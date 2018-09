Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f68fef0c-45f6-491b-9665-8bee12c78124","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol bruttó 3 forinttal emeli a literenkénti nagykereskedelmi árát.","shortLead":"A Mol bruttó 3 forinttal emeli a literenkénti nagykereskedelmi árát.","id":"20180905_megint_dragul_a_gazolaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f68fef0c-45f6-491b-9665-8bee12c78124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec26054b-1b83-43b7-9aac-b5deaa07ed1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_megint_dragul_a_gazolaj","timestamp":"2018. szeptember. 05. 21:59","title":"Megint drágul a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abdbc64-ddae-4c1d-baf1-e42e9bcbdd4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ első ismert mindenevő cápafajaként azonosították amerikai kutatók a kerekfejű pörölycápát (Sphyrna tiburo), amelynek étrendjét nagyjából 60 százalékban tengeri fű teszi ki.","shortLead":"A világ első ismert mindenevő cápafajaként azonosították amerikai kutatók a kerekfejű pörölycápát (Sphyrna tiburo...","id":"20180905_talaltak_egy_capat_ami_fuvet_is_eszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2abdbc64-ddae-4c1d-baf1-e42e9bcbdd4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f884f1c8-457b-45f6-b14c-6bbf51a31dcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_talaltak_egy_capat_ami_fuvet_is_eszik","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:25","title":"Ilyen még nem volt: találtak egy cápát, ami füvet is eszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c2fec9-0833-4e00-82c6-456ffaa7217d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dán cég 2030-ig ígéri az átállást.","shortLead":"A dán cég 2030-ig ígéri az átállást.","id":"20180905_Muanyagmentes_lehet_a_lego","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08c2fec9-0833-4e00-82c6-456ffaa7217d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e7f0bf-5f3d-4ed4-89d0-f05b497072d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Muanyagmentes_lehet_a_lego","timestamp":"2018. szeptember. 05. 14:24","title":"Műanyagmentes lehet a legó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec404a13-af4f-41ab-a1f3-4263987ecb75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben az oktatásügyért is felelős Emmi államtitkára, Szabó Tünde gyerekei méregdrága magániskolában tanulnak.","shortLead":"Miközben az oktatásügyért is felelős Emmi államtitkára, Szabó Tünde gyerekei méregdrága magániskolában tanulnak.","id":"20180905_Az_innovacios_miniszter_nyugtat_az_o_gyerekei_korzeti_iskolaba_jarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec404a13-af4f-41ab-a1f3-4263987ecb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139215c7-a8b8-4db7-9d03-ad00378e117a","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Az_innovacios_miniszter_nyugtat_az_o_gyerekei_korzeti_iskolaba_jarnak","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:47","title":"Az innovációs miniszter nyugtat, az ő gyerekei körzeti iskolába járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a3fc76-db72-461e-92d0-f209e19bc327","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jeruzsálemben tartott előadást, mikor ebben a témában kapott kérdést, annak ellenére, hogy a műsorvezetővel megállapodtak róla, nem feszegeti a Clinton-ügyet. Azonnal leviharzott a színpadról.","shortLead":"Jeruzsálemben tartott előadást, mikor ebben a témában kapott kérdést, annak ellenére, hogy a műsorvezetővel...","id":"20180904_Monica_Lewinskynak_mar_nagyon_elege_van_a_Clintonnal_kapcsolatos_kerdesekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93a3fc76-db72-461e-92d0-f209e19bc327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907822e1-ba55-4f45-b6cb-dabdf863e25d","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Monica_Lewinskynak_mar_nagyon_elege_van_a_Clintonnal_kapcsolatos_kerdesekbol","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:22","title":"Monica Lewinskynak már nagyon elege van a Clintonnal kapcsolatos kérdésekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e7df64-2112-41aa-ab6e-e3bc982cfc75","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pörgős és vagány, de a Viszkist inkább Robin Hoodhoz hasonlítják.","shortLead":"Pörgős és vagány, de a Viszkist inkább Robin Hoodhoz hasonlítják.","id":"20180904_Kijott_A_Viszkis_hivatalos_angol_trailere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09e7df64-2112-41aa-ab6e-e3bc982cfc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d05ffd-50ad-4b75-a877-0d25b7b58f30","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Kijott_A_Viszkis_hivatalos_angol_trailere","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:02","title":"Kijött A Viszkis hivatalos angol trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d25a67-eb77-4a04-b30a-0114225c3efb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak ellenére, hogy a McLaren nem túl szerencsés a Forma–1-ben mostanság, úgy tűnik, a való életben annál inkább óvják az égiek.","shortLead":"Annak ellenére, hogy a McLaren nem túl szerencsés a Forma–1-ben mostanság, úgy tűnik, a való életben annál inkább óvják...","id":"20180905_Nem_mindig_van_rossz_karmaja_egy_McLarennek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d25a67-eb77-4a04-b30a-0114225c3efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556887f4-1862-48d1-a76d-e08203354ac9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_Nem_mindig_van_rossz_karmaja_egy_McLarennek","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:21","title":"Nem mindig van rossz karmája egy McLarennek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0ec5c7-969b-4161-b55d-33a14abfd480","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök jogászai a háttérben már hónapok óta egyeztetnek a Mueller-bizottsággal Trump meghallgatásáról, de a nyilvánosság előtt cáfolják ennek lehetőségét.","shortLead":"Az elnök jogászai a háttérben már hónapok óta egyeztetnek a Mueller-bizottsággal Trump meghallgatásáról, de...","id":"20180905_Irasban_is_valaszolhat_Trump_arra_hogy_az_elnokvalasztason_osszejatszotte_az_oroszokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e0ec5c7-969b-4161-b55d-33a14abfd480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddd4f82-0028-4b4e-9844-83153ff23bef","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Irasban_is_valaszolhat_Trump_arra_hogy_az_elnokvalasztason_osszejatszotte_az_oroszokkal","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:30","title":"Írásban is válaszolhat Trump arra, hogy az elnökválasztáson összejátszott-e az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]