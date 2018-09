Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56da8e2b-cac3-43db-a6b3-18c022c2296f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengeteg pénzt kell fizetnie, mivel félrevezette a vásárlókat. ","shortLead":"Rengeteg pénzt kell fizetnie, mivel félrevezette a vásárlókat. ","id":"20180905_Gwyneth_Paltrow_vaginatojas_Goop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56da8e2b-cac3-43db-a6b3-18c022c2296f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac52136-3d13-42b6-8b0a-6dd8c444a163","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Gwyneth_Paltrow_vaginatojas_Goop","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:43","title":"Gwyneth Paltrow pórul járt a jáde vaginatojásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff456c9-1120-4a9c-aa92-32d06bb7d128","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beszélgetést szervez a Humanity House, amelyen a téma Magyarország és a bevándorlásellenesség, Kocsis András nagykövet szerint azonban a szervezők hiába elkötelezettek a véleményszabadság mellett, az esemény deklaráltan Magyarország rossz színben feltüntetéséről fog szólni, és úgysem vesznek figyelembe ellenvéleményeket.","shortLead":"Beszélgetést szervez a Humanity House, amelyen a téma Magyarország és a bevándorlásellenesség, Kocsis András nagykövet...","id":"20180905_Csak_egy_ujabb_esemeny_ahol_rossz_szinben_tuntetik_fel_hazankat__kiborult_a_holland_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ff456c9-1120-4a9c-aa92-32d06bb7d128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a78833b-85de-49eb-a36d-4e35e40c0053","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Csak_egy_ujabb_esemeny_ahol_rossz_szinben_tuntetik_fel_hazankat__kiborult_a_holland_nagykovet","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:49","title":"Csak egy újabb alkalom, hogy befeketítsék hazánkat – kiborult a hágai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98aa4f7a-9127-428d-885a-3dc0ac404cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"II. Erzsébet királynő másodszülött fia, András yorki herceg látogat a magyar fővárosba, két napot tölt majd itt. ","shortLead":"II. Erzsébet királynő másodszülött fia, András yorki herceg látogat a magyar fővárosba, két napot tölt majd itt. ","id":"20180904_Budapestre_jon_a_brit_kiralyi_csalad_egy_tagja_Orbannal_is_talalkozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98aa4f7a-9127-428d-885a-3dc0ac404cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02c95e6-720c-41fb-a0b2-5f09756f2807","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Budapestre_jon_a_brit_kiralyi_csalad_egy_tagja_Orbannal_is_talalkozik","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:02","title":"Budapestre jön a brit királyi család egy tagja, Orbánnal is találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős béremelést ígért kedd reggel az intézmény sürgősségi centrumában dolgozóknak a Honvédkórház vezetése. Azt remélik, így megáll a felmondási hullám és sikerül normalizálni az összeomlás előtt álló osztály működését. ","shortLead":"Jelentős béremelést ígért kedd reggel az intézmény sürgősségi centrumában dolgozóknak a Honvédkórház vezetése. Azt...","id":"20180904_Eddigi_bereik_ketszereset_igerve_tartana_meg_a_surgossegi_osztaly_dolgozoit_a_Honvedkorhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340e67f5-03f0-4148-8a5a-0dc8dea9b162","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Eddigi_bereik_ketszereset_igerve_tartana_meg_a_surgossegi_osztaly_dolgozoit_a_Honvedkorhaz","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:05","title":"Eddigi béreik kétszeresét ígérve tartaná meg a sürgősségi osztály dolgozóit a Honvédkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Index olvasói szerdán arra panaszkodtak, volt, aki dupla fizetést kapott, másnak pedig indokolatlan költségeket számoltak fel az MKB-nál. Előző nap nulla forintos egyenlegre panaszkodtak a bank ügyfelei, az MKB szerint azt a hibát javították, most csak egyedi esetekről lehetett szó.","shortLead":"Az Index olvasói szerdán arra panaszkodtak, volt, aki dupla fizetést kapott, másnak pedig indokolatlan költségeket...","id":"20180906_Ujabb_furcsa_dolgokat_tapasztaltak_az_ugyfelek_Meszaros_Lorincek_bankjanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0d568c-60fa-44b1-b252-4f9a1109170b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180906_Ujabb_furcsa_dolgokat_tapasztaltak_az_ugyfelek_Meszaros_Lorincek_bankjanal","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:10","title":"Furcsa dolgokat találtak számláikon egyes MKB-ügyfelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63965d65-3f09-47bc-b13e-fdbdb1b44337","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Erről a Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára beszélt a Reuters hírügynökségnek adott, szerdán megjelent interjúban.","shortLead":"Erről a Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára beszélt a Reuters hírügynökségnek adott, szerdán...","id":"20180905_fidesz_elkotelezett_tag_europai_neppart_takacs_szabolcs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63965d65-3f09-47bc-b13e-fdbdb1b44337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806aed4d-6283-4d4b-9db9-899b3166d347","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_fidesz_elkotelezett_tag_europai_neppart_takacs_szabolcs","timestamp":"2018. szeptember. 05. 20:22","title":"\"A Fidesz elkötelezett tagja az Európai Néppártnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két orosz férfiról van szó, meg is nevezték őket. ","shortLead":"Két orosz férfiról van szó, meg is nevezték őket. ","id":"20180905_Ket_oroszt_gyanusitanak_a_Szkripalek_elleni_novicsokos_tamadassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e296d9ae-78b4-4531-92f7-9eba5ba91d5d","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Ket_oroszt_gyanusitanak_a_Szkripalek_elleni_novicsokos_tamadassal","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:20","title":"Ők lehetnek Szkripalék novicsokos támadói – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A férfi több közlekedési szabályt is áthágott, ezzel veszélybe sodorta a többi, szabályosan közlekedő autóst, és úgy tűnt, hogy még büszke is magára.","shortLead":"A férfi több közlekedési szabályt is áthágott, ezzel veszélybe sodorta a többi, szabályosan közlekedő autóst, és...","id":"20180904_Mar_nyomoznak_a_kozveszelyes_szaguldozo_utan_akinek_amokfutasarol_video_is_keszult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d99ef4-76e3-45b2-9c93-c31972a17040","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_Mar_nyomoznak_a_kozveszelyes_szaguldozo_utan_akinek_amokfutasarol_video_is_keszult","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:14","title":"Már nyomoznak a közveszélyes száguldozó után, akinek ámokfutásáról videó is készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]