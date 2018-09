Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f13ab81a-670d-46bb-92e8-30f13ae963b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, amikor egy visszavonulás taktikusabb, mint elvérezni a csatamezőn. ","shortLead":"Van, amikor egy visszavonulás taktikusabb, mint elvérezni a csatamezőn. ","id":"20180906_suzuki_kina_kivonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f13ab81a-670d-46bb-92e8-30f13ae963b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb74af9-c1ca-40e7-8c50-bdf6f165a7b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_suzuki_kina_kivonulas","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:27","title":"Lehet, hogy a Suzuki jobban teljesít, mint a BMW, de Kínából inkább kivonulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóságok szerint az előre bejelentett akciók nem jelentenek visszatartó erőt, ezért új eszközökre, módszerekre van szükség. ","shortLead":"A hatóságok szerint az előre bejelentett akciók nem jelentenek visszatartó erőt, ezért új eszközökre, módszerekre van...","id":"20180906_Tobb_rejtett_eszkozzel_ellenoriznek_a_kozlekedoket_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f2942d-d313-4f23-b98e-055c439c6c4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_Tobb_rejtett_eszkozzel_ellenoriznek_a_kozlekedoket_a_rendorok","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:25","title":"Több rejtett eszközzel ellenőriznék a közlekedőket a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55e13d8-85c8-4269-96e8-0d98194b35fc","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"Újra nekifut a kormány a hazai és nemzetközi bíróságokon elmeszelt egyházügyi törvény módosításának.","shortLead":"Újra nekifut a kormány a hazai és nemzetközi bíróságokon elmeszelt egyházügyi törvény módosításának.","id":"201836__egyhazugyi_torveny__kategorizalas__bejegyzes_alatt__sokadik_stacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c55e13d8-85c8-4269-96e8-0d98194b35fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e26e4e9-5738-4ff3-9d78-da31513606ca","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.36/201836__egyhazugyi_torveny__kategorizalas__bejegyzes_alatt__sokadik_stacio","timestamp":"2018. szeptember. 05. 00:00","title":"Sokadik stáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb29722-6639-4428-a174-9f25723709a8","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Pénteken lesz ítélet a makói iskolaszövetkezet ügyében, amely lényegében a része a Czeglédy Csaba és társai elleni gyanúsításnak is. A három évvel ezelőtt indult makói ügy vádlottjai mindenképpen szeretnének a milliárdos költségvetési csalási ügyből kimaradni, egyikük felmentésre, a másik pedig a nagy vád előtti egyezségre gyúr.","shortLead":"Pénteken lesz ítélet a makói iskolaszövetkezet ügyében, amely lényegében a része a Czeglédy Csaba és társai elleni...","id":"20180906_Nagy_a_helyezkedes_a_Czegledy_ugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eb29722-6639-4428-a174-9f25723709a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7a7812-e5ca-4993-ab6c-74533b587dd0","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Nagy_a_helyezkedes_a_Czegledy_ugyben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 17:35","title":"Nagy a helyezkedés a makói iskolaszövetkezeti perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cb834b-5bc1-43a5-92a1-1905e6dd9602","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zene egy tökéletes eszköz, hogy azoknak a nevében beszéljünk, akiket amúgy nem hallgatnak meg – mondta az énekes, aki budapesti fellépése előtt beszélt a tinédzserekkel. ","shortLead":"A zene egy tökéletes eszköz, hogy azoknak a nevében beszéljünk, akiket amúgy nem hallgatnak meg – mondta az énekes, aki...","id":"20180905_Ricky_Martin_gyermekotthonok_unicef_koncert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2cb834b-5bc1-43a5-92a1-1905e6dd9602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3e29b8-2c30-401e-b481-304da189df12","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Ricky_Martin_gyermekotthonok_unicef_koncert","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:28","title":"Ricky Martin gyermekotthonokban élő fiatalokkal találkozott tegnapi koncertje előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kezdeményező Ujhelyi István szocialista EP-képviselő kész nélkülük is az Európai Parlament elé vinni az ügyet.","shortLead":"A kezdeményező Ujhelyi István szocialista EP-képviselő kész nélkülük is az Európai Parlament elé vinni az ügyet.","id":"20180906_bojkottaltak_a_fapados_legitarsasagok_az_etikai_kodexrol_szolo_egyeztetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e2cd40-bf5e-4398-bf3a-ff122f76526c","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_bojkottaltak_a_fapados_legitarsasagok_az_etikai_kodexrol_szolo_egyeztetest","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:05","title":"Bojkottálták a fapados légitársaságok az etikai kódexről szóló egyeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5943866a-bff2-4b73-a60c-f73602cb36b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig semmi sem utalt arra, hogy a Lamborghini felvarrná a négy éve debütált Huracan Spyder ráncait, most viszont előkerült néhány igen beszédes fotó.","shortLead":"Eddig semmi sem utalt arra, hogy a Lamborghini felvarrná a négy éve debütált Huracan Spyder ráncait, most viszont...","id":"20180906_lamborghini_huracan_spyder_rancfelvarras_kemfoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5943866a-bff2-4b73-a60c-f73602cb36b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272921fd-9706-41db-b30f-d4791a8fc6e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_lamborghini_huracan_spyder_rancfelvarras_kemfoto","timestamp":"2018. szeptember. 06. 17:31","title":"Vadabb külsővel és egy meglepetéssel érkezhet az új Lamborghini Huracan Spyder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05af87f5-f2d0-4006-8d73-c925e2c958c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Széll Tamás kést élez, répát hámoz, Szulló Szabina szarvasgombát tisztít, forog a borsőrlő, jelez a sütő, valaki lisztet szór a munkalapra. Zajok, amelyekből képes zenemű születni, még akkordok is hallhatók a szerzeményben.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Széll Tamás kést élez, répát hámoz, Szulló Szabina szarvasgombát tisztít, forog a borsőrlő, jelez a sütő, valaki...","id":"20180904_150_zorej__es_kesz_a_mu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05af87f5-f2d0-4006-8d73-c925e2c958c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f4e687-77d7-49be-86ca-64608126cc66","keywords":null,"link":"/elet/20180904_150_zorej__es_kesz_a_mu","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:06","title":"150 zörej – és kész a mű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]