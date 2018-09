Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"528c08fa-a2ac-48b1-bbb2-294b806270f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is egy szimulátor, hanem egy szimulátorkomplexum valójában.","shortLead":"Nem is egy szimulátor, hanem egy szimulátorkomplexum valójában.","id":"20180905_bmw_driving_simulator_center","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=528c08fa-a2ac-48b1-bbb2-294b806270f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8295c5a0-eba8-481d-86d1-a65f51a45ff1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_bmw_driving_simulator_center","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:23","title":"32 milliárd forintos autós szimulátort épít a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc90ceea-6344-48a7-8771-7bf5aa4ca114","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig viszonylag kevés, hivatalos forrásból származó nyilatkozatot hallhattunk az összehajtható okostelefonok érkezése kapcsán, a Samsung mobilokért felelős részlegének vezetője viszont végre határozottnak bizonyult.","shortLead":"Eddig viszonylag kevés, hivatalos forrásból származó nyilatkozatot hallhattunk az összehajtható okostelefonok érkezése...","id":"20180905_samsung_hajlithato_okostelefon_hajlithato_kijelzo_dj_koh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc90ceea-6344-48a7-8771-7bf5aa4ca114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2d17c4-c0a0-48bf-a277-7ff2e0c24bed","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_samsung_hajlithato_okostelefon_hajlithato_kijelzo_dj_koh","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:03","title":"Itt az idő, jön a Samsung összehajtható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6133f0bf-b521-4c3e-805c-c5af2f688702","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok már 11 halálesetről tudnak.","shortLead":"A hatóságok már 11 halálesetről tudnak.","id":"20180905_Nott_a_Japanban_pusztito_tajfun_aldozatainak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6133f0bf-b521-4c3e-805c-c5af2f688702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738a3325-2a85-4ce8-a84b-4b62a5942cb5","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Nott_a_Japanban_pusztito_tajfun_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:14","title":"Nőtt a Japánban pusztító tájfun áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f982e1-c1b8-45eb-8f91-f6f41e92ba8c","c_author":"Bedő Iván","category":"enesacegem","description":"Az autógumi délelőtt 30 százalékkal drágább, mint este? Műszaki cikkeket este háromnegyed hét után lehet kedvezőbb áron megrendelni, a nadrág ára pedig megmagyarázhatatlanul ugrál 80 és 200 euró között. Miért?","shortLead":"Az autógumi délelőtt 30 százalékkal drágább, mint este? Műszaki cikkeket este háromnegyed hét után lehet kedvezőbb áron...","id":"20180905_Utalja_a_piacon_a_pofatlan_kofatempot_Pedig_a_netes_vasarlasnal_is_belefuthat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17f982e1-c1b8-45eb-8f91-f6f41e92ba8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ac3aab-8b78-4a5a-9bd8-53dda62686d5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180905_Utalja_a_piacon_a_pofatlan_kofatempot_Pedig_a_netes_vasarlasnal_is_belefuthat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:30","title":"Utálja a piacon a lehúzós kofatempót? Már a webáruházakban is belefuthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45c347d-06f2-47e0-ba23-bd136dce8627","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bethlen a Magyar Páneurópa Unió Egyesület (MPUE) elnöke is volt. 72 éves korában hunyt el. ","shortLead":"Bethlen a Magyar Páneurópa Unió Egyesület (MPUE) elnöke is volt. 72 éves korában hunyt el. ","id":"20180906_Elhunyt_az_MDF_egykori_orszaggyulesi_kepviseloje_Bethlen_Istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f45c347d-06f2-47e0-ba23-bd136dce8627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b144d8a8-c161-4ec9-918e-f9c684758ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Elhunyt_az_MDF_egykori_orszaggyulesi_kepviseloje_Bethlen_Istvan","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:15","title":"Elhunyt az MDF egykori országgyűlési képviselője, Bethlen István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kellemetlen szagú gáz terjeng az épületben.","shortLead":"Kellemetlen szagú gáz terjeng az épületben.","id":"20180905_kiuritik_a_becsi_uti_tesco_aruhazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd61862-b2fc-4923-97b6-c9f11c175d75","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_kiuritik_a_becsi_uti_tesco_aruhazat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:31","title":"Kiürítették a Bécsi úti Tesco áruházat, gáz árasztotta el az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még fel sem számolta kudarcba fulladt hálózatát a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., máris újat alakíthat ki, négymilliárd forintból.","shortLead":"Még fel sem számolta kudarcba fulladt hálózatát a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., máris újat alakíthat ki...","id":"20180906_Bebuktak_a_kereskedohazak_de_lett_negymilliard_forint_hogy_mas_neven_folytassak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7317338b-d9e9-40b4-806f-9fb860794fe8","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Bebuktak_a_kereskedohazak_de_lett_negymilliard_forint_hogy_mas_neven_folytassak","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:57","title":"Bebuktak a kereskedőházak, de lett négymilliárd forint, hogy más néven folytassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9994cad9-0215-476d-a0b6-e6ab8aa418a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesti hőgyűrűt épít ki a Főtáv, a várhatóan 9 hónapig tartó építkezések miatt egyelőre a buszsávot kerítették el az Erzsébet hídra Pestről felvezető oldalon.","shortLead":"Budapesti hőgyűrűt épít ki a Főtáv, a várhatóan 9 hónapig tartó építkezések miatt egyelőre a buszsávot kerítették el...","id":"20180905_800_meteres_tavhoalagut_9_honap_savelzaras__ez_jon_az_Erzsebet_hidnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9994cad9-0215-476d-a0b6-e6ab8aa418a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4a755c-50f1-4662-849b-808b59fdf6a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_800_meteres_tavhoalagut_9_honap_savelzaras__ez_jon_az_Erzsebet_hidnal","timestamp":"2018. szeptember. 05. 18:47","title":"800 méteres távhőalagút, 9 hónap sávelzárás – ez jön az Erzsébet hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]