Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49484016-31b9-474b-ae2e-2043ff825e50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyban nyüstölik a szokásos mediterrán útvonalakon, ahol ilyenkor szintén szokás szerint le is fotózták a maszkírozott autót.","shortLead":"Nagyban nyüstölik a szokásos mediterrán útvonalakon, ahol ilyenkor szintén szokás szerint le is fotózták a maszkírozott...","id":"20180905_peugeot_208_2019_premier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49484016-31b9-474b-ae2e-2043ff825e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56604e33-7234-4a82-a920-5ce0324dd04f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_peugeot_208_2019_premier","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:43","title":"Majdnem teljesen kész az új Peugeot 208-as – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c7cde8-0b04-47b8-80f0-e4e156878eca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hídon tartózkodó munkatársunk szerint a tűzoltók, a mentők, és a rendőrök is a helyszínen voltak este 10 után, az index olvasója szerint valaki felmászott a hídra és a Dunába ugrott.","shortLead":"A hídon tartózkodó munkatársunk szerint a tűzoltók, a mentők, és a rendőrök is a helyszínen voltak este 10 után...","id":"20180905_eltunt_egy_ember_lezartak_a_lanchidat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1c7cde8-0b04-47b8-80f0-e4e156878eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e53b7a-cffd-4962-80f2-eadcdb688a30","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_eltunt_egy_ember_lezartak_a_lanchidat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 22:36","title":"Nagy volt a káosz a Lánchídon éjjel, valaki a Dunába ugorhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6133f0bf-b521-4c3e-805c-c5af2f688702","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok már 11 halálesetről tudnak.","shortLead":"A hatóságok már 11 halálesetről tudnak.","id":"20180905_Nott_a_Japanban_pusztito_tajfun_aldozatainak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6133f0bf-b521-4c3e-805c-c5af2f688702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738a3325-2a85-4ce8-a84b-4b62a5942cb5","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Nott_a_Japanban_pusztito_tajfun_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:14","title":"Nőtt a Japánban pusztító tájfun áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5497c065-25d2-4876-b0dd-c7349dc6572b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzoltóság arra alapozta a döntést, hogy a Grenfell Tower tűzvédelmi rendszere jól működik, de nem így volt.","shortLead":"A tűzoltóság arra alapozta a döntést, hogy a Grenfell Tower tűzvédelmi rendszere jól működik, de nem így volt.","id":"20180904_Londoni_toronyhaztuz_egy_tuzolto_szerint_helyenvalo_volt_a_felsobb_szinteken_lakokat_az_epuletben_tartani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5497c065-25d2-4876-b0dd-c7349dc6572b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f56c0d5-3b0b-4d20-bee1-d4cef36f4cee","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Londoni_toronyhaztuz_egy_tuzolto_szerint_helyenvalo_volt_a_felsobb_szinteken_lakokat_az_epuletben_tartani","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:48","title":"Londoni toronyháztűz: egy tűzoltó szerint helyénvaló volt, hogy nem evakuáltak mindenkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37532850-58c1-4f25-961b-ad9b0e2228a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drágán vásárolt lélegeztetőgépet, elzavarta a miskolci kórházigazgatót Németh László, amikor még az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezetője. Némethet júniusban lecserélték, most a szegedi egyetem klinikai központját vezetheti.","shortLead":"Drágán vásárolt lélegeztetőgépet, elzavarta a miskolci kórházigazgatót Németh László, amikor még az Állami Egészségügyi...","id":"20180906_Az_Egeszsegugyi_Ellatonal_levaltottak_a_szegedi_klinikak_elere_kineveztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37532850-58c1-4f25-961b-ad9b0e2228a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096e6329-cc39-4f98-903d-0b8cc8264a04","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Az_Egeszsegugyi_Ellatonal_levaltottak_a_szegedi_klinikak_elere_kineveztek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 06:14","title":"Az Egészségügyi Ellátónál leváltották, a szegedi klinikák élére kinevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73ff9ee9-419b-4504-b59b-7989aba4f0c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael kormánya a múlt héten azt mondta, meg fogja akadályozni Irán katonai jelenlétének megszilárdulását Szíriában, ezek után bombáztak szíriai katonai állásokat izraeli gépek.","shortLead":"Izrael kormánya a múlt héten azt mondta, meg fogja akadályozni Irán katonai jelenlétének megszilárdulását Szíriában...","id":"20180904_Izraeli_harci_repulok_bombaztak_Sziriat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73ff9ee9-419b-4504-b59b-7989aba4f0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a61edcb-0882-4793-a196-9051eedc9a0a","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Izraeli_harci_repulok_bombaztak_Sziriat","timestamp":"2018. szeptember. 04. 20:34","title":"Izraeli harci repülők bombázták Szíriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec404a13-af4f-41ab-a1f3-4263987ecb75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben az oktatásügyért is felelős Emmi államtitkára, Szabó Tünde gyerekei méregdrága magániskolában tanulnak.","shortLead":"Miközben az oktatásügyért is felelős Emmi államtitkára, Szabó Tünde gyerekei méregdrága magániskolában tanulnak.","id":"20180905_Az_innovacios_miniszter_nyugtat_az_o_gyerekei_korzeti_iskolaba_jarnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec404a13-af4f-41ab-a1f3-4263987ecb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139215c7-a8b8-4db7-9d03-ad00378e117a","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Az_innovacios_miniszter_nyugtat_az_o_gyerekei_korzeti_iskolaba_jarnak","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:47","title":"Az innovációs miniszter nyugtat, az ő gyerekei körzeti iskolába járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8872c982-496f-4601-acb0-801e7eed6527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Számvevőszék az egész rendszert bírálja új jelentésében.","shortLead":"Az Európai Számvevőszék az egész rendszert bírálja új jelentésében.","id":"20180904_Nem_csak_a_korrupcio_mas_baj_is_van_az_EUprojektekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8872c982-496f-4601-acb0-801e7eed6527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171335b3-dad4-4006-a6ad-27dc06e377d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Nem_csak_a_korrupcio_mas_baj_is_van_az_EUprojektekkel","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:36","title":"Nem csak a korrupció, más baj is van az EU-projektekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]