkórház vezetése. Azt remélik, így megáll a felmondási hullám és sikerül normalizálni az összeomlás előtt álló osztály működését. ","shortLead":"Jelentős béremelést ígért kedd reggel az intézmény sürgősségi centrumában dolgozóknak a Honvédkórház vezetése. Azt...","id":"20180904_Eddigi_bereik_ketszereset_igerve_tartana_meg_a_surgossegi_osztaly_dolgozoit_a_Honvedkorhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340e67f5-03f0-4148-8a5a-0dc8dea9b162","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Eddigi_bereik_ketszereset_igerve_tartana_meg_a_surgossegi_osztaly_dolgozoit_a_Honvedkorhaz","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:05","title":"Eddigi béreik kétszeresét ígérve tartaná meg a sürgősségi osztály dolgozóit a Honvédkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Liu Csiang-tungot egyelőre szabadon engedték, cége közleménye szerint tévedés történt, de a rendőrség szerint lehet, hogy még lesz dolguk egymással.","shortLead":"Liu Csiang-tungot egyelőre szabadon engedték, cége közleménye szerint tévedés történt, de a rendőrség szerint lehet...","id":"20180903_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_USAban_Kina_egyik_leggazdagabb_emberet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76e7531-4ac7-4f0e-9cdc-659b09ee2d21","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_USAban_Kina_egyik_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:04","title":"Szexuális zaklatással vádolják az USA-ban Kína egyik leggazdagabb emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655cc578-6b24-4fc7-b403-56866068cf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Koenigseggnél már javában zajlik annak a vadonatúj sportkocsinak a fejlesztése, amely minden elődjénél jobb menetteljesítményekkel kecsegtet.","shortLead":"A Koenigseggnél már javában zajlik annak a vadonatúj sportkocsinak a fejlesztése, amely minden elődjénél jobb...","id":"20180903_vilag_vege_1440_loeros_koenigsegg_ragnarok_hipersportauto_genfi_autoszalon_hibrid_biturbo_v8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=655cc578-6b24-4fc7-b403-56866068cf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad16fd62-e707-4312-a625-311a233e0740","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_vilag_vege_1440_loeros_koenigsegg_ragnarok_hipersportauto_genfi_autoszalon_hibrid_biturbo_v8","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:21","title":"Közel a világ vége: jön az 1440 lóerős Ragnarök hipersportautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de9a8ab-04e1-4f27-b899-71b703faf376","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Renner Erika még mindig rendőri védelem alatt áll, nem tudja megszokni, hogy sokan őt hibáztatják.","shortLead":"Renner Erika még mindig rendőri védelem alatt áll, nem tudja megszokni, hogy sokan őt hibáztatják.","id":"20180904_Folyamatosan_bizonygatnom_kellett_hogy_mi_tortent_velem__interjut_adott_a_lugos_orvos_aldozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6de9a8ab-04e1-4f27-b899-71b703faf376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e1b2bc-874d-43d3-8a2f-c8849f55f0bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Folyamatosan_bizonygatnom_kellett_hogy_mi_tortent_velem__interjut_adott_a_lugos_orvos_aldozata","timestamp":"2018. szeptember. 04. 22:40","title":"„Folyamatosan bizonygatnom kellett, hogy mi történt velem” – interjút adott a lúgos orvos áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a082ea3f-a3cc-45fa-8252-fb1e3f426ae7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil Ronaldo 51 százalékos tulajdonrészt vásárolt a spanyol labdarúgó élvonalba a nyáron visszajutott Real Valladolidban.","shortLead":"A brazil Ronaldo 51 százalékos tulajdonrészt vásárolt a spanyol labdarúgó élvonalba a nyáron visszajutott Real...","id":"20180903_Ronaldo_vett_egy_spanyol_focicsapatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a082ea3f-a3cc-45fa-8252-fb1e3f426ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fabd61-aa3e-43fb-9a1e-13f572f08775","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Ronaldo_vett_egy_spanyol_focicsapatot","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:53","title":"Ronaldo vett egy spanyol focicsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy magániskolába járatja gyermekeit az oktatásügyért is felelős Emmi államtitkára, Szabó Tünde. Megkérdeztük, hogy miért, talán nem elég jó a közoktatás? Azt válaszolta: magánügy.","shortLead":"Kiderült, hogy magániskolába járatja gyermekeit az oktatásügyért is felelős Emmi államtitkára, Szabó Tünde...","id":"20180904_Az_EMMIallamtitkar_szerint_maganugy_hogy_gyermekei_millios_maganiskolaban_tanulnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6dfcd5-d4ae-4ad1-85db-5a5d93cabc52","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Az_EMMIallamtitkar_szerint_maganugy_hogy_gyermekei_millios_maganiskolaban_tanulnak","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:53","title":"Az Emmi-államtitkár szerint magánügy, hogy gyermekei milliós magániskolában tanulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba56362a-0816-4d0c-be11-8c7a19551078","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók között több olyan szervezet is van, amelyik ellen harcot indított a kormány.","shortLead":"Az aláírók között több olyan szervezet is van, amelyik ellen harcot indított a kormány.","id":"20180904_Civil_szervezetek_szolitjak_fel_az_EPt_hogy_lepjen_Magyarorszag_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba56362a-0816-4d0c-be11-8c7a19551078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2752f679-7af8-4640-9d37-2b816b6977c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Civil_szervezetek_szolitjak_fel_az_EPt_hogy_lepjen_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 04. 10:13","title":"Civil szervezetek szólítják fel az EP-t, hogy lépjen Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]