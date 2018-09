Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1517e492-2ca6-4666-a87d-e8476542396d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fényképek kerültek fel a netre a Google még be sem jelentett telefonjáról, a Pixel 3 XL-ről. Nem renderelt képekről van szó, hanem valós készülékfotókról.\r

","shortLead":"Újabb fényképek kerültek fel a netre a Google még be sem jelentett telefonjáról, a Pixel 3 XL-ről. Nem renderelt...","id":"20180905_google_pixel_3xl_valodi_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1517e492-2ca6-4666-a87d-e8476542396d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4482659b-06a1-4025-9f98-943a5cc9bc25","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_google_pixel_3xl_valodi_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:03","title":"Újabb fotók: most már biztos, hogy ilyen lesz a Google-csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44794f3e-39ae-4e24-9867-8b7baf9c2407","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Penészes, szagos, markáns és augusztus vége óta csúcstartó. A spanyolországi Las Arenasban 14 300 euróért, azaz több mint 4,6 millió forintért kelt el egy két kilogrammos kéksajt.","shortLead":"Penészes, szagos, markáns és augusztus vége óta csúcstartó. A spanyolországi Las Arenasban 14 300 euróért, azaz több...","id":"20180903_Megvan_a_vilag_legdragabb_sajtja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44794f3e-39ae-4e24-9867-8b7baf9c2407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac79b7c-30e3-463b-91eb-d93dae7ae761","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Megvan_a_vilag_legdragabb_sajtja","timestamp":"2018. szeptember. 04. 08:41","title":"Megvan a világ legdrágább sajtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828bcb3d-4629-4103-81a2-fefa6249a016","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az internetes zaklatás veszélyeiről tart előadást.","shortLead":"Az internetes zaklatás veszélyeiről tart előadást.","id":"20180904_budapesten_ad_elo_monica_lewinsky","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=828bcb3d-4629-4103-81a2-fefa6249a016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3d6c79-ccd3-42ea-b30b-0524ff33c96a","keywords":null,"link":"/elet/20180904_budapesten_ad_elo_monica_lewinsky","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:15","title":"Budapesten ad elő Monica Lewinsky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Itt a hivatalos számok.","shortLead":"Itt a hivatalos számok.","id":"20180904_Joval_kevesebb_penz_jon_Brusszelbol_mint_amennyit_a_kormany_kiszort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8fd315-aab9-4a14-b622-b6afc611b9d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Joval_kevesebb_penz_jon_Brusszelbol_mint_amennyit_a_kormany_kiszort","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:59","title":"Jóval kevesebb pénz jött Brüsszelből, mint amennyit a kormány kiszórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis az egyik, 1992-ben történt zaklatási ügy miatt biztos nem, mert már elévült. ","shortLead":"Legalábbis az egyik, 1992-ben történt zaklatási ügy miatt biztos nem, mert már elévült. ","id":"20180905_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_birosag_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4492d827-1f18-466a-8b42-6ce4e5fc8ac5","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_birosag_ugyeszseg","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:41","title":"Nem állítják bíróság elé Kevin Spacey-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Földre terített felmosórongyok, átvizesedett falak és omladozó vakolat várta az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjait a tanévnyitón – számolt be a Népszava.","shortLead":"Földre terített felmosórongyok, átvizesedett falak és omladozó vakolat várta az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola...","id":"20180905_Vizes_falak_omladozo_vakolat__katasztrofalis_allapotok_egy_egri_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2836df-4c0d-423a-86a3-c1b0c902c3ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Vizes_falak_omladozo_vakolat__katasztrofalis_allapotok_egy_egri_iskolaban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:08","title":"Vizes falak, omladozó vakolat – katasztrofális állapotok egy egri iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f1b633-6d03-481a-859e-aa12ebc4f569","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó egy különleges limitált szériával ünnepli meg a népszerű modell születésnapját. ","shortLead":"A japán gyártó egy különleges limitált szériával ünnepli meg a népszerű modell születésnapját. ","id":"20180904_unnepel_a_suzuki_25_eves_a_wagon_r_varosi_kisauto_limitalt_szeria_hibrid_automatavalto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98f1b633-6d03-481a-859e-aa12ebc4f569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b0ac41-61a1-41da-9c3c-4f6a6ba33d6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_unnepel_a_suzuki_25_eves_a_wagon_r_varosi_kisauto_limitalt_szeria_hibrid_automatavalto","timestamp":"2018. szeptember. 04. 08:21","title":"Ünnepel a Suzuki: 25 éves a Wagon R városi kisautó, itt a legújabb limitált modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél órás késések is lehetnek.","shortLead":"Másfél órás késések is lehetnek.","id":"20180904_Nem_jo_otlet_ma_reggel_vonatra_ulni_a_NyugatDunantulon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43278e68-aa4b-44c9-acf8-554b4ebd63fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Nem_jo_otlet_ma_reggel_vonatra_ulni_a_NyugatDunantulon","timestamp":"2018. szeptember. 04. 07:18","title":"Nem jó ötlet ma reggel vonatra ülni a Nyugat-Dunántúlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]