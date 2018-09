Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02608550-2ca0-402b-b067-760a80c4045e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nem nagy piac ez, néhány tízmilliárd évente, de nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy a Fidesz még ideológiát is teremtsen ahhoz, miért követel helyet magának a mézesbödön mellett. L. Simon László fel is vázolt egyet.","shortLead":"Nem nagy piac ez, néhány tízmilliárd évente, de nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy a Fidesz még ideológiát is...","id":"20180905_Kulturkampf_a_konyvek_is_a_kormany_celkeresztjeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02608550-2ca0-402b-b067-760a80c4045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002c57fc-0929-4c23-9600-e2f67513ec76","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Kulturkampf_a_konyvek_is_a_kormany_celkeresztjeben","timestamp":"2018. szeptember. 05. 06:00","title":"Kultúrkampf: a könyvek is a kormány célkeresztjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A férfi több közlekedési szabályt is áthágott, ezzel veszélybe sodorta a többi, szabályosan közlekedő autóst, és úgy tűnt, hogy még büszke is magára.","shortLead":"A férfi több közlekedési szabályt is áthágott, ezzel veszélybe sodorta a többi, szabályosan közlekedő autóst, és...","id":"20180904_Mar_nyomoznak_a_kozveszelyes_szaguldozo_utan_akinek_amokfutasarol_video_is_keszult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d99ef4-76e3-45b2-9c93-c31972a17040","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_Mar_nyomoznak_a_kozveszelyes_szaguldozo_utan_akinek_amokfutasarol_video_is_keszult","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:14","title":"Már nyomoznak a közveszélyes száguldozó után, akinek ámokfutásáról videó is készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e6c79d-2be0-4c3f-b451-ebfd6bc4c29b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The New Yorker által tartott éves fesztivál egyik vendége lett volna Steve Bannon, de órákon belül visszavonták a meghívását. Az eseményre Jim Carrey-t is várták, ő viszont azt mondta: Bannonnal biztosan nem áll egy színpadra. ","shortLead":"A The New Yorker által tartott éves fesztivál egyik vendége lett volna Steve Bannon, de órákon belül visszavonták...","id":"20180904_Oriasi_balhe_kerekedett_egy_ujsagnal_miutan_meghivtak_Trump_volt_tanacsadojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51e6c79d-2be0-4c3f-b451-ebfd6bc4c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e0b3e4-452e-4ed0-93a3-5d51c60b050f","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Oriasi_balhe_kerekedett_egy_ujsagnal_miutan_meghivtak_Trump_volt_tanacsadojat","timestamp":"2018. szeptember. 04. 07:00","title":"Óriási balhé kerekedett egy újságnál, miután meghívták Trump volt tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54a0512-2e39-4081-925a-563d748f4263","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"2461 euró az átlagkereset a pedagógustársadalomban, a medián pedig 2332 euró Franciaországban. Magyarországról nézve ez irigylésre méltóan magas jövedelem még akkor is, ha a megélhetési költségek magasabbak francia földön. Mégis egyre kevesebben kívánnak tanárok lenni, és egyre kevésbé elégedettek sorsukkal azok, akik ezt a hivatást választották.","shortLead":"2461 euró az átlagkereset a pedagógustársadalomban, a medián pedig 2332 euró Franciaországban. Magyarországról nézve...","id":"20180904_A_magyar_pedagogus_a_szivehez_kap_francia_kollegaja_atszamitva_750_ezret_keres_megis_panaszkodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e54a0512-2e39-4081-925a-563d748f4263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8d2e5e-d288-477a-b0f3-69b5f31a3392","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_A_magyar_pedagogus_a_szivehez_kap_francia_kollegaja_atszamitva_750_ezret_keres_megis_panaszkodik","timestamp":"2018. szeptember. 04. 10:52","title":"A magyar pedagógus a szívéhez kap: francia kollégája átszámítva 750 ezret keres, mégis panaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04caa20-41af-43e1-9173-a10b1fa44171","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Németországban gyártott új sportos divatterepjáró első példányát jó néhány ezer kilométerrel arrébb várja a tulajdonosa. ","shortLead":"A Németországban gyártott új sportos divatterepjáró első példányát jó néhány ezer kilométerrel arrébb várja...","id":"20180904_beindult_a_gyartas_mamba_zold_elso_uj_porsche_macan_facelift_kina_autogyartas_benzinmotor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a04caa20-41af-43e1-9173-a10b1fa44171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194ae0ba-f4da-4e28-98f0-eb238e8d9c7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_beindult_a_gyartas_mamba_zold_elso_uj_porsche_macan_facelift_kina_autogyartas_benzinmotor","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:21","title":"Beindult a gyártás: mambazöld lett az első új Porsche Macan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f377ae-6014-4f04-b479-3b28d938a22b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Folyamatos belső vívódásait szedte rímbe a 23 éves Krúbi, aki 2017-ben tűnt fel a hazai rapéletben egy tehetségkutatón, de bevállalós, a politikusokat és a közéletet sem kímélő szövegei miatt egyre többen figyelnek fel rá.","shortLead":"Folyamatos belső vívódásait szedte rímbe a 23 éves Krúbi, aki 2017-ben tűnt fel a hazai rapéletben egy tehetségkutatón...","id":"20180905_Krubi_klippremier_Dobd_fel_magad_klip_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09f377ae-6014-4f04-b479-3b28d938a22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c985981-3142-49ff-ac2d-a3f26f1f6028","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_Krubi_klippremier_Dobd_fel_magad_klip_video","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:04","title":"Nem vagy te más, csak szilánkból több ezer darab – Krúbi-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336b27a5-16dd-450a-9017-897037821545","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aréna kivitelezési határidejét most módosították hetedik alkalommal. Az önkormányzat a hibák miatt nem fogadta el a kivitelezők munkáját.","shortLead":"Az aréna kivitelezési határidejét most módosították hetedik alkalommal. Az önkormányzat a hibák miatt nem fogadta el...","id":"20180904_vidi_fc_sostoi_stadion_kivitelezes_szekesfehervar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=336b27a5-16dd-450a-9017-897037821545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dede1120-9b2b-4b06-a080-cbec87aa0e7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_vidi_fc_sostoi_stadion_kivitelezes_szekesfehervar","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:30","title":"Még drágább lesz a Vidi stadionja, hatodszor csúszik az átadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2235d190-a32c-459a-87b0-f26fbb50c214","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állatokkal vadorzók végeztek, az agyaraikat eltávolították. ","shortLead":"Az állatokkal vadorzók végeztek, az agyaraikat eltávolították. ","id":"20180904_90_lemeszarolt_elefant_tetemere_bukkantak_Botswanaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2235d190-a32c-459a-87b0-f26fbb50c214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b102a496-c442-49cd-a020-b33ec2ca654a","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_90_lemeszarolt_elefant_tetemere_bukkantak_Botswanaban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 05:21","title":"90 lemészárolt elefánt tetemére bukkantak Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]